Aporte de los que ganan más, será de 12 millones de dólares en 15 mil funcionarios

El Fondo Coronavirus dispondrá de unos 12 millones de dólares y se compondrá principalmente con aportes de 15.000 funcionarios públicos y de cargos políticos que perciban más de $ 80.000 pesos líquidos.

A estos se les realizarán descuentos progresivos del orden de los 5, 10 y 20 % según informó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. La secretaria de Estado, añadió que este fondo permitirá cubrir las necesidades generadas por la emergencia sanitaria.

En la conferencia de prensa que realiza el gobierno nacional cada día en la Torre Ejecutiva, anunciaron que actualmente hay 274 casos de pacientes que dieron positivos con COVID-19 en todo el territorio nacional.

En el caso de Salto, la Directora Departamental de Salud, Rosa Blanco, emitió un comunicado en el que señala que el departamento se mantenía al día de ayer con los dos casos importados que dieron origen a todo este asunto, y que hasta el momento no se han registrado casos nuevos.

Asimismo, hubo un episodio que levantó sospechas y que determinó que las autoridades actuaran con rapidez para evitar un problema.

Se trata del caso de un hombre que fue internado en el Hospital de Salto por una insuficiencia respiratoria y un alto estado febril, fue analizado como posible caso de coronavirus en función del nuevo protocolo que plantea que todas las personas que ingresen a ser internadas en cualquiera de los centros asistenciales, deben ser controladas.

En tal sentido, la Directora Departamental de Salud, declaró a EL PUEBLO que el caso se descartaría en principio, en función de que el paciente no presenta los síntomas del COVID – 19, sino los de otra patología que pueda estar asociada a la intervención quirúrgica a la que había sido sometido días pasados en la capital.

No obstante, el hecho generó malestar entre funcionarios del Hospital de Salto que hicieron saber a este diario que dicho pacientes se encuentra internado en un sector donde se desplazan muchos trabajadores de la salud. Empero, la jerarca consultada recalcó que en principio quedaría descartado que se trate de un nuevo caso de COVID -19.

