Ya funciona el Resonador en el área de imagenología del CAM

Mediante rueda de prensa en el Centro de Agudos, el Centro Médico informó ayer sobre la puesta en funcionamiento del Resonador. El presidente de la institución, Dr. Arturo Altuna, dijo que «hace tiempo estamos trabajando para la incorporación de este servicio para el paciente sin tener que viajar. El resonador lo recibimos aproximadamente en octubre, pero en este tiempo hubo que instalarlo, hacer que funcione bien, porque no es enchufarlo y que ande como se puede pensar, sino que depende de todo un sistema de apoyo, de otros equipos, sala de máquinas. Por eso se demoró un poco y el miércoles empezamos oficialmente a estudiar a los pacientes. Se habían hecho dos pruebas dos fines de semana anteriores y todo funciona bien». Dijo además que el equipamiento fue importado desde Alemania y que la aprobación correspondiente del Ministerio de Salud Pública ya fue dada cuando se autorizó la compra.

En tanto el Dr. Roberto Monzón, quien será encargado del servicio de resonancia, explicó que «dentro de las técnicas que tenemos de imagenología, el resonador es el método que más se ha desarrollado. Es la técnica que más se ha volcado al desarrollo y tecnologías de punta. La ciudad lo necesitaba; para una amplia variedad de situaciones clínicas es el método ideal. Generalmente está abocado al área de músculo esquelético, articulaciones, columna… y tiene otras aplicaciones más limitadas como abdomen, pelvis… Es un muy buen equipo, muy potente, con bobinas para todas las regiones del cuerpo que queramos estudiar; es muy moderno y con una muy buena calidad de imagen. Hubo que preparar un equipo de enfermeros, técnicos y médicos encargados. Como los técnicos son de acá de Salto y por lo tanto no tienen mucha experiencia, se contrató una empresa de técnicos de Montevideo que los ayudó para empezar a ajustar protocolos. Después se contrató a un staff de médicos también de Montevideo, todos imagenólogos, con dedicación a esta área, que incluso a ellos les va a llegar la orden médica con el dato clínico del paciente, van a analizar las imágenes y a emitir un informe».

Por su parte, el Dr. Jorge Tambucho, coordinador de imagenología, señaló que «en el área de imagenología de la institución hay cuatro especialidades: radiología digital de emergencia; ultrasonido, que es la ecografía, y dos técnicas que son tomografía computada y resonancia magnética incorporada ahora. Es un hito en la historia de la institución y de la medicina de Salto. Si nos remontamos 40 años atrás, que no es mucho, existía sólo la radiología convencional, después apareció el ultrasonido, la resonancia, que ya no utilizan rayos, entonces ahora se engloban todas esas tecnologías». Destacó además que «tomografía y resonancia magnética no es solamente para el afiliado del Centro Médico, es regional, para pacientes de Artigas, Bella Unión, y podemos atender también pacientes de los departamentos hacia el sur, donde hay resonador pero a veces se descomponen los equipos. Entonces, Salto cuenta ahora con un equipo de primera línea para la región».