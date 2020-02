– “Debería haber un verdadero debate de ideas, que es siempre lo más constructivo para la democracia. Aspiramos a que se discutan ideas de cómo sacar adelante al departamento”

Alejandro Noboa el pasado 8 de febrero asumió como intendente de Salto tras la renuncia de Andrés Lima que irá tras la reelección del cargo. El jueves recibió a EL PUEBLO para hablar de cómo encara esta nueva etapa en su vida política.

- Previo a la asunción del cargo, mantuvo reuniones informativas con el ex intendente Andrés Lima para tener una idea de cuál era la situación de la intendencia. A días de ocupar el cargo, ¿toma la intendencia como le dijeron o ha encontrado diferencias?

– La transición fue bastante constructiva, se trabajó bien. Obviamente que cuando uno toma contacto con la realidad siempre hay algunas cosas distintas que forma parte de cómo se analiza la realidad, nada más.

- ¿En qué áreas encontró diferencias?

– En todas las áreas, porque cuando uno comienza a conocer en profundidad a los propios actores, conoce otras cosas. En una transición como la que se hizo, donde tampoco hubo tantas reuniones, habremos tenido seis o siete, tampoco nos enteramos de todos los detalles. Por eso digo que en ese sentido creo que fue constructiva, abrió una puerta de cómo estaba funcionando la institución y que la realidad siempre es mucho más rica.

- Cinco meses es poco tiempo para estar al frente de la intendencia de Salto, ¿qué objetivos primarios se fijó para poder cumplir junto a su equipo en este tiempo?

– Lo que tenemos conversado con el equipo y en general con los directores, es la necesidad de preparar una transición con los informes correspondientes que sirvan de base para un presupuesto y darle continuidad a la gestión institucional. Lo que siempre ha pasado, lamentablemente, es que se cumplen cinco años y si eventualmente asume otro partido el gobierno, se borra todo lo anterior y se pierde acumulación, las instituciones tienen que crecer en acumulación, no hay más remedio que eso y eso es lo realmente constructivo que es en beneficio de la población. De la otra manera, siempre se empieza de cero, como en un período fundacional donde se llega para hacer todo nuevo, y la realidad no debería ser así. Hay que aprender de la acumulación y de las experiencias pasadas, con el perfil que se quiera dar según el color del partido que gane, pero debemos apoyarnos en experiencias anteriores y mejorarlas.

- Más allá de su aspiración, la política salteña siempre se ve bastante convulsionada y dividida en tiempos electorales. Sin embargo, esta semana usted recibió a quien se considera uno de los principales adversarios del gobierno que pugnará por recuperar la intendencia en menos de tres meses, me refiero al senador Germán Coutinho.

– Es un ciclo que estamos tratando de organizar, de reunirnos con todos los candidatos un poco para ir transmitiendo esa experiencia además de ver una serie de problemáticas que afectan al departamento, particularmente a la ciudad, que si no tomamos conciencia de que son problemas centrales en el departamento, vamos a seguir padeciéndolo, y sería una pena no trabajar en superarlo. Por eso la semana que viene tenemos ya agendada una reunión con (Francisco) Blardoni, y así sucesivamente tendremos con los demás candidatos. Prefiero que se vea así, como lo que es y no como la necesidad de generar un hecho político, como he visto que se ha interpretado en algunos medios.

- En la última entrevista que nos dio el ex intendente Lima, nos aseguró que uno de los compromisos que asumió el gobierno departamental con la OPP es la reducción del rubro cero a través de bajar el número de funcionarios de la intendencia. Coutinho confirmó a varios medios radiales que en la reunión que tuvo con usted se trató el tema, pero no quiso entrar en detalles…

– En un período electoral, el rubro cero debería ser un compromiso que la Junta Departamental debería saldar con la votación de un presupuesto nuevo en el cual se dimensione las necesidades de la institución y las cualidades productivas del departamento. No podemos tener una institución excesivamente grande que luego no redunde en un peso para la sociedad, tenemos que buscarle una solución, y eso sería una política de Estado, porque si llega uno y lo hace crecer, luego llega otro, cambia todo y lo hace crecer de vuelta, tendríamos que tener una política de Estado en el sentido que las dimensiones de la institución vayan de acuerdo a nuestro aparato productivo y no pasarnos de eso.

- Coutinho también ha comentado que en la reunión que tuvieron recibió su pedido de colaboración en la concreción de la Central Hortícola y que él se negó por tener diferencias con el proyecto que lleva adelante este gobierno…

– En el caso de la Central Hortícola nosotros lo vamos a empujar, de hecho, había sido una decisión política del intendente Lima. Acabamos de salir de una reunión para tratar de comenzar lo antes posible la obra…

- Pero falta dinero.

– Son integraciones progresivas, la obra está prevista en una integración del costo de la obra en términos progresivos, obviamente que hay una manifestación de parte de los productores a favor de plasmarse en una realidad. Está todo convenido en un proceso que tiene cerca de diez años, y creo que las agremiaciones que están involucradas están lo suficientemente maduras como para llevar adelante una obra que realmente va a marcar un hito en el sector productivo de Salto.

- Que Coutinho haya manifestado públicamente que no va a colaborar con este proyecto con el que dijo tener diferencias…

– Yo no escuché que dijera que no va a colaborar…

- Dijo en los medios que usted le pidió ayuda y él le dijo que no.

– No lo entendí así. Lo que sí entendí es que él se mostró pesimista respecto a las posibilidades de integraciones futuras de capital de los montos. Bueno, esa es una visión, yo creo que son cosas que están acordadas, que el Ministerio de Ganadería también de alguna manera va a colaborar y que está pendiente básicamente con el Fondo Nacional de la Granja. Entonces, si uno ve la colaboración que se ha hecho a la Unidad Agroalimentaria, una integración de capital de veinte millones de dólares y acá se está pidiendo dos millones, creo que es una cuestión de justicia territorial que eso se haga.

- Jerarcas de la intendencia han comentado que usted les habría solicitado que realicen una política de recortes y ahorros. ¿Cómo está la situación financiera de la comuna?

– Eso siempre es necesario para el bien de la institución y de una buena gestión, tener cuidado con los gastos, eso siempre lo he pedido a todos cuando he asumido los cargos que me han tocado, el cuidado de los bienes y el equipamiento de la institución, así que solo es una medida de gestión.

- ¿No se estaban cuidado “los bienes y el equipamiento de la institución”?

– No es que no se estaba cuidando, es que nosotros tenemos un perfil distinto y lo marcamos. A veces hay inercias dentro de las instituciones que empiezan de una manera y luego con el paso del tiempo pueden irse tergiversando las cuestiones, por eso hay que poner algunos límites.

- Le pregunté cuál era su prioridad en estos cinco meses al frente del gobierno y me habló de tener una correcta transición. Pero ante los legítimos reclamos de los vecinos, ¿por dónde pasarían las prioridades en el día a día?

– Estamos en un programa de bacheo, hay seis cuadrillas trabajando en toda la ciudad que, si no han llegado a su barrio, seguramente lo harán en los próximos días, pero están trabajando intensamente y creo que bien. Se ha hecho una mezcla nueva para el bacheo, por lo que ahora es mucho más resistente y dura bastante más. Ese trabajo se está haciendo. Después, hay un plan de obras que implica obras importantes como por ejemplo en el Barrio San José, hay otro trabajo en el barrio Don Atilio que ya está casi terminado, y después hay diferentes proyectos que está llevando adelante Obras que vamos a darles continuidad. Hay trabajos en el interior, como es el caso de Termas del Arapey, que es absolutamente central para el departamento en la producción y el turismo, y que seguramente en los próximos meses tengamos resultados.

- Usted forma parte de una fuerza política con la que se reunió previo a asumir este cargo, ¿cómo espera que sea el relacionamiento con el Frente Amplio?

– Lo he dicho muchas veces, pretendo que sea fluido, de ida y vuelta, que establezcamos un régimen de trabajo o frente a determinados eventos que exijan una decisión de carácter político, incluirnos, tratar de reunirnos y discutir.

- ¿Le han pedido que como intendente no intervenga en esta campaña electoral?

– Si, pero incluso es nuestra vocación, trabajar en lo que hace al funcionamiento de la institución de la mejor manera tratando de no incidir en las cuestiones electorales. Obviamente que es difícil no incidir, pero seguramente el esfuerzo será de tratar de no incidir en las cuestiones electorales.

- ¿Cómo tomó la familia este trabajo de cinco meses?

– Que piensa que son solo cinco meses (risas),

- Pero, ¿sigue con su intención de ser algún día candidato a intendente de Salto?

– No lo sé, no hago futurología.

- ¿Cuál es su deseo para el pueblo salteño en estos 84 días que quedan de contienda electoral?

– Creo que debería haber debate programático, un verdadero debate de ideas, que es siempre lo más constructivo para la democracia y para nuestra propia sociedad. Aspiramos a que se discutan ideas de cómo sacar adelante al departamento, pensar en la acumulación institucional en los diferentes aspectos donde todos han aportado su granito de arena, tratar de aprovechar la experiencia y generar cosas que realmente nos den un salto cualitativo que el departamento está necesitando. Si bien se ha venido trabajando, siempre hay que seguir haciendo el esfuerzo para tratar de bajar las cifras de desempleo, mejorar las cifras de inversión, etcétera.

- ¿Cómo espera que sea el relacionamiento con el nuevo gobierno nacional que comienza en dos semanas, concretamente con la OPP?

– Tenemos un trabajo de seriedad profesional de compromiso con la Nación bien relevante, y luego está todo el proceso de descentralización que se ha venido dando, creo que eso nadie lo va a dejar de lado. El propio Falero lo ha manifestado, así como se ha cumplido con él, él va a cumplir con los demás gobiernos departamentales, aunque fueran de otro signo. Por tanto, no vemos ahí ningún riesgo mayor, creemos en la colaboración de las instituciones, y en este caso una institución territorial que tiene un vínculo institucional con los organismos centrales, y eso se debería dar naturalmente. No hay que pensar que habrá zancadillas ni nada por el estilo.

PERFIL DE ALEJANDRO NOBOA

Casado, tiene tres hijos. Es del signo de Géminis. Es hincha de Dublín Central y Nacional.