Mucha que es cosa brava conformar al pueblo», repetía el personaje de una famosa pieza teatral uruguaya de corte criollista. Y sí, es difícil. No queda otra que convencerse que se haga lo que se haga, siempre habrá gente discordante. La discordia a veces se guarda, a veces se plantea donde debe plantearse y a veces se hacen con ellas cataratas de críticas que desde hace unos años encuentran en las redes sociales el más fértil terreno para desparramarse.

El razonamiento de las líneas anteriores surge a raíz del procedimiento policial realizado fuera del Shopping Punta Carretas, en Montevideo, hace pocos días. Las personas que filmaron, además de volcar un sinfín de insultos hacia los policías que participaron, se encargaron de viralizar el video acompañado de un violento repudio hacia lo que consideran que fue «abuso policial».

Es bueno ante todo dejar en claro algunas cosas. La persona detenida acababa de robar y se desacató al momento de ser arrestada. ¿Qué se hubiera dicho del accionar policial si la hubiesen dejado ir como si nada hubiera ocurrido? ¿No se la criticaría por negligencia?

Se ha dicho que había que haber tenido otra «delicadeza» en el procedimiento por ser mujer y no hombre la persona detenida. ¿Entonces sí está bueno hacer diferencias en este sentido? ¿No es justamente «igualdad en todo» lo que tanto reclaman algunos? Pero además, ¿no fue uno de los temas más fuertes de la campaña electoral el año pasado el de la necesidad de una mejor actuación policial, con el fin de empezar a poner freno a un embate de la delincuencia que por momento parece desbordarnos?

Claro que una cosa es actuar con firmeza y otra muy distinta es abusar del poder o de la autoridad. Nadie puede dudar de eso. Nadie puede tampoco estar a favor del abuso. No debería siquiera ser necesario aclarar este punto, pero, por las dudas no está de más decirlo. Como también queremos decir que lo que se ve en el video es, a nuestro entender, un procedimiento firme contra quien cometió un delito y se resistía a ser detenida, no vemos abuso.

Se ha dicho además: «pero si la mujer solo robó unos chocolates…». Primero: el robo es delito, sea una tableta de chocolate o miles de pesos, y como delito que es, la Policía debe actuar para combatirlo. Segundo: si alguien en medio del vértigo de una calle le grita a un policía que detenga a una persona que acaba de robar, ¿el policía debe preguntar primero si fue solo un chocolate? Ridículo sería. De los tantos que hablan que hay que ser «empáticos» (porque además la palabra parece estar de moda), ¿a nadie se le ocurre pedir empatía para con los policías? En este caso puntual, ¿sólo con la persona que cometió el delito hay que ser empático?

Mirar el video y juzgar sin conocimiento a fondo de la situación, nos recuerda cuando después de ver tres, cinco o diez veces la repetición de una jugada, criticamos al juez del partido de fútbol por lo que sancionó, olvidándonos que él debe cobrar la falta al instante, con toda la adrenalina del momento y sin ver repetición alguna.

No debe dejarse pasar tampoco, porque es también un componente importante en todo el asunto, la intención de muchos de politizar todas y cada una de las cosas que en nuestra sociedad suceden a diario. Y este episodio no fue la excepción: hasta se «subieron al carro» algunos para pedir la renuncia del Ministro Larrañaga o fustigar la LUC. Como bien escribía ayer un amigo: «Lo que sea que pase, la gente lo convierte en tema de política partidaria, ¡aburren, loco! No van a cambiar el país ni menos el mundo desde Facebook. Creo que solo las cosas serias valen la pena ser comentadas, lo demás es bla bla bla partidario…».

No con abusos, eso nunca, pero sí con firmeza el Uruguay debe combatir la delincuencia. Durante muchos de los últimos años, los gobiernos de turno se dedicaron a falsear las cifras de los delitos, para aminorarlos. ¿Alguien puede dudar de eso? Es más, el propio Eduardo Bonomi estando al frente del Ministerio del Interior, en 2015 se comprometió a la realización de un acuerdo técnico con la Universidad de la República para darle verosimilitud a la información, ya que él mismo reconocía que no era confiable (vale agregar que ese acuerdo nunca se concretó).

Pero resulta que ahora, muchos siguen dudando de las estadísticas oficiales que están indicando una baja clara en la tendencia criminal. Sin embargo, el nuevo Ministerio conformado desde marzo de este año, mantiene los criterios y hasta los jerarcas de la anterior administración para realizar las mediciones, y ha dado cuenta de una rebaja sensible en casi todas las modalidades del delito en el primer semestre de 2020. ¿Por qué entonces creer que antes los datos eran reales y ahora no, o viceversa? Por supuesto que para esta baja del índice de delitos (sobre todo de rapiñas) puede haber influido que por la pandemia menos gente anduviera en las calles. Pero, curiosamente, los que dicen «hay menos rapiñas por la pandemia y no por una Policía más eficiente», no dicen que «hay más ollas populares por la pandemia», sino que la culpa toda, dicen, es mala gestión del nuevo gobierno. Entonces, ¿para algunas cosas sirve de escudo la pandemia y para otras no? Curioso. Vale apuntar que según la información oficial, los homicidios bajaron 11% en comparación con marzo-agosto 2019, las rapiñas descendieron 10,6%, los hurtos, 18,9% y las denuncias por violencia doméstica, 2,9%. En tanto, los casos de abigeato aumentaron.

Pero…Si la delincuencia baja, parece que hubiera siempre necesidad de seguir criticando algo, y lo que está más a mano parece ser el accionar abusivo de la Policía. Tal cual como decía aquel personaje, «Pucha que es cosa brava conformar al pueblo». Evidentemente que ni nosotros ni nadie desconoce que abusos existen y en todo ámbito de la vida. Pero en el tema que hoy nos ocupa, una vez más lo decimos, como tantas veces, siempre diremos «hay algunos policías que abusan», nunca «la Policía abusa», porque generalizar no hace bien.

Lo que sí hace bien a menudo es el humor. Y a raíz del episodio en Punta Carretas que motivó esta nota, el ingenio popular uruguayo no se hizo esperar. Compartamos algunas expresiones:

-«Mal la Policía, actuaron muy mal. Debieron dejarla ir con lo que se «le pegó» a las manos inadvertidamente y además darle de regalo un vale para compras en el Shopping por lo que resta del 2020 como compensación por el horrible momento vivido. Desde ya mi solidaridad con la Sra.».

– «Qué tremendo, tremenda, tremende, este país. Uno ni una ni une siquiera puede robar tranquilo, tranquila o tranquile que ya quieren detenerlo, detenerla, detenerle…por favor, favar, faver».

-«Si no no te gusta la Policía y andás criticando su trabajo, cuando tengas un problema podés llamar a los siguientes números: Tortugas Ninjas: 47865214; Spider Man: 45932678; Gokú: 42365178; Batman: 43569781; Superman: 46189243; Iron Man: 42147825″.

Y esto ya un poco más en serio: «Si te sientes valiente para grabar y tomar fotos a los policías para perjudicarlos, te sugiero que también filmes, tomes fotografías y denuncies a los delincuentes de tu barrio».

Contratapa por Jorge Pignataro