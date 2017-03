Así lo informó la directora de Género y Generaciones de la comuna salteña.

En los próximos días podría empezar en Salto la distribución de las tobilleras para las personas que sean procesadas por la justicia por casos de violencia de género. Las mismas podrán ser destinadas tanto a hombres como a mujeres a quienes la justicia entienda que deben cumplir órdenes de restricción en el relacionamiento con los denunciantes y que los mismos tengan riesgos a su integridad física por la situación vivida.

El anuncio fue formulado por la Directora de la Unidad de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto, Nelly Rodríguez, días pasados cuando en una conferencia de prensa para anunciar las actividades por el Mes de la Mujer, fue consultada sobre los hechos de violencia y especialmente el paro al que en ese sentido, convocan para el próximo 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

En ese sentido, tras el anuncio de las actividades que se cumplen en el marco del Mes de la Mujer, la directora de la Unidad de Género y Generaciones de la Intendencia de Salto, Nelly Rodríguez, dio a conocer la agenda trazada por esta conmemoración.

LA MUJER

En la ocasión, Rodríguez resaltó la importancia de la fecha del 8 de Marzo cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde una de las principales actividades de esta convocatoria es “el paro promovido para ese día para las mujeres, al cual adhieren más de 30 países del mundo entre los que está Uruguay. Y que nosotras adherimos acompañando a la sociedad civil”.

Destacó que la agenda que comenzó el pasado 2 de marzo irá hasta el próximo día jueves 30. Y señaló que esperan contar en cada ocasión con la participación de las mujeres.

La jerarca comunal afirmó además que el paro del 8 de marzo no es “para tomarse vacaciones, sino para poner mucha atención sobre las situaciones que están sucediendo en nuestro país, será un día para reflexionar y para tomar en cuenta todo lo que está pasando”.

TOBILLERAS

No obstante, al ser consultada sobre los casos de violencia que se han registrado en los últimos tiempos, dijo que “nos han comunicado desde el Ministerio del Interior que se estarían distribuyendo en Salto en estos días del mes de marzo las tobilleras (dispositivos electrónicos personales) para que sean colocadas a las personas que por disposición judicial así se indique. El mismo constituye un sistema de respuesta bien importante porque cuando una mujer denuncia empieza a correr otros riesgos y si bien cuenta con varios servicios interinstitucionales como el Mides, la Policía o la Intendencia misma, que trabajan el tema de la violencia doméstica es importante tener otro tipo de garantías”, expresó Rodríguez.

Sostuvo que “parece que cuanto más avanzamos en la concientización y en las marchas, más denuncias existen sobre los casos de violencia. Pero seguiremos en esta lucha. Para quienes estamos en la temática trabajamos muchas veces con este tipo de cosas y nos asombramos con la cantidad de casos que ocurren en Salto, creo por otro lado y sin intervenir en un terreno que ya no me corresponde, tendrían que haber para estos casos penas más severas”.

La directora de la Unidad de Género y Generaciones de la comuna salteña dijo que “para nosotros que desde la oficina trabajamos este tipo de casos, nos encontramos con problemas muy severos y situaciones bien complicadas”.