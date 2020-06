Decir que los uruguayos no tenemos una Educación Pública obligatoria en ninguno de sus niveles sería grave, o gravísimo, si no se agregara inmediatamente la explicación de que lo es sólo en un caso excepcionalmente puntual, por poco tiempo y obligados por una pandemia llamada Coronavirus que asola prácticamente al mundo entero. Lo cierto es que ahora, y sólo por ahora, no es obligatoria. Es esta una afirmación contundente aunque, felizmente, al decir «sólo por ahora» nos hace respirar aliviados. Es más, gracias al manejo que se viene haciendo del funcionamiento en el sistema educativo, que incluyó la suspensión de clases presenciales, seguro se debe, en gran medida, que podamos estar mejor, mucho mejor, de lo que podía haber sido este desastre. Así que no amerita preocuparse demasiado…

Preocupa sí en un grado mayor, el tema gratuidad. Una abuela comentaba días pasados que tiene a su cargo a dos nietos en edad escolar. «La lista de materiales que les pidió la maestra los primeros días de marzo sumaron para mi bolsillo de jubilada alrededor de 4.500 pesos», decía. Y agregaba que ahora tuvo que comprar además, dos o tres tapabocas para cada uno, alcohol en gel para cada uno, etc., etc….cosas que también se les solicitó en la escuela (pública). «¿Y cuando actúan en un acto patrio o una fiesta como la que casi siempre se hace en la llegada de la primavera por ejemplo?», le decía su interlocutor. En ese caso surge que tienen que tener tal vestido, aquella vincha, este poncho o ese calzado, y otra vez un largo etcétera. Es cierto que – y siempre aparecen luego voces que lo aclaran- «si no tienen, nosotros le damos, no se preocupen» (hablando de útiles escolares, no de ropa para actuar en una fiesta, porque en este último caso es común, lamentablemente, que quienes no disponen de esas cosas, directamente no participan). Pero, ¿y el momento malo, hasta de angustia, que a veces se hace pasar a los niños cuando tienen que llegar y mostrar que en su casa no les pudieron comprar lo solicitado ante compañeros que sí lo tienen? ¿Cómo se endulza ese trago amargo? ¿No se exceden a veces los educadores -hablamos por supuesto en líneas generales, sabiendo que por suerte hay excepciones- en las listas de materiales que piden cada año, haciendo gastar a las familias hasta las monedas que no tienen? Puede entenderse que se les haga difícil trabajar sin determinados materiales que la Escuela no da. Pero también debe entenderse que la tan nombrada empatía, el ponerse en el lugar del otro y «tener cintura», como se dice habitualmente, son habilidades imprescindibles para quien pretende educar. Y en cuanto a actos y festivales, ¿no sería mejor que participaran, con algún adorno o distintivo propio del personaje que representan sí, pero de túnica y moño, es decir, con nuestro más preciado símbolo de igualdad?

Por eso, aunque sea solamente para razonar un poco, y para sacar quizás diferentes conclusiones -no hay una verdad absoluta-, está bueno de vez en cuando preguntarse: ¿es realmente gratuita nuestra Educación Pública?

Ahora bien, en un grado bastante más elevado de preocupación ubicamos la laicidad. Una de las últimas perlas del collar se colocó hace pocos días, cuando el Consejo de Educación Secundaria se vio obligado a tomar esta resolución: «Hacer saber que queda terminantemente prohibido el uso de tapabocas con la leyenda EducarNoLUCrar en todos los Liceos Públicos y Dependencias del país, o cualquier otra expresión que violente el principio de Laicidad, conforme a la Normativa vigente…». La leyenda es explícitamente -más allá que ¡increíblemente! hay quienes dicen que no hay un mensaje explícito- un rechazo a la LUC (Ley de Urgente Consideración). La pregunta entonces que cae de madura es: ¿era necesario tener que llegar a sacar una resolución para indicar que no debe hacerse lo que todos sabemos que no debe hacerse?

Pero vayamos más a fondo: carteles con la inscripción «No a la LUC» -por si alguien quiere algo más explícito- han aparecido en varios centros educativos públicos del país. Y vayamos ahora un poco más atrás en el tiempo. Pero no mucho. El año pasado, algunas facultades, por ejemplo Ciencias Sociales aquí en Salto, se manifestaron en contra de aquella reforma constitucional que se promovió con el nombre Vivir Sin Miedo -que luego democráticamente se decidió no se hiciera- y pintaron carteles y muros en la propia sede de la Universidad (¡Pública!).

Por eso sería bueno -«sería» porque no lo harán nunca- que quienes celebran que la cantidad de estudiantes que ingresan a la Universidad, a la UTU, etc., aumentó considerablemente en los últimos años -lo que por supuesto merece que nos alegremos todos-, digan también que esos estudiantes ingresan a instituciones donde una y otra vez se viola descarada e impunemente la laicidad. ¿O alguien advierte de su inconducta a docentes que con remeras del Che Guevara o calcomanías de un partido político en sus termos y materas se paran a dar clases frente los jóvenes?

Pensamos y seguiremos pensando siempre que lo más importante es la libertad de quienes estudian, libertad de pensar y elegir lo que quieran, como quieran, sin la prepotencia de remeras, calcomanías, carteles, murales o discursos traicioneros que son muchas veces símbolo de mayor prepotencia, autoritarismo y actitud dictatorial que el símbolo de un par unas botas que por allí se vio dibujado, tachado con una cruz encima. ¿Otro ejemplo? En aquel momento hubo profesores de la Universidad que postergaron pruebas y otro tipo de actividades para que el día que se hizo una marcha contra la mencionada reforma, todos pudieran ir. ¿Agregamos algo más? Funcionarios de otro subsistema educativo planificaron un paro parcial durante el horario de la marcha, también para que todos pudieran estar. En un momento, hace poco más de un año, hasta la Justicia debió actuar y prohibir a la ANEP la colocación de carteles proselitistas en el frente de cualquiera de sus edificios, bajo la pena de sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Fue la forma de detener -aunque lo hecho, hecho estaba- lo que significaba sentar un precedente peligroso para el Estado de Derecho, tan peligroso como si uniformados, con botas y ametralladoras dirigieran nuestra Educación.

En fin… sólo resta invitar, invitarnos, a pensar: ¿es realmente laica, gratuita y obligatoria la Educación Pública de los uruguayos?

Contratapa por Jorge Pignataro