Martín Merino y Magdalena Errandonea – Salteños varados en Tailandia

Martín Merino y Magdalena Errandonea, vivieron momentos de gran incertidumbre y preocupación, al encontrarse varados durante más de 20 días en Tailandia, país en el que se encontraban en el momento en que explotó la pandemia del COVID -19.

Tras no permitírseles el regreso a Nueva Zelanda, lugar del que partieron y al que volverían, su estadía en el país asiático, no estuvo exento de anécdotas (de las buenas y las no tanto), logrando retornar al Uruguay, luego de tres intentos frustrados, gracias a las gestiones realizadas por el gobierno uruguayo.

¿Cómo fue el vivir el inicio de la proliferación de la pandemia en el extranjero?

Nuestro viaje comenzó a finales de febrero, en ese momento se hablaba del “coronavirus de China” y de las medidas preventivas que estaban tomando los países asiáticos donde empezaban a aparecer algunos casos positivos.

A los días de haber comenzado el viaje, vivimos un giro de 180º, no sólo nosotros, sino que el mundo entero; ya se hablaba de pandemia, no era sólo China, sino que otras partes del mundo como Europa y América se veían afectados por el virus.

Estábamos más nerviosos por los nuestros acá en Uruguay que por nosotros mismos; ya que, desde un principio, las medidas de prevención y control tomadas por los países del sudeste asiático que pudimos visitar (Singapur y Tailandia) nos parecían que funcionaban, la gente acataba y las aplicaba “a raja tabla” por lo que nos daba tranquilidad estar ahí con respecto a la probabilidad de contagio. Sin embargo, nos dimos cuenta de que el viaje debía terminar, teníamos que volver a casa (lo cual fue toda una odisea). Agradecemos al gobierno uruguayo, a la Cancillería en particular, que posibilitó nuestra repatriación (éramos alrededor de 30 uruguayos), efectuando todas las gestiones necesarias para hacerlo con el gobierno de aquel país, lo cual no ocurrió con ciudadanos de otros países, cuya situación fue difícil, y vivieron momentos de zozobra, nosotros logramos regresar vía Etiopía y Brasil (San Pablo).

Nuestra forma de estar al día con las medidas que se iban implementando durante el tiempo que estuvimos allí, era a través de un inglés que vive en Bangkok que se dedica a traducir al inglés las noticias diarias y publicarlas en las redes sociales.

¿Cuáles fueron las diferencias que pudieron observar en cuanto a las políticas instrumentadas en comparación con el Uruguay?

En Singapur, donde pasamos los primeros días del viaje, a cada lugar al que entrabas, tanto cerrado como abierto, te controlaban la temperatura corporal a través de un scanner; si daba elevada te apartaban y comenzaba el protocolo médico.

En Tailandia, nos impactó el estricto uso de tapa boca por parte de la población, el cumplimiento del distanciamiento social y del lavado de manos frecuente. La policía desalentaba las aglomeraciones tanto en lugares públicos como privados; por ejemplo, para entrar a un supermercado, se permitía hacer filas con una distancia de 2 mts por persona, no dejando ingresar al local a más de 6 personas por vez, previo control de temperatura corporal con una pistola de láser y poniéndote alcohol en gel en las manos, destacamos que sin tapaboca no te dejaban ingresar.

En segundo lugar, debemos mencionar que Tailandia es un país que, por más de que tenga un Principado, se encuentra bajo un régimen militar; esto conlleva a que tomen medidas drásticas y obligatorias; al agravarse la situación, se tomaron las siguientes: la policía intervenía y te mandaban a tu casa si veían a más de 6 personas juntas en la calle; las playas fueron clausuradas y había patrullas que controlaban el acatamiento de esa orden. Todos los locales, excepto supermercados y farmacias, estaban cerrados al público, solo se podía comprar con envío a domicilio. Con el paso de los días, se tomó la decisión de realizar un toque de queda en el cual la gente no podía estar en la calle desde las 7 pm a las 7 am. Finalmente, comenzaron a cerrar todos los lugares de conectividad (aeropuertos, puertos, estación de trenes y de ómnibus).

En Uruguay, se está llevando a cabo una política de comunicación a la población exitosa; acá las personas están actualizadas diariamente de la situación en el país (en Thai la gente no tenía ni idea, solo acataba); sin embargo, vemos que mucha gente no cumple con las medidas de prevención; sin ánimo de ofender, nos da la sensación de que muchas personas no son conscientes de la magnitud de esta pandemia.

Observamos que muchas personas, cuando el gobierno sugirió la cuarentena, la cumplió (o no) y creyó que ahí se terminaba su compromiso con el otro. Nosotros no somos partidarios de la cuarentena obligatoria debido a que todos tenemos que trabajar y procurar que la máquina siga funcionando, pero sí velamos por la incorporación de las medidas de prevención como hábito diario en domicilio y al momento de necesitar salir a la calle: mantener distancia entre personas, lavado de manos permanente, y uso de tapa boca fuera de casa.

¿Consideran que el mundo estaba preparado para afrontar una situación como la actual?

Claro que no; por eso están colapsando los sistemas de salud, se están armando protocolos de acción sobre la marcha, las políticas de estado son cambiantes, básicamente el mundo está improvisando.

Sí percibimos que muchos países asiáticos están mejor preparados que los occidentales, probablemente debido a que cada tanto sufren alguna epidemia.

Una vez superado este obstáculo, esperemos que sirva para prever futuras pandemias y actuar en forma conjunta y solidaria a nivel mundial.