Con el joven rotaractiano Nicolás Reina

Sergio Nicolás Reina Texeira (27) es nacido en el barrio Cerro… concurrió a la Escuela Nº 5 «Joaquín Sant’Anna» y al Liceo Nº 2 «Antonio M. Grompone».

Nos cuenta su historia… cómo se inició su vínculo con el voluntariado en Rotary Club Salto.

“Todo comenzó el 16 de Febrero de 2013 cuando por invitación de un par de socios, mi hermano Roberto y Mariana la presidente de ese año, llegué al club con muchas dudas de en dónde me metía porque si bien había realizado voluntariado, nunca lo hice formalmente siendo parte de una ONG.

Entré como aspirante, lo que refiere a esa persona que es un potencial socio del club.

Escuchaba hablar de cosas que estaba haciendo el club en ese entonces y nombraban a otras ciudades tanto uruguayas como argentinas que hacían cosas parecidas pero en sus ciudades.

Me parecía raro en ese momento que hablaran de ciudades lejanas como Santa Fe, Rosario, el mismo Paysandú, Fray Bentos, Venado Tuerto, etc…, pero así llegué, ansioso como todo quien entra a un lugar nuevo” – relató

¿Cuáles fueron tus primeras impresiones?

-“La primera impresión fue ¡Wow qué organización que tienen!» Soy una persona que le gustan las organizaciones en general y ver que el club contaba con alguien que encabezaba las reuniones, alguien que se encargaba de la tesorería y un secretario que escribía todo lo relativo a la reunión, fue para mí encontrar un lugar donde me sentía cómodo.

A ello sumado obviamente que hablaban sobre ayudar a otros, de realizar proyectos y darle una mano a quien más lo n ecesita. Pensé «¿Cómo no me di cuenta de esta club antes?»

Ya habías convivido anteriormente con algún grupo?

-“Sí efectivamente, en 2010 había sido parte del staff de Olimpíadas Especiales que se llevaron a cabo en nuestra ciudad, y siempre me quedé con eso de seguir dando una mano pero nunca había encontrado el lugar indicado para despuntar esas ganas de hacer voluntariado”

¿Cómo se aprende a convivir en un grupo en pos de un objetivo común?

-“Creo que se aprende siempre desde la experiencia en el servicio y del involucramiento que tengas.

No es lo mismo que entres a un grupo donde solo vayas a reuniones, sino que involucrarte y formar parte de las actividades siempre te brinda ese sentido de pertenencia al equipo. Eso por el lado de uno mismo, luego el club tiene lo que es el comité de Servicio al Club que se encarga de la integración y buena relación entre los integrantes. Entre todos tiramos para un mismo lado por un mismo objetivo”.

.¿Cómo se fue dando tu crecimiento en Rotaract?

-“Como premisa, año a año de julio a junio se lleva a cabo un periodo rotario que es simplemente el tiempo de gestión que tiene la Junta Directiva del club. Comencé como bien dije como Aspirante, luego fui Socio y luego dos períodos como Tesorero del club.

En el período 2015/2016 tuve el grato placer de ser Presidente, que es simplemente el rol de liderazgo que Rotaract-te brinda y te pone a prueba para llevar a cabo la gestión del club. Institucionalmente Rotary International se divide en varias zonas para su mejor administración llamados distritos. Fui Tesorero Distrital (que abarca las provincias enteras de Santa Fe y Entre Ríos en Argentina, y en Uruguay, Salto, Paysandú, Río Negro y parte de Artigas). Para el período 2019/2020 ejerzo el rol de Representante Distrital de Rotaract que es la persona encargada de la gestión administrativa de esa zona a nivel Rotaract”.

-Un suceso que recuerde que haya marcado su vida…

-“Creo que hay dos. Pero el primero y el que más me marcó fue la concreción del primer Abrigando Corazones en concierto. Si bien ya realizábamos actividades lindas y grandes de servicio a la comunidad; creo que la concreción de ese primer gran evento fue importantísimo para que Salto conozca a este grupo de jóvenes que da lo más preciado que tiene alguien para dar que es su tiempo. Ver cómo tanto trabajo dio sus frutos y que ese trabajo sirvió para ayudar a personas que pasaban frío y hambre, fue muy lindo y reconfortante”.

-”A dónde le transporta la palabra «voluntariado»?

-“A las jornadas en los merenderos, en los hogares de ancianos y también a ese primer paso en el voluntariado acompañando a la delegación artiguense en esas Olimpíadas Especiales de 2010 donde al culminar recibías un abrazo por parte de los niños agradecidos que habían participado allí”.

-¿Cómo compatibiliza su labor voluntaria con las actividades laborales y cotidianas?

-“La empresa donde trabajo comparte el valor del servicio y lo demuestra a través de distintos emprendimientos que tiene. Ello hace que no sea un peso tener que compatibilizarlos en el tiempo dedicado, además en Rotaract contamos con personas que cuando uno no puede hacer algo hay otro que sí. Uno siempre se hace un hueco en la agenda para dedicarlo a Rotaract, no por obligación sino por convicción”.

-¿Qué otros proyectos de vida se ha trazado?

-“Proyectos de vida, creo que el principal es el de la casa propia y cumplirlo junto a Flor mi pareja es un plan que pretendo cumplir y que sé lo voy a cumplir, además de formar una familia ni que hablar. Si hablamos institucionalmente creo que hay una misión que es transmitir el valor del servicio y el voluntariado que hay no solo Rotary y Rotaract, sino en todas las ONGs del departamento que dan de sí antes de pensar en sí

El 1 de Julio comencé a ejercer el cargo de Representante Distrital de Rotaract, es quien representa a todos los socios de Santa Fe, Entre Ríos, Salto, Bella Unión, Paysandú y Río Negro. Además hace unos días también entré como rotario al Rotary Club Salto (el club de personas más grandes)”.

¿Cómo se ha planteado ese desafío?

-“Creo que por un lado por motivación de mis compañeros de club y asimismo de amigos que hice durante estos años y pensaron en mí como una persona comprometida con el distrito. Además es lindo poder ponerse a prueba uno y pensar que junto a tu equipo puedas realizar cosas grandes en pos de las diferentes comunidades que componen esta área. Es algo muy grande pero la verdad que es lindo de encararlo”.

¿Cómo es la agenda de este año?

-“Como representante hay varios viajes, a conocer el accionar y ayudar a los clubes del distrito en lo que pueda. En Rotaract Club Salto en particular la agenda se viene movida, ha asumido la presidencia una gran amiga como lo es Carolina Oviedo y que ha planificado diversas actividades en pos de la comunidad salteña que creo que serán realmente significativas.

Dentro de una semana tendremos nuestro Abrigando Corazones en concierto que será el punto inicial de una gran gestión. A lo largo del año muchas actividades y muy lindas”.

-¿Cómo surge la historia de «Abrigando Corazones»?

“El Abrigando Corazones surge como respuesta a un par de instituciones que por el 2013 tenían la necesidad principal de abrigo y alimentos pero no podían saciarlas. Fue así que en conjunto con la extinta radio Daymán y la peña Salto es Manya realizamos una radio maratón donde recolectamos varias prendas de abrigo, alimentos y más cosas que ayudaron enormemente a las mismas.

Fue pasando el tiempo y Abrigando Corazones tuvo cada vez más fuerza hasta que en 2015 decidimos darle una vuelta de rosca.

Aparte de colaborar y darle una mano a quien más lo precisa, decidimos brindar un espacio cultural donde las bandas salteñas se mostraran y dieran a conocer con un fin solidario.

De la misma manera se dio también como una manera de agradecer a la comunidad por todo el apoyo que nos brindó en la campaña. Al día de hoy Abrigando Corazones es una realidad donde las bandas y artistas locales brindan su granito de arena y la gente se lleva un agradecimiento enorme por la colaboración que nos brindan”.