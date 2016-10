Uno de los momentos más emotivos del acto de inauguración de la ampliación del CTI Pediátrico, fue la entrega por parte de un representante del equipo del personal del mismo a la Lic. Sandra Artegoytia de un ramo de flores y del mensaje que damos a conocer seguidamente.

“En este día tan especial donde se inaugura este CTI pediátrico neonatal queremos dar las gracias infinitas a todo este equipo humano de enfermería y auxiliares de servicio que ponen el corazón y el alma en el cuidado de nuestros niños.

Queremos reconocer particularmente a la licenciada en Enfermería Sandra Artegoytia, Jefa Coordinadora del CTI Pediátrico neonatal.

La tarea desarrollada es ardua, a veces poco reconocida, pero no podemos negar que es imprescindible.

Día a día ponemos a disposición nuestra vocación de servicio, cuidando, atendiendo y preservando la vida “de todos nuestros niños”.

Trabajamos por una causa, no por un aplauso, vivimos para expresar y no impresionar, nos esforzamos para que nuestra presencia deje huellas positivas en cada uno de nuestros niños.

Gracias Sandra por formarnos y por formar parte de este gran equipo. Tú y el equipo reflejan este pensamiento de “Berthol Brecht”

“Hay personas que luchan un día y son buenas.

Hay otras que luchan un año y son mejores.

Hay quienes luchan muchos años y son muy buenas.

Pero hay algunas

que luchan toda la vida,

esas son indispensables”.

Felicidades