El creador del primer laboratorio con nivel de Bioseguridad 3 del país

El 27 de noviembre de 2018, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) designó al Dr. Rodney Colina presidente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI), para el periodo 2018 – 2022, tras propuesta del rector de la Udelar, Rodrigo Arim.

Rodney Colina es Licenciado en Ciencias Biológicas por Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y tiene dos títulos de posgrado: Magíster en Ciencias Biológicas (2001) y Doctor en Ciencias Biológicas (2004), ambas en la opción Biología Celular y Molecular por el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba)

Entre 2004 y 2008 realizó el posdoctorado en McGill University en Montreal (Canadá), en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, donde investigó sobre el control traduccional de la respuesta inmune innata durante la infección viral.

Es docente grado 5 en régimen de Dedicación Total (DT) y está categorizado en el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en el nivel II. También es docente grado 4 del Pedeciba.

Es responsable del curso de grado Biología Celular y Molecular y dicta clases en otros tres cursos de grado. Asimismo, es responsable de un curso posgrado Pedeciba que se hace anualmente.

Ha integrado la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) durante cuatro años (2013-2017), siendo los últimos dos años presidente de la ésta. También fue presidente de ADUR-Ciencias durante los años 2008 y 2009.

Tiene amplia trayectoria en el cogobierno de la Udelar y actualmente integra el Consejo del Cenur Litoral Norte desde 2015.

Colina se radicó en el departamento de Salto en el año 2010 donde comenzó a desarrollar y dirigir el Laboratorio en Virología Molecular en la sede Salto del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Udelar, en el marco de los llamados a Proyectos de Desarrollo Universitarios (PDU) en el interior el país.

Este laboratorio está integrado por nueve jóvenes investigadores que trabajan activamente con el sector productivo y con prestigiosas instituciones a nivel nacional e internacional en la caracterización molecular de virus que afectan la salud humana, animal y vegetal.

A su vez el Dr. Colina es responsable del proyecto de creación del primer laboratorio con nivel de Bioseguridad 3 del país, el cual se está construyendo en la ciudad de Salto.

A continuación compartimos la entrevista realizada por el portal de la Comisión Coordinadora del Interior de la Udelar:

ENTREVISTA:

¿Qué le motivó para aceptar el cargo de presidente de la Comisión Coordinadora del Interior?

Lo que más me motivó a aceptar es que, luego de haberme radicado y estar trabajando en el interior del país durante los últimos nueve años, pude dimensionar la enorme importancia e impacto que tiene para la propia Udelar el proceso de descentralización, pero mucho más aún para la sociedad y el país.

En 2009 presenté un proyecto al primer llamado abierto a Polos de Desarrollo Universitario (PDU) en el interior del país. Este fue académicamente evaluado, aprobado y en febrero de 2010 me radique en Salto junto a mi familia y comencé con el desarrollo del laboratorio de Virología desde cero.

Provengo del interior, de Paso de los Toros, donde hice la escuela y el liceo, partiendo luego a la capital para comenzar mis estudios universitarios como muchas y muchos jóvenes lo han hecho y lo siguen haciendo. Conozco cómo es la universidad por dentro tanto en Montevideo como en el interior porque comencé a trabajar en ella siendo muy joven, cuando era estudiante de grado.

El proceso de descentralización que lanzó el ex rector Rodrigo Arocena, con el apoyo unánime del Consejo Directivo Central (CDC), marcó un antes y un después en la Universidad de la República. Hubo un plan ampliamente discutido y pensado que fue implementado, se dispusieron de fondos, hubo desarrollos de programas académicos concretos, estuvo el enorme empuje, compromiso e ideas de Gregory Randall a cargo de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI) al igual que de todos los directores de las sedes del interior y de todos los funcionarios que allí trabajan, y ni que hablar de los muchos docentes que nos estábamos radicando en el territorio. Hablamos de la creación y radicación de 54 grupos de investigación de alto nivel académico en todas las áreas del conocimiento, que en total han sumado unos 220 docentes ya radicados, más unos 25 que aún están concursando, decenas de funcionarios, nuevos laboratorios equipados con tecnología de última generación, nuevas carreras y la creación de dos Centros Universitarios Regionales, un hito histórico para nuestro país, logrado en ocho años.

Me motiva la investigación útil para el país, la docencia de grado y posgrado y la extensión, pero también me motiva muchísimo poder aportar para construir universidad en el interior. Entiendo que es un enorme y hermoso desafío para nuestra institución y para las autoridades a nivel país. La descentralización universitaria constituye un paso hacia el desarrollo científico, social y cultural del país y es una oportunidad muy valiosa para muchos jóvenes que no pueden acceder a la enseñanza terciaria pública.

¿Cómo evalúa el proceso de descentralización?

El proceso de descentralización que la Udelar está llevando adelante constituye uno de los hitos educativos relevantes del país de la última década. La universidad pensó, discutió y planificó, durante cuatro años previos al 2010, una estrategia de descentralización que finalmente tuvo el presupuesto solicitado; algo que no es común en el Uruguay, porque muchas veces tenemos muy buenos planes pero no presupuesto suficiente.

Actualmente hemos pasado a tener unos 12000 estudiantes en el interior cuando en el periodo 2006-2009 teníamos entre 3500 a 5000 estudiantes, muchos de ellos cursando carreras semipresenciales. Hoy hemos pasado a tener mas de 100 ofertas de enseñanza.

Respecto a cómo evalúo el proceso, pienso que viene dando resultados muy positivos tanto en investigación como en enseñanza y en extensión, pero que falta bastante aún por hacer y consolidar. Los dos Cenures creados son muy nuevos, apenas tienen cuatro años, con fortalezas y debilidades específicas, que deberán ser analizadas y atendidas, a nivel académico, legislativo, político y presupuestal. A su vez, es necesaria la transición hacia la creación del Cenur del Noreste en el corto a mediano plazo, para generar institucionalidad regional que fortalezca las ofertas educativas existentes y que proyecte su desarrollo de cara al futuro pensándose como región y no como dos centros y una casa.

Entiendo que si bien el proceso y sus programas han cambiado el mapa académico y de ofertas educativas en el territorio, los mismos deben ser evaluados académicamente de manera rigurosa y trabajar conjuntamente a nivel institucional para corregir lo necesario y consolidarlo.

Hay carreras que tenemos que evaluar, ya sea reconvertirlas o fortalecerlas, hay otras nuevas que habrá que crear a la luz de la demanda existente, etc. Este es uno de los temas centrales a trabajar y lo deberemos hacer con cabeza amplia y capacidad propositiva. En muchas carreras que son muy nuevas aún, donde ni siquiera hay egresados, deberemos evitar caer en conclusiones precoces. Creo firmemente en que es necesario duplicar algunas carreras en el interior, en particular las profesionalizantes, y que las mismas sean construidas y dictadas conjuntamente con las respectivas facultades pero en el entendido de trabajar para radicar docentes altamente formados en el interior en áreas específicas, por ejemplo mediante nuevos llamados a programas tipo PDU. Digo ésto y para ser bien claro por que si queremos descentralizar y crear carreras de excelente nivel, no podemos generar carreras con docentes viajeros, o grados bajos interinos de baja carga horaria, o basados solamente en plataformas virtuales, eso sería un error catastrófico.

Deberá cada Cenur discutir y generar insumos en esa línea conjuntamente con los respectivos servicios.