La Profesora Mónica Nicollielo hace referencia a las navidades artiguistas

A los lectores les resultará extraño que se puedan relacionar las fechas patrias con la Navidad. Uruguay es un Estado laico, lo cual está bien, pero laicidad no quiere decir olvidar las raíces históricas de la propia laicidad. La laicidad no es neutra: tiene raigambre filosófica y religiosa y la idiosincrasia nacional sería inexplicable sin ellas.

“En una nota anterior habíamos hecho notar que el paso del río Uruguay por el Salto chico hacia la costa occidental cruzando la desembocadura del arroyo San Antonio por el vado Paso de Salto, de unas 10.000 a 20.000 personas acompañando a José G. Artigas, -literalmente el Pueblo Oriental reunido como resultado de la emigración de los pueblos orientales, que sumando todas las posibilidades alcanza una cifra comparable al total de habitantes de Montevideo en el año 1830- comenzó hacia el 10 de diciembre y finalizó hacia el 6 de enero. Más allá de las facilidades que la estación daría a las carretas y jinetes del Éxodo artiguista para un cruce comparable al de las aguas del río Jordán; de la urgencia de librarse de la presencia de los portugueses en suelo oriental; de lo imprevisible de la firma del armisticio con el Virrey Elío por el Triunvirato de Buenos Aires por aquellos días, la elección de estas fechas no parece casualidad.

NAVIDAD Y NACIMIENTO DEL PUEBLO ORIENTAL

Eligieron el 4 de diciembre –primera semana de Adviento en el calendario litúrgico- para pasar el arroyo Chapicuy Grande en Paysandú; el 7 de diciembre para cruzar el Daymán; y el 10 de diciembre –segunda semana de Adviento- para pasar el río Uruguay por el Salto chico, acampando en San Antonio del Salto chico. El 14 de diciembre tuvieron intención de cruzar hacia Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, pero no se lo permitieron. Artigas ordenó entonces a un contingente de 1.000 soldados –de los cuales 452 eran charrúas y minuanes cuya presencia no debe extrañar si se piensa que ya Juan Antonio Artigas, el abuelo de José G. Artigas ya tenía acuerdos con los minuanes a nombre del Cabildo de Montevideo y que los charrúas en el año 1754 se habían confederado con los guaraníes de las Misiones- que desalojaran a los portugueses de Belén, lo cual consiguieron el 21 de diciembre, unos días antes de Navidad. Esta localidad y esta fecha ya no dejan lugar a dudas. El 26 de diciembre terminaron de cruzar el río el pueblo y el ejército artiguistas; y la primera semana de enero –Semana de Reyes- acabó de cruzar el mismo Artigas, habiendo dejado –por precaución- una guardia en el Salto Oriental. El paralelismo entre la Navidad –o Natividad- y el nacimiento del Pueblo Oriental es impresionante.

Un hallazgo del historiador Gonzalo Abella nos confirma esta intuición: Andrés Guacurarí, el hijo adoptivo guaraní de Artigas le dice al Padre Acevedo (o Azevedo) –su compañero inseparable en la lucha de independencia espiritual del pueblo misionero- que Artigas ha preparado un pesebre para el nacimiento de la Patria.

Ese pesebre es Purificación, o Purificación de Artigones, o Artigones, como también se conocía al campamento de Purificación. Los orientales se asentaron en Purificación en mayo de 1815.

El nombre Artigones parece como si derivara de Artigas, a través de un juego de palabras. El Diccionario de la RAE nos dice que artiga es una voz ibérica, prerromana que significa “tierra artigada” y artigar, “romper un terreno para cultivarlo, después de quitar o quemar el monte bajo o el matorral”. Para confirmar que no se trata de una palabra agregada recientemente al diccionario, consultamos el Diccionario de Autoridades del año 1726, cuando Montevideo se estaba fundando. Este diccionario nos explica que “artica o artiga” es “tierra nuevamente desmontada para cultivarla y sembrarla y lo mismo que arrompido. Viene del griego artos, que significa ‘pan’ por rendir mucho pan la tierra nuevamente rota y sembrada. Es voz usada en Aragón, aunque la que modernamente subsiste es Artiga”.

Artigón es el aumentativo y despectivo, siendo el diminutivo artigueta, según los estudios de Vázquez y Corominas sobre el dialecto aragonés de Biescas. Artigones, entonces, como plural de artigón, no derivaría de Artigas sino de artiga. Artigón en España y en Hispanoamérica es apellido y topónimo a la vez; en este segundo caso suele referirse a “terrenos de aprovechamiento agrícola”. Las localidades españolas e hispanoamericanas en las cuales se hicieron experiencias de reforma y colonización agraria suelen llevar los nombres Artiga, Artigas, Artigón, Artigueta y Artigones. Esto es casi una regla, según estudios sistemáticos de topónimos.

No solo sería un campamento, sino una zona de experimentación de la colonización agrícola artiguista. Como el término es de origen aragonés, y José G. Artigas participó como asistente de Félix de Azara, -nacido en Huesca, Aragón-, en experiencias de colonización en zonas de frontera, podría ser un aporte del célebre naturalista español. A veces se discute acaloradamente sobre el lugar preciso donde estuvo Artigones, ya que incluso los mapas del siglo XIX vacilan en situarlo, si Chapicuy, el Hervidero o cerca de la Meseta de Artigas. Aníbal Barrios Pintos hace notar, además, que el lugar era llamado “villa de la Purificación y cuartel general del Hervidero”.

Pero la realidad es que como experiencia de colonización agrícola y ganadera, pudo haber tenido un centro y varias poblaciones secundarias. El mismo nombre de “Meseta de Artigas” podría significar eso. También se dice que fue una experiencia efímera que pasó sin dejar huella; pero hay indicios de lo contrario, desde el momento que el problema de qué hacer con los donatarios artiguistas se extendió a lo largo del siglo XIX.