Como se ha venido difundiendo por estos días, a las 10 de la mañana del próximo viernes 7 será el acto en el que oficialmente la Escuela Nº 13, ubicada en la intersección de las avenidas Apolón y Concordia (para muchos conocida como la escuela del Hipódromo) pasará a llevar el nombre “Dr. Oscar Guglielmone Pruzzo”, en homenaje al destacado médico salteño, de trascendencia nacional e internacional, que cursó allí sus estudios primarios. Para entender, aunque sea en parte, los trámites y la burocracia que implica llevar adelante y concretar un proyecto como este de dar el nombre de una persona a una institución pública, es bueno conocer los vericuetos de este caso en particular. Veamos.

-Todo se inició hace 16 años. En el año 2003, la Asociación Amigos de la Escuela Pública tomó la iniciativa que, en realidad, se trataba ya de un reclamo muy firme de gran parte de los vecinos de aquella zona. Es así que el maestro Nuilbar Alves, en representación de dicha asociación, presenta la propuesta a la comisión fomento de la escuela, que la recibe con entusiasmo. Se junta entonces firmas de vecinos y se eleva a las autoridades de Primaria.

-Pero era necesario que el proyecto llegara al Parlamento, ya que para concretarse requiere la aprobación de las dos Cámaras, Diputados y Senadores. Por ello, el entonces Diputado por el Partido Colorado Esc. Pedro Señorale asume dicha tarea. Redacta y presenta el proyecto; ya transcurría el año 2004. Pero no se avanza demasiado, o nada, porque queda archivado.

-Es en el año 2010 que el edil Edison Emmenegger, apoyado por vecinos y padres de niños a los que atendió el Dr. Guglielmone, hace una exposición en la Junta Departamental y rescata el proyecto de ley que había presentado Señorale.

-A partir de allí, será otro el Diputado que retome el intento: el nacionalista Rodrigo Goñi vuelve a plantear el tema en el Parlamento. Pero todo volvía, aparentemente, a diluirse.

-Hasta que este año, otra Diputada, en este caso por el Frente Amplio, Catalina Correa, realiza las averiguaciones y movimientos correspondientes al ámbito legislativo y para sorpresa, se encuentra con que el proyecto había sido aprobado en el año 2013. Es decir, desde hacía 6 años ya era ley.

Falla en la comunicación

¿Por qué entonces no se procedió antes a la nominación de la escuela? Simplemente porque nunca se comunicó sobre esa aprobación. En fin… Lo cierto y curioso de alguna manera, es que diputados de los tres partidos políticos fueron partícipes de los acontecimientos que desembocaron finalmente en un final feliz. El acto del próximo viernes será coincidente con la celebración por los 130 años de la escuela, una de las instituciones más antiguas del departamento.