A sus 80 años el tres veces intendente de Salto se emociona al saber que una calle llevaría su nombre

Cumplió 80 años el pasado 31 de agosto, pero sus pormenores de salud que lo mantuvieron internado varios días debido a problemas respiratorios, impidieron la celebración que se postergó para el domingo anterior.

Familiares y amigos se reunieron en la chacra de Osvaldo Simonet y compartieron un almuerzo en un día que resultó sumamente agradable por la calidez del clima y del ambiente que los invitados volcaron al acompañar al tres veces ex intendente Eduardo Malaquina.

“Hoy la familia y los amigos nos reunimos en este lindo lugar para pasar un buen día y disfrutar como lo hemos hecho siempre”, comentó. Sobre su familia puntualmente, reconoció que la mayoría de sus hijos y nietos no lo conocieron siendo intendente, “pero de cualquier forma siempre me consideran y me respetan mucho y por sobre todo me aprecian”, dijo.

De lo que significan sus amigos, destacó que tuvo “mucha ayuda” no solo de ellos sino “de todos los ciudadanos de Salto que me trataron con respeto, consideración y si la gestión mía no lució lo que correspondía fue porque no supe conducir la cosa. Pero creo que el departamento de Salto creció, tiene buena gente y cuenta con un clima excepcional, una producción importante del punto de vista citrícola y hortícola, de ganadería y se destaca en el país como uno de los más importantes departamentos”.

Malaquina tiene cuatro hijos, Paola, Juan Eduardo, Federico y Marcelo y cuatro nietos. Sobre la posibilidad de que alguno de ellos continúe sus pasos en la política dijo “en una de esas alguno sigue el camino del padre, pero por ahora no hay nada resuelto, a Paola le gusta mucho la política, participa, pero los demás no. Es muy difícil que los hijos de un intendente quieran seguir el ejemplo del padre. Si uno se pone a mirar un poco lo que ha pasado en el departamento en ese sentido se da cuenta que no es fácil suplir al padre o estar en su lugar en un cargo político, es como un gran peso”.

El líder de la lista uno del Partido Colorado, con gran entereza pero notoriamente sensible al hablar de su familia y los amigos (casi hasta las lágrimas), se refirió particularmente al apoyo de su esposa, Ana Teresita Farfalla. “Fue una gran compañera, me ha ayudado mucho en la vida y tiene una condición muy buena, es muy buena madre y ama de casa y con eso estoy más que satisfecho”.

Durante el almuerzo, Malaquina se hizo unos minutos para hablar con EL PUEBLO sobre el reciente anuncio del intendente de Salto, Andrés Lima de nombrar un tramo de la costanera con su nombre, de la actualidad del departamento y las perspectivas de la lista uno. De dicho diálogo se desprende lo siguiente:

Celebrando sus 80 años, ¿cómo se encuentra?

“Bien, muy bien, bien de salud y lo demás más o menos bien, no me puedo quejar. Tengo una linda familia y muchos amigos que es lo importante en la vida”.

¿Qué opina de la reciente decisión del intendente Andrés Lima de nombrar un tramo de la Costanera con su nombre?

“No lo esperaba, me parece un exceso de amistad, pero bueno”, dijo Malaquina visiblemente sensible y con los ojos húmedos por la emoción que lo embargó al referirse al reconocimiento”.

¿Pero fue tres veces intendente, Senador de la República y un líder del Partido Colorado a través de la lista uno?

“Sí, pero lo importante en la vida es tener buenos amigos, lo demás es circunstancial. Las elecciones son elecciones, a veces ganás y a veces perdés pero en definitiva, tener buenos amigos, estar en permanente contacto con la gente creo que es lo mejor de la vida de nosotros”.

¿Cómo se enteró de este gesto del intendente hacia su persona?

“Él me llamó, no habló conmigo, habló con mi señora, pero me comunicó ese gesto y yo estoy muy agradecido”.

¿Le pareció un buen gesto de su parte?

“Sí, claro que sí”.

¿Le sorprendió que viniera de un intendente del Frente Amplio?

“No (risas), la gente no tiene idea lo que nos estimamos los políticos aunque seamos de diferentes partidos porque el respeto y la consideración es lo más importante en la vida y por el hecho de tener una ideología distinta eso no nos hace ser distintos en la actividad y fundamentalmente en hacer las cosas en beneficio de la gente”.

¿Cómo ve que está el departamento?

“Yo al departamento lo veo bien, Salto es un gran departamento fundamentalmente por su gente, pero también por su estructura, lo que tiene. Es un departamento con mucha luminosidad y sobre todo con gente buena”.

¿Le gusta la gestión que lleva adelante Lima?

“Sí, sí, (dijo en forma rotunda). Bien, lo veo muy bien”.

¿Qué opina de todo lo que se dijo al salir de la administración de (Germán) Coutinho?

“Yo opino con total franqueza que tengo un aprecio especial y un reconocimiento a la actividad de todos los intendentes que me sucedieron y los que estuvieron antes, porque siempre fue gente que luchó por el departamento, hizo del departamento un lugar de esparcimiento, de producción, donde se generan recursos y tenemos todas las posibilidades para que nuestra gente pueda estudiar. Yo creo que con eso y con la actividad de todos nosotros tenemos que todos los días engrandecer lo que es este departamento y no olvidarnos de los que nos sucedieron y los que estaban antes”.

¿Cómo está su relación con Coutinho?

“Bien”.

Porque se habló de diferencias y después salieron juntos en la campaña electoral … (pero interrumpiendo la formulación de la pregunta, Malaquina dijo)

“Sí, pero son comentarios, son comentarios de la gente, no hay ninguna dificultad ni diferencia. Él fue asesor mío en la Intendencia y tengo un buen recuerdo de su gestión. Es una persona muy inteligente y ha tenido el privilegio de ser intendente de Salto, que no es poca cosa y ahora Senador”.

Malaquina, recientemente el país perdió una figura muy destacada a nivel político como lo fue el ex Presidente Jorge Batlle, ¿qué recuerdos tiene de él?

“Sí, éramos muy amigos, yo tengo los mejores recuerdos. Jorge fue una persona que nos trató muy bien, fue un compañero imborrable y que sobre todas las cosas siempre estaba dispuesto a dar una mano y a servir a la gente y por eso creo que se perdió un buen ciudadano”.

Falta mucho para las próximas elecciones departamentales, pero ¿se anima a adelantarnos su visión al respecto, qué va a pasar con la lista uno?

“Yo creo que la lista uno tiene que estar presente, y tiene que seguir siendo una de las listas importantes del departamento. Salto siempre ha tenido una dirigencia política en todos los partidos que se destaca a nivel nacional y departamental y por lo tanto tenemos que, con mucha franqueza, contar con personas que se preocupen por el bienestar de nuestros ciudadanos, que eso es lo más importante que podemos hacer en la vida los políticos”.

¿Hay algún dirigente de la lista uno que pueda liderar ese sector?

“Hay muchos dirigentes importantes, no quiero destacar a nadie.

Su hija participa en política, ¿le gustaría que continuara creciendo en esa área?

“Paola esta incursionando, a ella le gusta mucho, tiene condiciones, pero la política es muy difícil. Además, para entrar a tener hegemonía en la política que es algo que da muchas satisfacciones también da mucho trabajo, hay que tener una conducta correcta porque la gente nos mira a los políticos con lupa y también tiene mucho sacrificio, son muchas horas que se quita a la familia para estar en las actividades por el departamento”, concluyó.

Nota: Wanda Aranguren