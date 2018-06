La Escuela Rural Nº 83 de Colonia Rubio del departamento de Salto está participando desde el año pasado en el Proyecto Túnicas en Red. Es una propuesta de UTE para lograr un uso eficiente de la energía eléctrica en la escuela. La eficiencia energética implica realizar un uso responsable y eficiente de los recursos energéticos. Se trata de disminuir el consumo manteniendo al mismo tiempo los niveles de producción, confort, segurida d y atención a las necesidades cotidianas. Mientras que el concepto de ahorro de energía implica limitar el uso de los recursos energéticos, el concepto de eficiencia energética involucra la optimización en su uso.Valorar los beneficios del uso de una energía renovable y sustentable como lo es la energía solar a través del calentador de agua y del horno solar.

Este año con el proyecto de Túnicas en Red propuesto por UTE la Escuela Rural Nº 83 comprobó que ser eficientes es conveniente.

El año pasado se realizó una investigación con la participación de todos los alumnos y de algunas madres, para conocer como era el consumo eléctrico de la escuela 83. Se comenzó con el relevamiento de todos los equipos eléctricos y el consumo de energía de cada uno.

Con los datos obtenidos se hizo un diagnóstico para sacar las conclusiones sobre dónde se producía el mayor consumo eléctrico.

A cada problema detectado se le buscó una solución ,que se comenzó a aplicar este año para ser más eficientes.

El mayor gasto de energía eléctrica es para el calentamiento de agua. Para solucionarlo se implemento el uso del calentador de agua solar sobre el que se investigó en años anteriores para el concurso propuesto por Salto Grande.

Para bajar el consumo de energía eléctrica en la conservación de alimentos se pretende realizar un cambio de burletes en la heladera y en el freezer que según el relevamiento que se realizó durante la investigación de Túnicas en Red arrojaron como resultados que los dos equipamientos están necesitando cambios en los burletes porque pierden frío lo que ocasiona un mayor gasto de electricidad.

3-Con el propósito de ser más eficientes en la cocción de alimentos se construyó un horno solar sobre el que también se investigó en años anteriores para otro concurso propuesto por Salto Grande.

Para mejorar el acondicionamiento ambiental se propuso el cambio de aberturas exteriores que por el material y por el deterioro de los años permiten la filtración de mucho aire.

Con el fin de ser eficientes en la iluminación del salón de clases se propone realizar un cambio en la ubicación de los bancos y así hacer un mejor aprovechamiento de la iluminación natural para evitar prender las luces artificiales en el horario escolar. Se instaló en el depósito exterior una lámpara de agua para lograr la iluminación diurna y no tener que prender luz eléctrica artificial en el día.

También se pretende hacer un cambio de los tubos fluorescentes y lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo.

6- Colocamos un tanque para recoger y reutilizar el agua de la lluvia en el riego de la huerta escolar.

Aprendimos a usar correctamente las cisternas de los baños con la descarga de agua necesaria para ahorrar energía en el uso de la bomba eléctrica.

7- Hicimos un cambio de hábitos, logrado apagar las luces y desenchufar los equipos eléctricos cuando no los utilizamos.

Con todos estos cambios propuestos se pretende: lograr un uso eficiente de la energía eléctrica en la escuela. Visualizar en la factura de UTE la baja de consumo eléctrico.

Ser amigables con el medio ambiente al bajar las emisiones de CO2 a la atmósfera con el us o del Termotanque se emite a la atmósfera aproximadamente 7kg de CO2 por mes. Con el uso del calentador solar la emisión de gases a la atmosfera es 0, por lo que el beneficio para el ambiente es del 100%.

Integrar a la comunidad e involucrar a las familias a la labor educativa y de investigación del centro escolar.

Promover la concientización de la comunidad sobre la importancia de realizar un uso eficiente de energía.

Valorar los beneficios del uso de una energía renovable y sustentable como lo es la energía solar a través del calentador de agua y del horno solar.

