Jueves 23 de mayo

19.30 hs “La Puerta Secreta” Lugar: Aula Magna, sede Salto Cenur del Litoral Norte, UdelaR.

Elenco: La Puerta Teatro (Concordia, Entre Ríos, Argentina).

Calificación: apta para mayores de 14 años.

Duración: 55 minutos.

Síntesis argumental: Dos amigas y bailarinas de avanzada edad deciden volver a la danza, actividad artística de su juventud, a partir de un concurso en el Club Progreso. El reencuentro será un diálogo también con sus historias, sus orígenes, y emergerán secretos que jamás hubiesen imaginado confesarse.

La obra es una comedia dramática, tejida con recursos del melodrama y el grotesco criollo. Un folletín del siglo XXI. Una parodia extrema de lo burgués.

Ficha artística : Actúan: Fabián Nardini / Martín Quintana. Dramaturgia: Patricia Velzi / Fabián Nardini. Asistencia de dirección: Patricia Arrieta. Dirección: Patricia Velzi. Producción: Yanina Porchetto. Diseño de vestuario y escenografía: Fabián Nardini / Patricia Velzi.

Confección del vestuario: Martín Quintana. Escenografía y utilería: Realización colectiva.

Diseño de luces: Patricia Velzi. Registro Audiovisual y fotográfico: Andrea Baquela / Raúl Perrier / Omar Tonón / Vale Bassini / Andru Castell. Asesoramiento en maquillajes y peinados: Juan Manuel Lower.

20. 30 hs – Intervalo. Charla ¿Qué significa hacer Teatro en el Litoral? A cargo de Darío Lapaz (Imaginateatro Paysandú). Piso 0 sede Salto, Cenur del Litoral Norte, UdelaR.

21. 00 hs. – “Vacas Gordas”. Lugar: Aula Magna, sede Salto Cenur del Litoral Norte, UdelaR.

Elenco: Grupo Teatral “SINTAPUJOS” (Salto, Uruguay). Calificación: apta para todo público.

Duración: 70 minutos. Síntesis argumental: La obra retrata la vida de dos adolescentes en un entorno de pobreza y carencias, olvidados por la sociedad. Michino y Renata (interpretados por Iara Carabajal y Lucía González) son dos hermanos abandonados por su madre, y unidos en una relación de amor y mutua dependencia.

Ellos exploran en los viejos mitos de la ciudad de Fray Bentos y en las nostalgias del pasado, confundiendo fantasía con recuerdos (la historia del Frigorífico “Anglo”- patrimonio mundial de la humanidad- ronda permanentemente en sus recuerdos).

Una aventura que tiene como centro y pretexto el robo de una vaca. A pesar del entorno marginal en el que crecen, encuentran en el mismo lugar donde esconden la vaca, un refugio que los protege de la realidad exterior a través de un mundo de juego y fantasía. El escondite es justamente el frigorífico “Anglo” abandonado.

Los personajes en forma ingenua y con mucho humor retratan la pérdida de un pasado lleno de productividad, sueños de desarrollo y prosperidad, la “Época de las Vacas Gordas”.

Ficha artística: Autora: Estela Golovchenko. Actúan: Iara Carabajal, Lucía González

Asistencia de Dirección: Darío Azambuja. Dirección General: Oscar Bibbó.

Diseño de Impresiones: Serena Ferreira Diseño de Escenografía: Oscar Bibbó

Realización de Escenografía: .Darío Azambuja, Iara Carabajal, Lucía González , Fernando Mesta, Serena Ferreira. Sonido y Proyecciones: Darío Azambuja. Luces: Fernando Mesta

Viernes 24 de mayo. 20.00 hs – “La Araña”. Lugar: Aula Magna, sede Salto Cenur del Litoral Norte, UdelaR. Elenco: La Maroma (Montevideo, Uruguay). Duración: 60 minutos. Calificación: apta para mayores de 16 años.

Síntesis argumental: La obra muestra la decadencia de una familia de la pequeña burguesía donde la reparación de una araña que ilumina desde el techo, sirve de metáfora para lo asfixiante y amenazador de una relación entre madre e hijo, pero donde también aparece de manera subyacente pero no por eso menos violenta la imagen de otro personaje que conformó el grupo familiar. La violencia doméstica tratada desde otro ángulo, desde lo subterráneo de las interrelaciones familiares, brindando posibles respuestas y análisis a problemáticas que subyacen en el interés colectivo. El texto entrelaza la ironía, el humor dramático, la metáfora social, y una relación desgastada que hechos fortuitos desencadenan en un pacto maquiavélico.

Ficha artística: Autora: Patricia Suárez. Actúan: Graciela Amaro y Huber Díaz. Dirección: Huber Díaz. Ambientación y Vestuario: Mercedes Conde. Iluminación: Sergio Bermúdez

Asesoramiento Musical: José Pedro Varela. Diseño y realización de las garzas: Luis Levrero

Maquillaje: Wendhy Moreira. Técnica: Javier Cholcas

21.30 hs. – El banquete. Lugar: Sociedad Italiana (Artigas 651). Elenco: Elenco Municipal de Salto.

Calificación: apta para mayores de 16 años. Duración: 50 minutos. Síntesis argumental: ¿La dualidad es requisito básico del amor? ¿El amor es la necesidad urgente de que el otro esté bien? ¿El amor es el instinto que inhibe la supervivencia? Siete discursos sobre el amor.

Ficha artística: Actúan: Marita Damiano, Martín Pizzani, Sabrina Silveira, Mayra Cánepa, Claudia Córdoba, Germán Lagos, Fabián Mirasa y Patricia Cattani. Dirección: Zully Vallarino.

Técnica: Celina Neira, Miranda Vallarino. Maquillaje: Sabrina Silveira. Paisaje sonoro: Lorenzo Benítez Barboza. Iluminación: Diego Cohello. Dibujo y animación: Marcelo Irrazabal.

Sábado 25 de mayo. 19.00 hs – El Canillita. Lugar: Aula Magna, sede Salto Cenur del Litoral Norte, UdelaR. Elenco: Sin Fogón (Fray Bentos). Calificación: Apta para todo público. Duración: 50 minutos.

Síntesis argumental: Canillita es un sainete en un acto de Florencio Sánchez, escrito en 1897. Es la historia de un “ingenuo pillete que ambula, con frío, hambre y orfandad por las calles inhóspitas, entre las encrucijadas del delito”. El teatro de Sánchez “baja hasta los más oscuros y dolorosos antros de la miseria, del vicio y de la infamia, para levantar a los caídos, para mostrar a la sociedad las víctimas de su barbarie” señala Zum Felde en Proceso intelectual del Uruguay (1930).

Más de un siglo ha pasado desde entonces, sin embargo, la vigencia de la obra trasciende y se acompasa en la versión teatral que Teatro Sin Fogón pone en escena. Quien espera ver una puesta costumbrista, se verá decepcionado.

Desilusionado de la lucha revolucionaria junto a Saravia, Sánchez se vincula a los movimientos anarquistas y en 1901 se instala en Rosario (Argentina), donde colabora activamente con los sindicatos obreros. Allí estrena Canillita con apenas 28 años.

Ficha artística: Autor: Florencio Sánchez. Versión y Dirección: Roberto Buschiazzo

Actúan: Flor Arias, Seba Barrett Zunino, Estela Golovchenko, Oscar Maneyro , Sami Nobelasco , Anto Rabellino.

20. 00 hs – Intervalo. Charla Procesos formativos y de investigación en el Teatro de Salto.

Pablo Sánchez, José Rodríguez y Salomón Reyes. 21.00 ¿Quienay? Lugar: Aula Magna , sede Salto Cenur del Litoral Norte, UdelaR. Elenco: Grupo de Teatro Ronda (San salvador, Entre Ríos, Argentina). Calificación: Apta para todo público. Duración: 45 minutos

Síntesis argumental: Cuatro hermanas solas y encerradas en el campo escuchan golpes en la puerta que despiertan situaciones y vivencias que no tienen nada que ver con lo que cada una se va imaginando… ¿Quienay…?

Nadie responde del otro lado. La historia. Transitan diferentes estados del humor. Con un lenguaje propio, sencillo, profundo van fabulando posibilidades y se enfrentan a sus propios temores, a sus ilusiones, a lo desconocido, y a lo demasiado conocido.

El humor a entreteje sus historias personales. Un mundo cotidiano lleno de presencia, recuerdos, amores y ausencias.

Ficha artística:

Autor: Raúl Kreig. Dirección: Juan Gibert. Actúan: María A. Mesa, Marino Sabaño, Daniela Palacio y Romina Perrón. 22 hs Invisibles o la intención de no ver… Lugar: Sala El Andén (19 de Abril y Julio Delgado) Elenco: Grupo Teatro Independiente de Mar del Plata, Argentina. Calificación: apta para mayores de 13 años. Duración: 60 minutos

Síntesis argumental: INVISIBLES es una obra escénico musical que cuenta la invisibilidad de ciertos sectores de nuestra sociedad a lo largo de la historia hasta nuestros días. Es una Obra teatral, una composición musical y un documento en imágenes que ilumina la vida…

Desde que el mundo es mundo la invisibilidad de ciertas raíces sirvió como forma de ocultar los orígenes del ser humano.

Esto jugó un papel preponderante en la marginación cultural de ciertos sectores de la población, y dentro de la misma también de la mujer, permitiendo desde tiempo ancestrales la explotación y el saqueo de continentes enteros.

Hoy en día estas prácticas se siguen manteniendo, traduciéndose en exclusión y baja autoestima en grande sectores de la sociedad, condición a la que asistimos de manera natural siendo condescendientes con el orden establecido.

Saber de dónde venimos nos permite enraizar nuestro sentido de pertenencia, nos permite poder decir de nuestra ascendencia y permite sobre todas las cosas que nos sintamos orgullosos de nuestro pasado para poder caminar hacia al futuro con la mirada en alto. Pensamos en encontrarnos para resistir al olvido, a la marginación y al desconocimiento.

Ficha artística: Dirección General: Pablo Martínez Ferrari. Actúan: Marita Moyano/Juan Mathias/Pablo Martínez Ferrari/ Juan Sardi. Dramaturgia: Pablo Martínez Ferrari/Juan Mathias.

Música en vivo: Juan Sardi/ Marita Moyano. Composición Musical: Juan Sardi/Marita Moyano.

Sonido: Juan Sardi. Escenografía: Huara Quiroga. Vestuario: Melisa Jaureguiberry

Maquillaje: Ayelen Bethouar. Iluminación: Eduardo Chironda. Foto montaje y proyección de Imágenes: Marcial Fernández. Diseño Gráfico: Marcial Fernández. Prensa y difusión: Leandro Sánchez.

Todas las obras son con entrada libre y gratuita, en algunas de ellas se dará la posibilidad de que el público realice una contribución voluntaria a los elencos participantes.

Actividades Paralelas. Sábado 25 de mayo

9.30 hs Mesa de intercambio. Lugar: salón 1, sede Salto Cenur del Litoral Norte, UdelaR.

Presentación del Audiovisual del Taller de Teatro del Oprimido de la Unidad n°20 (Instituto Nacional de Rehabilitación), perteneciente al Programa Aprender Siempre (Ministerio de Educación y Cultura).

Presentaciones de experiencias de gestión y dramaturgia de los elencos que presentan obras en el marco del Encuentro (Salto, Montevideo, San Salvador, Mar del Plata y Fray Bentos)

Conversatorio entre los presentes.

14 hs Taller de Dramaturgia a cargo de Estela Golovchenko. Lugar: salón 1, sede Salto Cenur del Litoral Norte, UdelaR. Ambas actividades con entrada libre y gratuita.

Domingo 26 de mayo 21 hs. Invisibles o la intención de no ver. Lugar: Pueblo Viejo, Concordia, Argentina (Além 230). Unidad nº 20 (INR). En el marco del Taller de Teatro del Oprimido, del Programa Aprender Siempre (MEC). – Jueves 23/5, 16 hs: “La Araña” (La Maroma, Montevideo)-

– Viernes 24/5, 16 hs: Músicos de Invisibles o la intención de no ver… Aclaración: