Viernes 1º de setiembre de 2017

Aula Magna de la Universidad de la República “Dr. Eugenio Caffaro”

CENUR Litoral

Norte Sede Salto

HORA: 20:30

Rivera y Misiones

Programa

Coro Departamental de Salto

Directora Andrea Iglesias

• Dirait on – Morten Lauridsen, Rainer Maria Rilke

• Thula Ziswe – Tradicional Zulú, V. C. Markus Detterbeck

• Nginisiponono- Tradicional Zulú.

Coro del Colegio Sagrada Familia

Directora Andrea Iglesias

Guitarra y percusión Williams Tonna

• El tren del cielo – Alejandro Lerner, V. C. M. Esteban, A. Iglesias

• Marinherio sou – Tradicional bahiano – V.C. A. Iglesias

• Canto de pilón – Tradicional Venezuela – V.C. Cristian Grasés

Coro de Escuela y Liceo Crandon Salto

Directora Andrea Iglesias

Pianista Dimas Svedov

Percusión Williams Tonna

Primer y Segundo grado

• Shosholoza – Tad. Sudáfrica, V. C. Markus Detterbeck, adaptación A. Iglesias

• Tumbai – Shalom Javerim – Cánones V.C. A. Iglesias

• Molweni- Canción sudafricana, V.C. M. Detterbeck, adaptación A. Iglesias

3ro, 4to, 5to, y 6to grado

• Motivos – Abel Pintos

• See you again – Charlie Puth

• Somos – A. Pintos

Coro de Primaria del Instituto Crandon Montevideo

Director Guillermo Freijido

Pianista Eduardo Tellagorry

• Todos juntos

• El primer día del resto de mi vida

• Todos somos pueblo

• Can´t take my eyes off you/ Love is in the air

Coro de Secundaria del

Instituto Crandon

Montevideo

Directora Rosario

Caballero

Pianista Esteban Tashdjian

• La vida es un vals – Diego Torres

• Roja boca – L. y M. Paz Martínez

• Try everything – Sía Durler, T. Eric Hermansen, M. Eriksen.

• El poeta dice la verdad – Garo Arakelian, F. García Lorca.