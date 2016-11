Maestros del esoterismo en el Río de la Plata, nuevo libro de Diego Moraes

Desde Montevideo, por Wenceslao Landarín

Lo conocimos en Salto cuando cursaba sus clases de Derecho en la Regional Norte, luego supimos que estuvo trabajando en el Plan Ceibal. EL PUEBLO distribuyó su primer libro hace unos años. Este “salteño orgulloso” acaba de publicar su más reciente obra, en donde aborda la temática del esoterismo. En diálogo con EL PUEBLO nos explica qué es de su vida, cómo viene la difusión y las posibilidades que para el 2017 pueda presentar su nuevo libro en Salto.

¿En qué anda su vida profesional y laboral actualmente?

Yo comencé estudiando Derecho en la Regional Norte de Salto, es verdad, pero pronto me di cuenta de que esa no era mi verdadera vocación. Cualquiera que me conocía notaba que me apasionaban mucho más los textos de literatura que los de derecho. Así que a principios del 2000 me jugué la patriada de venir a Montevideo a estudiar Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UdelaR. Egresé de allí con una licenciatura y luego desarrollé estudios de postgrado en Gestión Cultural en Fundación ITAÚ y un diplomado en “Lectura, escritura y educación” en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires, Argentina. Profesionalmente, trabajo desde hace años en el ámbito de la comunicación, en particular, en comunicación escrita, que es el ámbito en el que me manejo, creo, con mayor solvencia. Trabajé en muchos lugares: en el viejo diario Últimas Noticias, en Plan Ceibal, en Editorial Santillana y ahora en el área de Comunicación Institucional de Agesic, una oficina de Presidencia dedicada a la implementación del gobierno digital en el país. Paralelamente, escribo, investigo y desarrollo diversos emprendimientos culturales. En mi campo profesional se necesita ser muy versátil, activo y creativo, ya que hay que estar apto para moverse en distintos escenarios. Pero si tuviera que elegir, no dudo que la comunicación escrita es mi terreno preferido.

¿Cómo es actualmente su vínculo con Salto?

Al igual que muchos estudiantes del interior que se vienen a estudiar a Montevideo, al principio viajaba bastante seguido a Salto. Casi quince años después, las cosas cambiaron muchísimo; ahora tengo una vida nueva por acá, en particular, un montón de responsabilidades profesionales y eso hace que cada vez vaya menos por la ciudad. Y cuando voy, por lo general, estoy poco tiempo. Eso también llevó a que, en la actualidad, esté un poco desconectado del ambiente cultural salteño. Lamento decir que no estoy demasiado al tanto de lo que se hace por allá en teatro, literatura, cómic, cine y otras disciplinas que me gustan, salvo por algunas experiencias bien puntuales. Sin embargo, yo siempre estoy pensando en Salto; sigo en contacto permanente con amigos, compañeros y colegas que viven en Salto o son salteños y es un lugar al que me gusta ir a descansar, a desenchufarme. Cada vez que puedo, trato de ir por allá a realizar alguna presentación o charla sobre mi trabajo. Además, ese típico orgullo salteño no se me quita nunca, lo llevo en el ADN; cada vez que hay que realizar una comunicación sobre mi trabajo, me pone muy contento que se me presente como “escritor salteño”, es algo que me da una gran alegría y satisfacción.

¿Cuántos libros ha publicado?

Como autor tengo tres libros. El primero fue Bestiario del Salto Oriental, publicado originalmente en 2007 y reeditado en 2012, con ilustraciones de un historietista argentino que admiro muchísimo: Enrique Alcatena, mi dibujante preferido. Es un libro de ficción, donde se recogen leyendas urbanas y supersticiones criollas de todo el departamento de Salto. El segundo fue Figari, el masón, texto ganador del certamen literario: “Pensamiento del Dr. Pedro Figari”, organizado por la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, editado originalmente por Arca en 2008 y reeditado recientemente a principios de 2016 por Ediciones B. Es un libro de ensayos, donde analizo las influencias del pensamiento masónico en antropología filosófica de Pedro Figari. El tercero es este libro que estoy presentando ahora: Maestros del esoterismo en el Río de la Plata, editado también por Ediciones B. Es también un libro de ensayos biográficos, donde se recogen la trayectoria y la obra de algunas personalidades destacadas en el campo del esoterismo, el misticismo y las ciencias ocultas que han desarrollado su actividad en Montevideo y Buenos Aires. Además de estos textos, tengo cuatro libros más como coautor, junto con Guillermo Lockhart, de la serie literaria del programa Voces Anónimas; es un proyecto precioso, al que le tengo mucho cariño y ahora estamos trabajando con Guillermo en la escritura de otro libro, que seguramente saldrá con la próxima temporada televisiva del programa.

En este último libro ¿qué busca? ¿Por qué abordar la temática del esoterismo? ¿Es fruto de alguna línea de investigación propia? ¿Cuál fue el criterio de elección de las doce historias?

A mí el esoterismo es un campo de estudio que me gusta muchísimo, me fascinó desde siempre. En el Río de la Plata, en particular, existe una intensa tradición esotérica; muchos autores se han dedicado a cultivar distintas disciplinas relacionadas con el conocimiento sagrado, oculto y trascendente, han creado organizaciones, han publicado libros y han difundido, en general, este tipo de sabiduría. Entiendo que el aporte del campo esotérico ha sido decisivo para la escritura institucional de nuestros países. Pero curiosamente, salvo para algunas personas muy curiosas, el trabajo de nuestros esoteristas es bastante desconocido para el gran público. Ni siquiera existe buena bibliografía al respecto, ni en Uruguay, ni en Argentina; por lo general, en esta parte del mundo el análisis de las manifestaciones esotéricas o bien aparece como un subcapítulo de los estudios sobre religión o religiosidad o bien tiene una difusión muy restringida, en el seno de ciertas instituciones u organizaciones iniciáticas, con pocas posibilidades de difusión masiva. Maestros del esoterismo en el Río de la Plata es, precisamente, un intento de visibilizar las prácticas de esas personalidades y demostrar la enorme variedad y heterogeneidad de corrientes esotéricas que aparecieron en esta zona desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Así, el texto propone un repaso cronológico de la vida y la obra de algunos de los más importantes esoteristas de Montevideo y Buenos Aires, con el objetivo de que se conozcan mejor sus trayectorias, pensamientos y experiencias iniciáticas. Aparecen en él las biografías de personajes como Francisco Piria, Joaquín Trincado, Cedaïor, Xul Solar, Humberto Pittamiglio, Santiago Bovisio, Shoshani, Ruggiero Grimaldi, Antenor Dal Monte, López Rega, Nimrod de Rosario y Julio César Stelardo. Y se incluyen referencias a escuelas, disciplinas y creencias de todos los colores: alquimia, espiritismo, martinismo, masonería, espagiria, gnosticismo, hermetismo, misticismo, astrología, esoterismo nazi, magia, cábala, ocultismo, antroposofía, teosofía, rosacrucismo, filosofía templaria y mucho más. Para seleccionar las historias, preferí concentrarme en esoteristas de prestigio, buscando un equilibrio geográfico y cronológico. Por supuesto, el libro no pretende ser una “historia” del esoterismo rioplatense, ni siquiera un repaso exhaustivo de la trayectoria de todos quienes aportan a este campo del saber; es solo un puntapié inicial que, ojalá, pueda despertar el interés de realizar investigaciones más profundas en el mismo sentido. En lo que a mí respecta, es seguro que quiero seguir investigando y publicando textos relacionados con este tipo de conocimientos.