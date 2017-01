Juan Diego Menghi es un abogado salteño que trabaja en el Estudio Jurídico de Pérez del Castillo en Montevideo, que en este caso particular patrocina a la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, que nuclea a los conductores que se desempeñan como trabajadores en todas las aplicaciones móviles, entre las cuales la más conocida y renombrada en los últimos tiempos es UBER. Ante la eventualidad que se tome la decisión empresarial de expandirse al interior del país y llegar a Salto, EL PUEBLO dialogó con Menghi para conocer la situación legal de esta posibilidad.

- ¿En qué situación jurídica se encuentra este tema hoy?

– A nivel nacional no hay una norma que englobe a todo el país que regularice la actividad de estos conductores. Esto es tratado por las intendencias de forma particular, o sea que va a ser una decisión de cada intendencia en concreto. Actualmente en Montevideo hay una regulación que fue aprobada por su Junta Departamental, y en Maldonado está a punto de aprobarse. Por lo tanto, el resto de las intendencias en algún momento tendrán que encarar este tema.

- Por las noticias que vienen de Montevideo se ha visto un gran enfrentamiento con la patronal de taxis que han atentando contra quienes trabajan en este nuevo sistema de transporte por aplicaciones.

– Actualmente, por los datos oficiales que manejan las empresas, hay aproximadamente seis mil conductores que viven de esto. O sea que es su trabajo, su medio de vida y el de su familia. En este momento, por suerte, hemos logrado pasar la etapa de turbulencias, sobre todo con la patronal y con el sindicato del taxi. Al menos acá en Montevideo ya hay una aceptación y es una actividad lícita, como cualquier otra.

- Mencionó que este sistema se está expandiendo al interior del país, ¿puede ser que también se expanda al norte y llegue a Salto?

– Sí, por supuesto, es una posibilidad real. Está claro que eso dependerá del interés y de la decisión de cada empresa en particular. La verdad que sería una muy buena noticia para el norte y especialmente para Salto que la tecnología y un medio de transporte que está teniendo tanto éxito a nivel mundial pueda ayudar a los salteños.

- En materia de derecho laboral, quienes trabajan en estas aplicaciones, ¿lo hacen dentro de la legislación vigente o trabajan desde el informalismo?

– En los departamentos donde hay regulaciones específicas, como en Montevideo, se los intima a abrir una empresa unipersonal. Desde el punto de vista del Derecho Laboral, este es un tema que lo va a tener que definir la Justicia caso a caso, porque no se puede decir con carácter general que todos los conductores sean trabajadores dependientes o independientes. Dependerá mucho de la situación de cada caso y lo tendrá que definir, en definitiva, un juez. La legislación y jurisprudencia nacional ha elaborado una serie de indicadores para analizar si se está en presencia o no de una relación laboral. La economía colaborativa rompió con todos los paradigmas de muchas actividades, y está moviendo fuertemente los cimientos del Derecho Laboral.

A nivel de la doctrina internacional, se está elaborando nuevos parámetros de subordinación para calificar a estos conductores. O sea que esto está todo muy en pañales. Toda regulación que pueda hacer la intendencia, la Justicia o cualquier convenio colectivo, va a posicionar a Uruguay a la vanguardia a nivel mundial.

- Le preguntaba justamente porque desde la vereda de enfrente se acusa de ser una competencia desleal…

– Con la normativa actual que hay en Montevideo y que creo que en los demás departamentos irán a una normativa similar, esta gente está regularizada, tienen empresas, hacen sus aportes como cualquier trabajador. En este momento no se puede hablar de competencia desleal porque esta gente tributa al Estado y cumple con sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Pero además, me gustaría remarcar que este sistema no solo beneficia a la gente al crear una fuente de trabajo genuina sino que también se beneficia el usuario. Por otro lado, la Asociación ya tiene convenios para profesionalizar en cuanto al manejo a los conductores, más allá que en Montevideo uno de los requisitos de la intendencia es que tengan libreta profesional.

- ¿De qué depende que estas empresas se animen a lanzarse al interior?

– Se trata de una decisión estrictamente empresarial de querer ampliar su actividad a otros mercados, en este caso al norte del país, y específicamente a Salto.