Diputado Gonzalo Civila (PS)

Gonzalo Civila, diputado socialista por Montevideo y responsable de Desarrollo Partidario del PS recorre el país para tomar conocimiento de las diferentes temáticas que enfrenta cada localidad. En la tarde anterior llegó a EL PUEBLO, acompañado por otros integrantes del PS, explicando el motivo de su presencia en Salto. Consultado sobre la inseguridad que se ha notado en los últimos días, manifestó: “la seguridad ha estado entre las prioridades desde el

inicio de nuestro gobierno y además se ha invertido mucho dinero en la profesionalización de nuestra policía, pero hay también otros problemas que son más difíciles y profundos, por ejemplo, el funcionamiento del Poder Judicial…”. Lo que sigue es el texto de la charla mantenida por el diputado Civila, con EL PUEBLO.

“En el marco de una gira por el interior junto al secretario del Interior del partido, Nicolás Lassa que iniciamos el año anterior y en estos momentos estamos retomando, recorriendo todo el país y las estructuras del Partido, con una devolución de lo que vimos en la primera parte de la gira y a la vez de conversar también con organizaciones sociales, sindicales y con los compañeros del Frente Amplio en general, para ver la situación que se vive en cada lugar, las oportunidades y los desafíos que se plantean en cada lugar”, explicó.

- ¿Que resultados arroja lo observado en esta primera parte de la gira que están realizando?

– Lo primero que se observa es que hay una gran diversidad. La problemática de cada uno de los departamentos, de las localidades, es diferente y creo que el primer aprendizaje es la importancia de poner en valores esa diversidad que tiene el Uruguay. Si bien el Uruguay es un país de escala pequeña, es un país grande en su escala, en su tierra, en sus posibilidades y también sus problemas. Por esto la única forma de construir integración nacional, que además configura una inserción adecuada en el mundo es permitiendo y concibiendo al Uruguay en la riqueza de su diversidad. O sea lo primero es eso, no hay una sola realidad, sino que hay un montón de realidades distintas. En particular al Norte del Río Negro y al Sur del Río Negro son dos realidades totalmente diferentes. Por un lado hay un avance muy importante en esta última década de gobierno del Frente Amplio en lo que tiene que ver con la realidad productiva de los diferentes departamentos, pero también hemos visto algunos problemas, sobre todo en estos últimos años, producto de un contexto económico diferente y de algunos problemas laborales. Uruguay perdió 50 mil puestos de trabajo en el último año. Si bien los datos de empleo son mejores que cualquier otro momento histórico y en particular algunos departamentos (tiene) una dependencia muy fuerte de algunas actividades en particular.

– ¿A qué se refiere?

– En estos momentos, por ejemplo venimos de Bella Unión donde la dependencia de la caña de azúcar es enorme y hay dificultades en el proyecto sucroalcoholero allá y nos hemos ido de cada uno de estos lugares con algunos elementos que tienen que ver sobre todo con esto, dificultades vinculadas al trabajo y la producción y algunas dificultades a la educación y a la salud, cuestiones que tienen que ver también con nuestras prioridades y cuestiones que tienen que ver con la primera infancia y con los jóvenes en cada uno de estos lugares. En definitiva estos son los grandes temas o los temas comunes que encontramos en cada uno de estos lugares.

– La idea es entonces implementar un plan que contemple toda esta problemática que han detectado en el interior…

– Nosotros tenemos dos grandes objetivos. Uno ver qué podemos hacer para que este vínculo sea permanente, ese es uno de los objetivos. El otro tiene que ver con recoger elementos para el plan de políticas y también para el próximo programa de gobierno del Frente Amplio tratando de contemplar estas realidades y esta problemática.

– Yendo a algo actual de nuestra realidad. En Salto se ha incrementando una ola de asaltos y rapiñas y la situación ha derivado que en los próximos días se realice una marcha para dar a conocer la situación. ¿La seguridad es también un tema al que el PS le adjudica prioridad?

– El tema de la seguridad ha estado entre las prioridades desde el inicio de nuestro gobierno y además se ha invertido mucho dinero en la profesionalización de nuestra Policía, pero hay también otros problemas que son más difíciles y profundos, por ejemplo, el funcionamiento del Poder Judicial que es un elemento que ha estado siempre dentro de la discusión de la inseguridad y creo que lo más profundo e importante es lo que tiene que ver con la violencia que no pasa sólo por el delito, sino que tiene que ver con la violencia en las relaciones sociales en relación a niñas y niños violentados, lo que nos demuestra que tenemos una sociedad enferma y que si bien son casos particulares, son también casos emergentes que tenemos que atender con mucho más protección porque es un flagelo. Creo que tenemos que trabajar mucho en las pautas culturales en ese sentido.