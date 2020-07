«Hemos nacido para colaborar… Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros es contrario a la

naturaleza…» Marco Aurelio

La respuesta a la pregunta del título es sin dudas NO. La culpa es en primer lugar de quien empuña el arma y después, de todas las circunstancias que detrás de esa acción pueden haberla desencadenado. La bala es el frío que mató a Gustavo, un hombre de 31 años que murió de hipotermia en una calle de Montevideo hace algunos días. Pero hay una enorme cantidad de diversas circunstancias que condujeron a ese desenlace fatal. Como esta persona había pedido ayuda en un refugio y se le negó, es más grave aún, y si además la Policía no actuó debidamente con él, más grave todavía. Una persona que muere de frío por no tener donde pasar la noche es algo terrible, lamentable por donde se lo mire.

Pero quizás lo más grave es que no se trata de un caso aislado, sino que en los últimos inviernos han sido varios los fallecidos de esta forma. Y ojalá nos equivoquemos, pero desafortunadamente seguirá pasando. Decenas de personas son las que han muerto así en los últimos años. Pero, ¿a usted no le parece que con ninguna de ellas se «levantó tanto revuelo» -como suele decirse popularmente- como con esta persona? Cabría preguntarse por qué. ¿Será porque el Presidente de la República dijo en un momento que «nunca daremos a un uruguayo por perdido» y sin embargo ahora se nos muere uno en estas circunstancias? Puede ser. ¿O será porque hasta con algo tan desgraciado como esto ahora se intenta hacer política? También es posible. Política sucia, por supuesto, porque quien sea capaz de aprovechar situaciones como esta para sacar réditos políticos estaría haciendo un juego muy sucio. En fin…Quizás no haya una única respuesta.

En lo que sí creemos que todos deberíamos coincidir es en que hay que investigar a fondo qué pasó y que se asuman responsabilidades (de hecho, al ordenarse investigaciones, como se hizo, el Estado ya las está asumiendo). Pero que hay «politiquería» de por medio, sin dudas también. Porque si no, no se entiende que muchos que hace unos días repudiaban al gobierno porque anunció que serían retiradas de la calle estas personas, y hasta agitaban banderas a favor de que vivir en la calle es un derecho, ahora se lamenten tanto porque una de ellas murió en la calle. Permítasenos decir que si no es hipocresía y doble discurso, al menos es una enorme contradicción.

Se juntaron varias cosas: un refugio lleno, una acción policial dudosa, una decisión de una fiscal que en principio resulta poco comprensible al resolver a las 11 de la noche que la Policía no retuviera al involucrado, y un largo etcétera. Insistimos: todo esto amerita investigar y si se comprueban faltas, sancionar a quien deba sancionarse. Lo que no aceptamos, no podremos aceptar jamás, es que se intente aprovechar estas cosas para castigar a un partido político y defender a otro. Hacer eso es lo opuesto a ser sensible, solidario y tener empatía: es caer en la ordinariez. Porque –reiteramos- que los mismos que se oponen a que se lleve compulsivamente a esta gente a pasar la noche a un refugio, o a una comisaría, ahora se rasguen las vestiduras horrorizados y pidan que se haga justicia y que caigan los culpables, no parece demasiado coherente. Y hablan de Gustavo, del humilde muchacho, del pobre Gustavo, casi como si fuera un hermano, los que seguro miles de veces pasaron al lado de él y nunca le ofrecieron nada. Significa ser demasiado oportunista aprovecharse de una situación tan triste y desgraciada para «sacar pecho» como defensores de los débiles, de los más vulnerables, como está de moda decir. En los últimos años en el Uruguay murieron por hipotermia decenas de personas, y lo que hubo, en general, fue muchísimo silencio… Pero ahora sí, parece que recién ahora es una tragedia lo que sucedió y hay que cortar cabezas. Somos complicados los uruguayos.

A Gustavo, esta persona fallecida dejémosla descansar en paz, como ser humano merece ese respeto, y no importa, como también muchos salieron a decir, si era alcohólico, si se drogaba y tenía antecedentes penales… Tampoco son motivos para que se lo deje morir en la calle. Es un ser humano que falleció y no es justo que sea utilizado para seguir enfrentándonos entre uruguayos, sí para en todo caso, al contrario, unirnos más aún y pelear juntos por el bien de todos. Habrá que trabajar para que estas cosas no vuelvan a repetirse. Pero ni la solidaridad ni la omisión de asistencia tienen color político, buenos y malos y gente que hace las cosas bien y gente que las hace mal…hay en todos lados. De eso estamos cada vez más convencidos. Convencidos que hacer política o pretender hacerla con estas situaciones es sencillamente inadmisible.

En las redes sociales ha circulado un texto, escrito hace un año atrás -pero que parece ser de hoy- con el que se podrá coincidir o no, pero es bueno para reflexionar. Es el siguiente: «El que murió estaba durmiendo en la calle, sobre unos cartones, cubierto apenas por una frazada que alguien le acercó. Si se iniciara un expediente judicial sería posible identificar al muerto. Y citar a declarar a familiares, amigos, conocidos. Y esos testigos podrían acreditar que el que murió vivía en la calle desde no hace mucho. Y que antes alquilaba una pieza en una pensión. Entonces se podría citar a declarar al encargado de la pensión, que atestiguaría que el hombre le dijo que tenía que dejar la pieza porque como ya los vecinos no le pedían changas no tenía cómo pagarla. Se podría convocar así a esos vecinos y comprobar que uno había dejado de requerir sus servicios porque la fábrica de zapatos donde trabajaba cerró y lo poco que tenía ahorrado lo está usando para comer, así que el revoque de la pared del patio puede esperar. Otra, que tiene un quiosquito en la casa y ya no vende casi nada, y no puede darse el lujo de hacer pintar esa puerta que está toda descascarada. Y la parejita que alquilaba en la otra cuadra y que cada tanto lo llamaba para arreglar una canilla que goteaba, se había tenido que ir a vivir a la casa de los padres de ella porque cerró el bar donde trabajaba de camarera, y lo que saca él pedaleando todo el día con ese disfraz anaranjado y la caja de delivery en la espalda no alcanza. El juzgado tendría indicios suficientes para citar al dueño de la fábrica de zapatos, al del bar, y rastreando un poco, a los que empleaban a los ex-clientes de la vecina del quiosquito, y los tuvieron que echar. Todos pequeños o medianos empresarios, que declararían que la apertura de las importaciones, el disparate que cuestan las tarifas de los servicios, las delirantes tasas de interés y la caída del consumo los arruinó como nunca antes les había ocurrido. Entonces sería posible citar a declarar, ya no como testigos, sino como imputados, a los funcionarios que implementaron esas medidas económicas, y a quienes las diseñaron. Es decir, a los autores materiales e intelectuales. Y juzgarlos. Y condenarlos por la muerte del hombre que dormía en la calle. Porque titular que la ola de frío provocó una muerte es lo mismo que afirmar que en el caso de un homicidio con arma de fuego la culpable fue la bala (William Scholl, 29 de Junio de 2019)».

Quizás todos seamos un poco responsables. Aunque decir «todos somos responsables» es una afirmación con la que no todos están de acuerdo. «Yo no hago mal a nadie y además cumplo con todas mis obligaciones, desde ir a trabajar todos los días hasta pagar cada uno de los impuestos que me corresponden; así que no acepto que me hagan responsable de estas cosas», decía hace poco una señora. También, da para pensar. Como esta otra reflexión que alguien llamado Bruno Boggio publicaba la semana pasada: «No mata el gobierno blanco, ni los colorados, mucho menos los frenteamplistas. Matás vos que todos los días salís, te cruzás a personas en situación de calle y mirás para el otro lado porque «no es tu responsabilidad». Matás vos cuando tenés el ropero desbordando de ropa que no usás y no sos capaz de donar un buzo. Matás vos que tirás toda la comida del día anterior antes de pensar que alguien, en algún lugar, está deseando comer algo. No mata el frío, ni el Mides, ni Lacalle Pou, no mata Tabaré Vázquez y no es culpa de izquierda o de derecha. Mata la falta de empatía, la falta de valores, el desinterés y sobre todo la discriminación para con los más débiles y olvidados de la sociedad».

Contratapa por Jorge Pignataro