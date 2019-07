Uno por uno, así fue como los precandidatos fueron a sus circuitos a sufragar: lee todas las notas

La frenteamplista Carolina Cosse fue la primera de todos los precandidatos en ir a votar. Lo hizo en Pocitos, sobre las 09 de la mañana, y habló sobre la alegría y la emoción de la jornada electoral.

El resto de los precandidatos del Frente Amplio también concurrieron a votar relativamente temprano. Mario Bergara lo hizo en el Cerrito de la Victoria, habló del valor de la política, y dijo que «los cuatro precandidatos vamos a tener responsabilidades y roles importantes en el proceso, no sólo político, de gobierno, sino en el proceso de renovación del Frente Amplio».

Óscar Andrade votó en el Liceo Joanicó y además de hacer referencia al debate y a las fake news, comió tortas fritas, caminó con su pareja y se encontró con sus hermanos.

Y Daniel Martínez, bastante requerido por la prensa, tuvo una jornada tranquila: fue a votar y después se volvió a su casa, a compartir un asado con su familia, un plan que iba a mantener hasta que fuera hora de irse al bunker del Frente Amplio.

Partido Nacional

Entre los blancos, el primero en votar fue Juan Sartori, que mantuvo la anteción mediática sobre sí durante todo el día. Sartori salió a correr, acompañó a su abuela a votar, votó él en Ciudad Vieja, y después siguió de recorrida, preocupado por algunos problemas con sus listas.

Luis Lacalle Pou también estuvo de recorrida pero por el departamento de Canelones, se encontró con militantes y hasta jugó a las bochas. El «gobierno que viene tiene que tener sentido común y coraje», dijo Lacalle Pou, y «la población no le va a permitir que se equivoque con sus vidas».

Jorge Larrañaga votó en Paysandú, y sus declaraciones se vieron directamente influidas por la cadena nacional que el gobierno le impuso para mañana lunes, sobre su proyecto de reforma constitucional. «La cadena no le pertenece al señor Presidente, le pertenece a todos los uruguayos», dijo, tajante, el precandidato.

Y en Maldonado votó Enrique Antía, acompañado de sus nietos, y habló de la fórmula del Partido Nacional. Carlos Iafigliola hizo lo mismo pero en Montevideo.

Partido Colorado

«Si ganamos, vamos a estar compitiendo en octubre con toda la fuerza», dijo Ernesto Talvi esta mañana, cuando fue a votar, y también especuló con cómo seguirán las cosas de no quedar primero en la interna de hoy.

Por su parte, Julio María Sanguinetti habló del rejuvenecimiento y la renovación que está viendo dentro de su partido; mientras que José Amorín Batlle destacó el trabajo hecho por los colorados para esta vuelta.

Los otros partidos

Pablo Mieres, del Partido Independiente, protagonizó uno de los bloopers de la jornada, por la caída del cuarto secreto donde le tocaba votar. Mieres también criticó al presidente Tabaré Vázquez.

En tanto, Guido Manini Ríos, del partido Cabildo Abierto, dijo que el de hoy es un día histórico, y que su partido «va a ser protagonista de este proceso».

Y por último, Edgardo Novick del Partido de la Gente, que fue el último de los precandidatos en votar este domingo, y destacó su alegría por la jornada. Dijo estar «muy contento por votar, esta vez más porque es la primera del Partido de la Gente».

