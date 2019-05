Una historia que contar… Con Emiliano Mazza – creador del documental Vida a Bordo

Creo que es una historia que tengo dentro desde niño. Nací frente al puerto, vi entrar y salir barcos toda la vida, siempre me fascinaron.

Desde niño… ya a los cuatro años dibujaba escenas náuticas, y las relataba mientras dibujaba.

No tenía TV y de alguna forma era para mí un entretenimiento audiovisual. Pienso que en ese momento ya soñaba con la aventura de vivir a bordo.

Hoy esos dibujos de mis 4 ó 5 años forman parte de la película.

Hoy, con la vida encima, cambia el punto de vista. Vida a bordo es la excusa para, retratar una forma de vida, pero también es metáfora de la vida a bordo que llevamos cada uno de nosotros.

Es decir… ese tránsito por el río de la vida. Singular. Irrepetible” – así comienza narrando su historia Emiliano Mazza, creador del documental “Vida a Bordo” – que será estrenado el próximo 16 de mayo en el cine 4D Daymán.

Nació en Montevideo. Ciudadela y la rambla. Frente al dique Mahuá y al canal de entrada al puerto. Por ello dice tener mucha vinculación con el mar, con el agua… todas mis películas son de agua por ahora… sin proponérmelo.

La vida a bordo es la excusa para hacer una metáfora de «nuestra vida a bordo…los puntos en común son la soledad de los individuos.

Cierta melancolía de desaer lo que no se tiene…la contemplación, el trabajo los afectos, la familia

-¿En algún momento fue protagonista de estas historias o lo ha vivido como espectador?

“Nunca fui pescador pero siempre fantasié con eso pero creo que surge de la necesidad de expresar algo interior…por supuesto que hay un factor aventura… para filmar me tuve que embarcar…

Investigar y conocer la tripulación durante mucho tiempo antes…es un proceso muy largo, al menos como lo hago yo.

Soy director pero también productor…una vez que me decidía tirarme al agua y hacer la película y pensar como financiarla

Tuve que conseguir un barco que recorriera desde Montevideo hasta Asunción… que era lo que me interesaba, un viaje por el río no por mar, pues a nivel de imagen el desplazamiento es mucho mas claro …si se ve la orilla continuamente es mas poético,

Una vez que conseguí un barco que pudiera albergarme a mi y mi equipo (un fotógrafo y un sonidista), empecé a visitar al barco y su tripulación cada vez que llegaba a Montevideo y así fue

durante seis meses aproximadamente.

Pude hablar con los marineros… nos fuimos conociendo…

Aparte leí muchísimo… fue un proceso previo que me demandó ocho años… en el medio hice dos largometrajes intitulados Multitudes y Nueva Venecia

Fue todo un proceso de aprendizaje para hacer esta película…yo venía de la produccion de publicidad no conocía el mundo documental en esos años y con esas películas traté de conocer el ámbito internacional de la mejor manera posible… todo ese camino debí recorrer para finalmente llegar a Vida a Bordo.

-¿Con qué se encuentra el público en ese documental?

-”Para mí es una película muy difícil de hacer pues es como un gran poema de 70 minutos…además del aprendizaje del oficio de cineasta que es el conocerme más interiormente, tal vez lo más importante del proceso y lo que la película trasmite (por lo que me dicen) en los espectadores les abre ventanas hacia la niñez.

Es algo muy comun en las charlas con los espectadores…me parece muy interesante… como que tiene su tinte evocativo.

Mi cine es autoral… totalmente subjetivo.

Trato de encontrar un punto de vista propio a través de la historia que se teje con imágenes y sonidos y silencios.

Entonces trato de entender que siento o lo que intuyo… a veces sueño algo y lo pongo en el guión”.

Cada etapa Emiliano la fue viviendo de una forma intensa y variada como lo es la navecagión misma… donde hay días perfectos y otros difíciles… tormentas y calma donde nada se mueve.

Hoy Emiliano se siente muy feliz y complacido por “haber llegado a un puerto que le gusta”.

Hoy se viene la etapa de difusión… siente que cada filme de su creación es como un hijo que le regala muchos viajes.

-¿Cuándo y cómo descubrió su vocación por el cine?

“Vengo de una casa de artistas…. mi padre escenógrafo de teatro y mi madre fonoaudióloga especializada en voz para actores.

Como rebeldía yo quería trabajar en un bancoentonces en el 1994 se filmó en Uruguay una serie de TV española El Curro Jiménez.

Yo acababa de entrar a un profesorado de Matemática en el IPA pero me lancé un año en el mundo del cine…trabajé como productor de arte y me cambió todo.

Luego hice una gran carrera en productora de publicidad.

Fundé una empresa con dos socios y a los quince años de filmar para todo el mundo comerciales llegué a un punto donde decidí volver al origen, porque en realidad a mi me gustaba el cine y fundé Passaparola, donde empecé a hacer documentales de autor

-¿Dónde reside en la actualidad y cuáles son las proyecciones que se ha planteado para «Vida a bordo»?

-” Vivo entre Montevideo y México.. de hecho mi esposa es mexicana

Los últimos cinco años entre Montevideo, Colombia, Cuba y México por trabajo… viajo mucho.

Cada vez que mis amigos me ven me preguntan cuando me voy o dónde finalmente estoy.. hasta cuándo me quedaré o cosas por el estilo.

El 15 de mayo – haremos una función especial en Montevideo: un Cineconcierto con la Banda Sinfónica de Montevideo, dirigida por el maestro Martín García.

Tocarán una música especialmente compuesta para esa proyección,

Con vida a bordo estoy haciendo cineconciertos, hice uno en Amsterdam en el estreno mundial… ahora con la BSM y habrá más.. podríamos hacer uno en Salto.

Me encantaría que la gente de salto pueda verla, estoy seguro que a muchos niveles tendrán conexiones, (algunas obvias como la relación con el río), otras que no puedo aventurar, porque son de cada uno. Pero lo que puedo asegurar es que Vida a bordo regala una experiencia muy especial”.