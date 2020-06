Prof Selva Texeira

La Profesora Selva Texeira es una docente de Inglés con una marcada trayectoria en el ámbito educativo.

Tiene 54 años , 2 hijos de 22 y 24 años y 33 años de docente en la enseñanza pública y privada. Trabaja en Liceo 1, IFD CERP y Anglo.

Recurrimos a su experiencia a fin de saber de qué forma ha impactado en la Enseñanza la repentina aparición de la pandemia y cómo se han venido utilizando los recursos de las TICs y las plataformas virtuales que se han convertido en las herramientas alternativas para continuar con los programas curriculares en la Educación.

-¿Cómo ha respondido el alumnado en general ante las clases remotas?

-”El alumnado ha respondido muy bien, con interés por el curso, tratando de cumplir con tareas. Por supuesto que haciendo muchas preguntas , desde cómo se hace el trabajo, cómo hago para subir el trabajo, etc.

Muchas veces tengo consultas por Whatsapp … Facebook o la plataforma. Hay que tener en cuenta algo muy importante es que cuando se inició la cuarentena , apenas teníamos 1 o 2 clases dadas.

Lamentablemente, no todos los alumnos han podido seguir los cursos en este nuevo contexto por razones de distinta índole.

¿Piensa que a partir de este suceso inusitado cambiaran algunos aspectos de la dinámica educativa se hará un re diseño del sistema?

-“Es indudable que el impacto que tuvo la pandemia en la Educación ha sido tremendo tanto en el ámbito público como privado.

Inesperadamente de un día para otro docentes y alumnos que si bien usábamos o no la tecnología en nuestras clases pero trabajando en forma presencial , tuvimos que adaptarnos a una nueva modalidad de trabajo, enfrentar las dificultades técnicas y de conexión así como otras situaciones de índole personal .

Por un lado el trabajo en la plataforma CREA, como manera de llegar a todos los alumnos con tareas planteadas de una manera que el alumno pudiera realizarlas con éxito y aprender de ello.

Por otro lado, la incursión en el uso de plataformas virtuales de conexión a videollamadas , principalmente ZOOM, con todo lo que ello implicó, por ejemplo , aprender a usarlas, designar actividades apropiadas, preparar presentaciones, etc.

En mi opinión fue como una inmersión abrupta y en corto tiempo que debimos afrontar pero que seguramente ha aportado mucho tanto a docentes como a alumnos en el manejo de herramientas digitales y porqué no , estar prontos para el futuro”.

-”No sé si llevará a un re diseño del sistema en forma definitiva, pero sí ya se han realizado adecuaciones a la realidad que vivimos.

Ello también dependerá de los resultados que surjan de la experiencia vivida y lo que las autoridades consideren oportuno.

En lo personal, pienso que siempre habrá un antes y después de este suceso ya que es algo que no sólo afectó al Uruguay.

Hace poco tuve la oportunidad de participar de una Beca Fulbright en Estados Unidos, más precisamente en Illinois y por supuesto que estoy en permanente contacto con colegas que conocí allá y con quienes trabajé en ese tiempo. Y a pesar de todos los recursos disponibles , comparten preocupaciones y situaciones similares a las nuestras. Ellos terminaron los cursos del año online y no saben aún cómo volverán a la presencialidad. Nosotros hace unos días retomamos parcialmente la presencialidad , tratando de hacer lo mejor posible. Y esto sucede a nivel mundial.

-Cuéntenos más acerca de esta experiencia que estuvo en el marco de Fulbright…

-”Es muy dificil resumir una experiencia de un mes en pocas palabras. Realmente fuimos muy afortunados de haber sido seleccionados para participar en este intercambio. Aprendimos mucho en todos los aspectos. Asistimos a cursos en la Universidad de Northern Illinois sobre nuevos enfoques de la enseñanza que se centran en el alumno y sus sentimientos , por ejemplo, y otros temas muy interesantes. Tambien recorrimos el Campus de la universidad.

Concurrí a una escuela y un liceo en forma alternada, compartiendo con docentes y alumnos toda la jornada escolar y lo que ello implica.

Aprendí mucho de ellos. Hice presentaciones sobre nuestro país , Salto y nuestra cultura.

En lo cultural pudimos visitar y disfrutar varios museos que son una belleza, el acuario , Willis Tower, the Bean y otros iconos de la ciudad.

Tuvimos la oportunidad de ir a ver un partido de los Chicago Bulls que es un show increible, probamos comida tipica de distintos países y muchas otras vivencias que siempre tendré presente.

Y fundamentalmente conocí mucha buena gente. Tuve una muy buena anfitriona Cristina Tato que me recibio en su casa y junto con sus amigas hicieron mi estadía totalmente disfrutable y lo importante es que cree lazos de amistad y profesionales para siempre.

También quisiera destacar la labor de organizacion de los Dr Stephen Tonks y James Cohen en Estados Unidos y del equipo de Comision Fulbright en Uruguay liderado por la Sra Patricia Vargas.

-Siente que la experiencia le cambió alguna mirada – en el marco de su larga trayectoria como docente?

Sí, claro que sí. Yo ya había participado de una experiencia similar hace 28 años cuando recién comenzaba mi carrera becada por Rotary, pero es evidente que después de tantos años en la enseñanza se sigue aprendiendo y en esta oportunidad fui representando a la Formación Docente , por lo tanto mi visión de lo vivido y aprendido allá también repercutirá en lo que puedo trasmitir a mis alumnos, futuros colegas y a todos mis alumnos en general . y cuando asistí a una Sala Docente del distrito 46 de Illinois pude comprobar que los docentes de todas partes compartimos las mismas inquietudes y los estudiantes también tienen necesidades similares a las de nuestros alumnos”