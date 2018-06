En el marco de las actividades programadas para celebrar el Dia del Libro; el equipo de Bibliotecas escolares de la Escuela N.º 120 de Tiempo Completo- Salto estableció un cronograma de actividades que se desarrollaron en las semanas comprendidas entre el 21 y el 31 de mayo; las más destacadas consistieron en organizar la campaña: “Al rescate de los libros de cuento” que continuará hasta fin de año y consistió en difundir un afiche elaborado por los niños con la inscripción: “Doná un libro, doná una sonrisa” solicitando la donación de libros de cuento para la biblioteca escolar; la Asociación de Amigos de la Escuela Pública realizó una donación que constó en el obsequio de hermosos libros de cuento, que fue recibida con gran alegría por parte de alumnos y docentes de la escuela- También se recibió la donación de dos carritos de supermercado por parte de COSALCO, los que fueron implementados como bibliotecas móvil que pueda circular por las aulas.Se recibió a la Escritora María Luisa de Francesco, quién deleitó al colectivo de alumnos y Docentes con la narración de algunos de sus cuentos.

La educación completa de hoy no sería posible sin los libros de texto. Esta es la idea principal que quieren defender desde la Unesco y que apoyan con un estudio al respecto.

Los libros de texto, señalan, no sólo transmitenconocimiento, sino también valores sociales y una mayor comprensión de la historia y del mundo.

Siguen siendo una fuente de autoridad, siempre y cuando se basen en los últimos descubrimientos científicos, la mayor objetividad y demuestren práctica pedagógica.

En algunos lugares del planeta, además, los libros de texto son los primeros y a veces los únicos libros que un joven llega a leer.

A pesar de todo, en muchos países estos libros no tratan aún de manera clara y justa conceptos cruciales para la cohesión social, la estabilidad política y el futuro del planeta, como la igualdad de género, los derechos humanos, la protección del medio ambiente o la diversidad cultural. Algo que deberían revisar sus gobiernos.“El enfoque del mencionado estudio busca señalar si se abordan estos temas, así como indicar si los libros de texto están o no relacionados principalmente con la implementación de políticas concretas y las intenciones curriculares, junto con la preparación de los maestros y la evaluación de los estudiantes.

Muchos gobiernos simplemente no se dan cuenta de lo incompletos que son sus libros de texto, sobre todo en relación a la nueva visión para el desarrollo sostenible que los países adoptaron en las Naciones Unidas .

Las revisiones de libros de texto se suelen dar cada 5 ó 10 años de media global, y muy a menudo se trata de revisiones de contenido leves.

En general, no obstante, se percibe que ha aumentado el interés social por la educación en diversidad cultural, para enseñar respeto a dicha diversidad y para potenciar la visibilidad de las minorías y los grupos desfavorecidos. Para los padres de familia los textos escolares continúan siendo un importante recurso con el que sus hijos pueden desarrollar el aprendizaje, por ello, a diferencia de los profesores, no perciben que las guías sean un reemplazo directo de los textos escolares.