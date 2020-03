Noelia García: una uruguaya que vive en Emilia Romaña: plena zona roja del Coronavirus

Noelia García es una enfermera uruguaya que reside junto a su familia desde hace quince años en Emilia Romaña (Italia) un lugar que desde el principio en que se fue propagando el Coronavirus fue declarada zona roja.

«Si bien soy enfermera no estoy en estos momentos ejerciendo mi profesión.

La situación es tremenda… existe un colapso en la sanidad y la cotidianidad es surrelista» – declara.

Noelia vive junto a su esposo y su hija de catorce años que está haciendo sus estudios de colegio vía on line, ya que todas las actividades están suspendidas y los ciudadanos deben permanecer encerrados en sus hogares. Noelia afirma que se trata de una situación jamás vivida antes».

-¿Cómo se está viviendo en estos momentos la situación?

-«Las terapias intensivas están colapsadas. Sin ventiladores para entubar y muchos médicos en cuarentena contagiados por el virus.

Llegamos al extremo de decidir a quién salvar y a quien no.

Aquí las normas son muy severas… los ciudadanos están obligados a no salir de casa en toda Italia.

Están solamente abiertos los supermercados y farmacias.

Pero si salís para ir al super tienes que tener un certificado si no te multan con 209… y hasta 3 meses de cárcel.

En los supermercados por el momento encontramos todos los alimentos…

Pero la gente cada vez que va compra en abundancia para frecuentar el menos posible los supermercados.

En mi barrio así como en toda Italia es desierta.

-¿Estas medidas están dando resultados efectivos

o el virus sigue avanzando?

-«No hace ni una semana que la estamos aplicando y el contagio es hasta 14 días….

Estos casos que tenemos hoy (2000) al día son todos contagios de semanas atrás…

Al resultado lo veremos en aproximadamente 10 días.

China que ya superó la emergencia y nos envió 9 expertos médicos en Covid 19 y se enviaron más de 31 toneladas de producto.

«LA ÚNICA MANERA DE DETENER AL VIRUS ES LA PREVENCIÓN»

-¿Qué recomendaciones nos compartiría?

«Para tener en cuenta antes que la pandemia llegue al Uruguay.

La única manera de detenerlo es la prevención… es fundamental estar a un metro de distancia.

No frecuentar lugares con gente, lavarse las manos.

Estar en sus casas el mayor tiempo posible.

No compartir el mate…. evitar los saludos, con besos, abrazos, o estrechas de manos.

Y si presentan síntomas no ir al hospital para no contagiar al personal que si ellos se enferman luego no tendrán que los cure. LLamar a la emergencia y explicar los síntomas y la gravedad.

Ellos sabrán cómo moverse. Todos pueden tener el virus y no saberlo: por ello lo mejor es aislarse».

-¿Anímicamente cómo están viviendo?

-«Aquí estamos viviendo como una guerra. Si se cumplen con los días de aislamiento, esto terminaría».

-¿Mantiene contacto con su familia vía internet?

– «Sí… también con la embajada uruguaya.

Todas las semanas me llaman… mi familia está muy asustada por que la gente está tomando todo a la ligera»

-¿Qué reflexión te merece este suceso que está golpeando al mundo?

-«No esperen que el Ministerio de la orden para tomar medidas para a fin de evitar el contagio.

No hay tiempo de discutir de donde salió el virus o que político es mejor o peor para manejar la situación…

No hay que desviar la atención en lo que está pasando y parar este virus que seguramente va a dejar muchos fallecidos.

El hecho que no hallan personas con síntomas positivos no quiere decir que el virus no esté allí….

El 70 %de los casos son asintomáticos… solo le hacen las pruebas a los que tienen síntomas.

La mejor medida es la cuarentena… por ello recomienzo la cuarentena voluntaria».