“Rescate múltiple: se acudió por persona inconsciente y se salvó a dos más”

Ante diferentes versiones acerca del trágico episodio ocurrido en la tarde del pasado domingo 19 del corriente mes, en que un joven de 20 años perdió la vida por ahogamiento en el Río Uruguay, zona del Ayuí, el encargado del plantel de guardavidas de la Intendencia, Mario Derrégibus, realizó ante EL PUEBLO un minucioso relato donde puntualizó en varios aspectos cómo sucedieron los hechos. “Todos estamos todavía muy dolidos por este caso fatal de ahogamiento, y más nosotros como guardavidas, que lo que menos queremos es que se ahogue una persona, ni en el Río Uruguay ni en nigún lado…”, comenzó diciendo Derrégibus. Y luego narró que “este caso ocurrió en la bajada del Parador Ayuí, una zona no habilitada para baño y la verdad que fue un caso bien particular. Estaba un grupo de amigos no sé si pescando o remojándose en la zona de las piedras del Ayuí, cuando en un momento empieza a crecer el río, y aparentemente quedaron aislados en las rocas. Este muchacho no sé si se asustó o qué y quiso tirarse al agua para llegar a tierra firme, a la orilla, para estar a salvo, y no sé si se pegó en una piedra abajo o qué pasó (el cuerpo presentaba un importante corte en el pecho)…Lo que sabemos es que se perdió sumergido en el agua. Los compañeros que estaban con él se dieron cuenta cuando ya habían pasado muchos minutos desde que se había sumergido. Con desesperación lo empezaron a buscar y con otras personas que estaban ahí aparentemente lo encontraron. Lo sacan para una de las piedras y comienzan a practicarle maniobras de reanimación”.

LA PLAYA HABILITADA ESTÁ A 500 METROS

“Uno de los compañeros de él –prosiguió Derrégibus- va a avisar, en moto, hasta el puesto de los guardavidas en la playa de Salto Chico, que es la playa habilitada, oficial, que está a unos 500 metros de allí. En ese momento los guardavidas salen de urgencia. Justo se da en el momento del cambio de turno de los guardavidas, por eso había cuatro, si no, no sé qué hubiera pasado. Tres de ellos acuden en sus vehículos propios (motos), además la Prefectura que ya estaba con el bote de rescate en la zona va por el agua a brindar apoyo y más o menos llegan al mismo tiempo, cruzan hacia la zona de las rocas donde estaban reanimando a este muchacho y se hacen cargo de la situación empezando las maniobras de reanimación cardio-pulmonar, además ya llevaban el desfibrilador externo semi automático que tenemos. El guardavidas que quedó en el puesto de Salto Chico ya había activado el protocolo de emergencia, por lo que ya venía la emergencia móvil y un móvil de Prefectura también. Están haciendo las maniobras entre 20 y 25 minutos, que es cuando llega la emergencia móvil y junto con Prefectura se saca a la víctima a la costa, a tierra firme, ahí se hace cargo la unidad médica y a los minutos diagnostican que el muchacho había fallecido”.

SE SALVA A DOS PERSONAS QUE ESTABAN CON ÉL

También informó Mario Derrégibus que “dos personas que estaban con este muchacho se asustaron, se tiraron a nadar y la correntada los sacó río abajo, hacia la zona profunda y ahí se rescató a esas dos personas. Si no estaban los guardavidas y Prefectura ahí, se podían haber lamentado más víctimas. Es decir que fue un rescate múltiple, se acudió por un llamado por una persona que ya estaba inconsciente y se rescató a dos más”.

PRECAUCIÓN

Finalmente, dijo que lo primordial sigue siendo la prevención y precaución para evitar estos lamentables casos y, en ese sentido, resulta fundamental “ingresar al río solamente en zonas habilitadas para baño, donde hay guardavidas, y además pedimos que la gente hable con los guardavidas, pregunte, consulte…”, señaló el jerarca.