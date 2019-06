Se convoca a votar por la página de Facebook

Los alumnos de la Escuela Rural 83 de Colonia Rubio participaron en un concurso sobre la gestión de envases del agro organizado por Campo Limpio.

Para participar en el concurso los alumnos investigaron la gestión que se debe hacer con los envases de productos químicos que se utiliza en el Agro. Ésa información debían transmitirla a través de un dibujo.

De los 150 dibujos enviados se seleccionaron 10 como finalistas entre ellos esta el de la alumna Victoria Zorrilla de 4º año de la Escuela 83 de Colonia Rubio.

Los dibujos fueron publicados en la página de Campo Limpio en Facebook para que el público elija con un me gusta. Los dos dibujos con más votos recibirán premio para el autor y para la Escuela.

Es organizado por Campo Limpio, la Escuela 83 participa porque el tema que proponen está relacionado al Proyecto de ciudadanía ambiental que se está realizando durante el presente año.

Necesitamos el apoyo con un voto.

Para votar se debe ingresar a la página de Campo Limpio en Facebook buscar el concurso de dibujo donde estan los 10 finalistas y darle me gusta en el dibujo de Victoria Zorrilla de la escuela 83 dr Salto. Hay tiempo para votar hasta el 24 de junio.

La Asociación Civil Campo Limpio inició sus actividades en octubre del año 2013 con el objetivo de gestionar los envases de agroquímicos y fertilizantes que vuelcan sus asociados al mercado, asegurando el destino final seguro de los mismos. Actualmente nuclea a más de 70 empresas importadoras y/o formuladoras de productos agroquímicos y fertilizantes.

Alineada al decreto 152/013, la Asociación presentó a la DINAMA un plan de gestión de envases que buscar dar cobertura nacional, involucrando a todos los actores de la cadena productiva (importadores, fabricantes, distribuidores, aplicadores y agricultores.

Misión: Gestionar un sistema eficiente y eficaz de captación de envases que de soluciones a nuestros asociados, involucrando a todos los actores alcanzados por el decreto, cumpliendo con la normativa vigente y favoreciendo la sustentabilidad ambiental con el reciclaje a través del procesamiento seguro de estos materiales.

Ser reconocidos tanto a nivel nacional como internacional como un programa referente en la captación y destino seguro de los envases de fitosanitarios y fertilizantes, tanto por su performance como por la integración de todos los eslabones de la cadena.

Gestionar los envases de productos fitosanitarios y fertilizantes, focalizados en asegurar un manejo responsable de los mismos respetando las pautas establecidas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la legislación vigente.

Difundir y educar en todo lo referente a Buenas Practica de Manejo de Agroquímicos y Fertilizantes, al funcionamiento del Programa y ubicación de Centros de Recepción Primario y/o Centros de Acopio.

Asegurar el reciclaje de los envases en productos ambientalmente seguros como postes carreteros, porteras, piques, pallets, entre otros.

EL DECRETO

El decreto reglamenta la gestión ambientalmente adecuada de los residuos derivados del uso de productos químicos o biológicos de la actividad agropecuaria, hortofrutícola y forestal.

Los importadores y formuladores tienen la obligación de tener o adherir un Plan de Gestión de Envases, que tenga cobertura nacional y que logre el objetivo de dar una solución ambientalmente adecuada a los residuos, con responsabilidad extendida a los distribuidores, aplicadores, grandes usuarios y productores.

La obligación de los productores y/o aplicadores es de descontaminar los envases vacíos previo a la entrega en los centros de recepción. Por tal motivo, el decreto valida la técnica mundialmente conocida como “triple lavado” como una técnica apropiada para la descontaminación de los envases rígidos. El decreto impulsa a articular a los distintos actores en el Plan de Gestión.

Debido a la implementación del de Decreto es que CampoLimpio elabora un plan para gestionar los envases fitosanitarios y fertilizantes para dar una solución a la problemática del plástico a nivel del agro. Para esto cuenta con el apoyo de los distribuidores locales, asociaciones y gremiales de productores, intendencias, educadores y medios de comunicación.

EL CONCURSO

Las maestras deben explicar el funcionamiento del programa Campo Limpio y la importancia de gestionar los envases que se utilizan en el agro adecuadamente. Los alumnos deberán comprender que los envases de fitosanitarios no se deben quemar sino que deben ser triple lavados en el momento de la aplicación y luego llevados a los centros de acopio operados por Campo Limpio.

El envase triple lavado se considera descontaminado, habilitado para ser reciclado en elementos seguros como la madera plástica, piques postes, pallets, etc. Con esta información los alumnos realizarán una representación gráfica donde pueden incluir las siguientes frases:“Por un campo más limpio” – “Cuidar el medioambiente es tarea de todos los días”.