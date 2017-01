Recientemente un grupo de niños de INAU fue partícipe de las actividades en la colonia de vacaciones de Termas del Arapey.

“La experiencia de integración con los niños de Inau de todo el país es altamente positiva y comenzó en el año 2013 propuesta por nosotros y nuestro equipo y aprobada por los Inspectores Edgardo Laxague y Sonia Albistur” – subrayó el Director de la Colonia de Vacaciones de Arapey Héctor Mogliazza.

En un principio se hizo sólo con niños de INAU y posteriormente se integraron delegaciones de las escuelas. Las vivencias y el intercambio se enriqueció.

“Apostamos con dichos niños fuertemente a la resiliencia con talleres de reflexión donde se trabaja con ejemplos de vida de personas que lograron superarse en la vida a pesar de sus circunstancias adversas” – agregó el docente.

Los educadores de Inau se mostraron muy complacidos con la experiencia, expresando que “para nosotros es un sueño porque siempre estamos sirviendo y acá en la Colonia los docentes y auxiliares no sólo atienden a los niños sino que nos atienden a nosotros, ellos nos cuidan … cuidando a los cuidadores … la sonrisa de los niños disfrutando es el mejor regalo”.

LA RESILIENCIA Y EL DERECHO DE LOS NIÑOS

Entre las múltiples corrientes que inspiran a las personas comprometidas en el campo de la infancia, encontramos la de los derechos del niño y la de la resiliencia. La primera data de principios del siglo veinte, la segunda de finales del mismo siglo. Estas dos corrientes se desarrollaron independientemente la una de la otra.

Sin embargo, desde hace algunos años, una intuición aparece y sugiere que en la vida real esta separación es artificial: de ahí el desafío de reflexionar sobre al relación entre los derechos del niño y la resiliencia.

La mayoría de los niños encuentran en su entorno familiar y en los contextos en los que viven, las condiciones de protección y los modelos que necesitan para desarrollarse.

Sin embargo, en algunos casos no reciben la atención necesaria por parte de las personas encargadas de su cuidado.

En estas situaciones, el desarrollo evolutivo no se produce adecuadamente, afectando esto tanto a su competencia y adaptación social, como a los aprendizajes escolares.

A este respecto, está tomando posiciones el término emergente «resiliencia» procedente de diferentes campos como la psicología, salud mental, sociología, pedagogía, etc.

Como una realidad llena de interrogantes, situada en la trayectoria vital de los seres humanos, que habiendo pasado por situaciones traumáticas de duración e intensidad considerables, han salido airosos de estas agresiones, y no sólo eso, de estos envites y avatares salen reforzados en cuanto a su maduración y desarrollo.

Así pues, la resiliencia se nos presenta como una nueva forma de prevención, como una nueva forma de mirar buscando luz entre tantas sombras.

Los centros educativos son los lugares propios de socialización de los niños, y es en ellos donde manifiestan con más claridad sus dificultades en las tareas y competencias de cada una de las etapas evolutivas.

Los profesionales de la educación cumplen un papel importante en la prevención, detección e intervención, cuando alguno de nuestros niños está sufriendo una situación de riesgo o se están vulnerando sus derechos desde cualquiera de los contextos donde vive.

Por otra parte, tienen un compromiso con el bienestar infantil que les obliga a tomar postura activa en aquellos casos en los que los niños están siendo víctimas de situaciones de desprotección, o no están siendo satisfechas de forma adecuada sus necesidades básicas y a notificar estas situaciones para poner en marcha las actuaciones de protección oportunas.

Pero además, su contribución a la educación en la resiliencia es decisiva e imprescindible.

La resiliencia refuerza las opciones y oportunidades de las personas mediante la aplicación de sus capacidades y recursos internos para enfrentarse a situaciones de riesgo, o que pongan en peligro su desarrollo, superarlas, mejorar su calidad de vida y hacer posible sus proyectos de futuro.