Según la masonería, se trata de la primera escuela del continente en abrir las puertas a “mujeres y pobres”

La Escuela Filantrópica Hiram recibirá el próximo 12 de setiembre el Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana y Ciudadanos de Oro 2017. El mismo es otorgado por el Centro Latinoamericano de Desarrollo (CELADE), que en su XI edición decidió reconocer la labor y trayectoria de esta institución salteña. El evento, que se realizará en la fecha mencionada en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, reconoce además a una serie de instituciones y de

personalidades que llevan adelante tareas y actividades en favor de la comunidad. En este caso, la Escuela Hiram, que pertenece a la Logia Masónica del Uruguay y en la cual funciona la Orden Nº63 “Julio Bastos” de Salto, fue fundada en 1856 en Salto, por la cual pasaron desde Giusseppe Garibaldi, Anastasio Albisu, Pedro Invernizzi, Orestes Lanza y más recientemente, Eduardo Malaquina, Néstor Albisu, Ariel Crescionini, el (fallecido) coronel Gerardo Altieri, entre otras personas de nuestra comunidad. Fiel a los principios de la masonería de la educación pública, laica y gratuita, la Escuela Hiram fue creada en el Siglo XIX en Salto para la instrucción de la población en artes y oficios y fue además la primera escuela mixta del departamento, donde podían asistir hombres y mujeres por igual a aprender de manera gratuita un oficio.

161 AÑOS

Este año cumple 161 años de trayectoria fue la primera escuela del continente en abrir sus puertas sobre todo a mujeres y “pobres de toda solemnidad” como dicen los libros de la época, para enseñar a leer y a escribir, a sumar y a restar, y a formular razonamientos matemáticos, a quienes iban a la misma en aquella época, privilegio al que solo accedían en ese tiempo quienes podían pagar una escuela privada.

“Se trataba de hacer una escuela como la que hizo (José) Artigas en el Ayuí, cuando en el Éxodo del Pueblo Oriental donde se enseñaba a leer y a escribir”, dijo en su momento a EL PUEBLO el Grado 33 de la Logia Masónica de Salto, Néstor Albisu.

El año pasado al cumplirse 160 años de la institución los integrantes de la cofradía colocaron una plaqueta en homenaje a la Escuela Hiram en las escalinatas de la Plaza Treinta y Tres, en Juan Carlos Gómez y Artigas. “Por esa cuadra de Juan Carlos Gómez estuvo ubicada la primera sede de la Logia y de la Escuela Hiram, que fue fundada e impulsada por la masonería, pero como no sabemos el lugar exacto decidimos colocar la placa al pie de la escalinata de la Plaza Treinta y Tres”, explicó en aquel momento Albisu a este diario.

ERAN TRES

Albisu explicó que cuando la logia inauguró la Escuela Hiram en Salto, luego se fundaron otras dos escuelas similares en el país. Una en Tacuarembó y otra en Montevideo a instancias de Elbio Fernández, pero contó que “con el tiempo solamente la Escuela Hiram fue cumpliendo la función de ser una escuela abierta para todos, con enseñanza laica y gratuita, pero especialmente para las mujeres, que eran las más relegadas y que en su tiempo no tenían acceso a nada. Sin embargo, en Salto podían acceder a una educación de calidad”. Dijo que con el tiempo se fue deteriorando esa educación a razón de que existió la influencia de unos sacerdotes que habían venido desde España y que eliminaron el razonamiento matemático en sus enseñanzas, dejando a los alumnos la simpleza de sumar y restar, leer y escribir. “Pasaron varios hombres por la escuela, mi abuelo Anastasio fue uno de sus más fervientes impulsores de la escuela original, pero después la misma se transformó en escuela de artes y oficios, porque apareció (Pedro) Invernizzi que era constructor y precisaba frentistas (para el frente de las casas) y convirtió a la escuela en un lugar al que mucha gente fue a formarse en albañilería”, comentó. “Fue la primera escuela de Sudamérica en ser laica y gratuita ya que estaba destinada principalmente a quienes no podían pagar. Pero junto a la de Tacuarembó y a la de Montevideo (hoy el Colegio Elbio Fernández) le decían el “triángulo racionalista”. La Escuela Hiram actualmente está dedicada a la enseñanza de informática en forma gratuita y atiende un sinnúmero de solicitudes. Albisu comentó que existe un proyecto en el que el salón principal de la sede de la Escuela Hiram ubicada en calle Treinta y Tres entre Artigas y Uruguay, viene siendo refaccionado para adaptarlo al uso de aulas.

EL PREMIO

El premio que otorgará la CELDADE este año, lleva por consigna “Los Valores, un Camino para la Paz y la Tolerancia” y ha sido declarado de Interés Nacional y es auspiciado por el Congreso de Intendentes, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura la Universidad de la República, OEA, ALADI, UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos, etc.

La ceremonia oficial contará con la presencia de Autoridades de Gobierno Nacional y Departamental, así como también Cuerpo Diplomático Acreditado, Organismos, prensa y público en general. Contará con la Banda de Músicos de la Fuerza Aérea Uruguaya y a la finalización de dicha gala se ofrecerá un Brindis de Honor para todos los invitados.