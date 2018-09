Desde 2010 el Sistema Nacional de Educación Pública celebra el Día de la Educación Pública donde se promueve la apertura de los centros educativos a la comunidad con el fin de reconocernos en un espacio de encuentro, en torno a la educación pública depositaria de un valor y tradición histórica que nos identifica fuertemente como ciudadanos.

Esta celebración ha sido tomada por el SNEP como el momento central del año para; presentar el resultado del esfuerzo coordinado de acciones así como mostrar las actividades de calidad que propone y realiza la educación pública de nuestro país, haciendo hincapié en el relacionamiento de las instituciones educativas con la comunidad que integra.

Este año, la Comisión Coordinadora propone ampliar la celebración al “Mes de la Educación Pública”. La ampliación temporal, permite dar a conocer una serie de actividades que las diferentes instituciones del SNEP realizan y contextualizarlas en la celebración. Asimismo, este año se toma como eje central la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este sentido, se coorganiza actividades con la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos, enmarcando las mismas dentro de las acciones del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (aprobado por la CCSNEP en diciembre de 2016). En consecuencia, este año la consigna de la celebración es“Educación, nuestro derecho”.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Es un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria para todo ciudadano, una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible para todos los niños (sin distinción racial), como también un acceso equitativo a la educación superior, y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria.

Adicionalmente a estas previsiones sobre acceso a la educación abarca también la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo, fijar estándares mínimos y mejorar la calidad. El marco conceptual brinda no sólo un conjunto de indicadores claves para la gestión de la educación, sino también un esquema de monitoreo en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Este derecho está contenido en numerosos tratados internacionales de derechos humanos pero su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Eco Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificando por casi todos los países del mundo.

El derecho a la educación es un derecho humano que tiene como finalidad establecer una educación primaria para todos los niños y niñas, desarrollar una educación secundaria accesible progresivamente a todos los niños y niñas y el acceso a la educación superior en función de los méritos. Este derecho impone al Estado la obligación de dar una educación básica a las personas que no hayan recibido la educación primaria.

Además del acceso, el derecho a una educación implica la obligación de eliminar discriminación a todos los niveles del sistema educativo para establecer estándares mínimos y mejorar la calidad.

La función pública de la educación es considerada un tema de la más alta relevancia. Desde 1966 a partir del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el Estado es considerado el responsable de proveer la estructura y los recursos presupuestarios y regulatorios para garantizar la educación.

La educación del niño deberá estar encaminada a: desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

Por su carácter de derecho habilitante la educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad.

Para ello, deben existir la igualdad de oportunidades y el acceso universal.

Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad. A este marco legal (enlace Acción Normativa) los Estados Miembros y la comunidad internacional le asignan una gran importancia con miras a hacer realidad el derecho a la educación.

La UNESCO asiste a los Estados para que puedan elaborar marcos jurídicos e institucionales nacionalessólidos con miras a fomentar las bases y las condiciones para alcanzar una educación de calidad sostenible.

A su vez, corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole

política como jurídicarelativas al suministro de una educación de calidad para todos, así como a la aplicación y seguimiento más eficaces de las políticas y estrategias en los sistemas educativos.