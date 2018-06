La Unidad de Educación Permanente del Cenur Litoral Norte sede Salto de la Universidad de la República promueven el curso “Esgrima escénica y combate dramático” y “Laboratorio de creación escénica en espacios no convencionales. Historias de la comunidad”. El curso “Esgrima escénica y combate dramático”, estará a cargo de Flavio A. Della Cella Perez, Maestro de Armas FIE-DHFK, de la Cátedra de Esgrima EMAD de la Intendencia de Montevideo y Director Técnico Nacional de la Selección de Esgrima de Uruguay. El curso está destinado a público en general. Se dictará los viernes de 16:00 a 20:00 y los sábados de 09:00 a 13:00 en la sede Salto UdelaR. El cierre de las inscripciones será el 4 de julio a las 12:00.

El curso “Laboratorio de creación escénica en espacios no convencionales” a cargo de Alberto Cejas (docente de las EMAD) se impartirá el 9,10,16,17,23 y 24 de julio de 2018. Los lunes de 19:00 a 22:00 y los martes de 18:00 a 22:00. También destinado al público en general. La fecha límite de inscripción es el jueves 5 de julio a las 12:00.

Para informes e inscripciones escribir a uep@unorte. edu.uy o llamar al tel. 473 20108.

PROGRAMA – Historia de la esgrima. Principios biológicos del entrenamiento. Trabajos de precisión. Arma básica de aprendizaje: el florete. Principios fundamentales que rigen la esgrima. Trabajo con arma. Programa de curso Creación Escénica.

EL COMBATE ESCÉNICO

Existe la creencia popular de que el combate en elescenario o en la pantalla es algo que solamente incum-be a un grupo reducido de especialistas del cine y quesu importancia no va más allá del logro creíble de unaescena de violencia al servicio de un argumento. El término y su importancia, desconocidos en general, y con una cierta ambigüedad en el momento de de-finirlos claramente, me han producido reparos antes deaceptar el reto de escribir unas palabras sobre el tema y como efecto inmediato, producen un verdadero combatedramático del autor con el tema de la ponencia. Siendo un joven actor, quiso la casualidad que participara en un estreno teatral de diferentes obras pa. Es evidente que una esgrima para finalidades artísticas y una esgrima que intenta despachar al oponente lomás rápido posible no solamente tienen diferentes objetivos, sino que demandan del combatiente distinta aproxi-mación mental.

Se hacen dos principales distinciones en el sistema de combates: antagonista y agonista. En elcombate antagonista el oponente se considera hostil, situando en peligro real o imaginario la vida, integridadcorporal o estatus social del combatiente. En el combateagonista el oponente es más bien un competidor (esgrima deportiva) o un colaborador (esgrima teatral). Si resumimos las ideas expresadas en diversas fuen-tes vemos que todas ellas coinciden en que el combateescénico, no es una violencia real perpetrada por unosindividuos para detrimento de otros, sino que es “Elarte de coreografiar e interpretar la violencia, puestaen escena por los profesionales del espectáculo (ac-tores, bailarines, especialistas, directores y deportis-tas), que colaboran entre ellos para diversión de los demás”. Interesa subrayar que la demanda de violencia escénica en el espectáculo moderno y en la pantalla es cada día mayor y que este aumento presiona a su vez a losactores y los directores para representar más acción. En los países destacados por una amplia y novedosa producción teatral y cinematográfica se observa, desde hace unos 10 años, un resurgimiento de las asociaciones de combate escénico, con el objetivo de permitirreciclarse o aprender el mencionado arte.

LA CREACIÓN ESCÉNICA

El teatro moderno investigó las posibilidades de representación de la conducta humana. Se sirvió para ello de cuidados procedimientos de composición, que atendían a la relación entre cuerpo y palabra, desde la aspiración a mostrar una imagen del mundo que operara por analogía. El teatro contemporáneo, desde la desconfianza en un modelo de referencia y en una noción del mundo susceptible de ser representada, emprende el camino del análisis, que obliga a descomponer y a reexaminar. El proceso, la tentativa fallida, la renuncia y las posibilidades de la disociación entre el cuerpo y la palabra se convierten en los ámbitos de investigación. El desarrollo de prácticas relacionadas con la experimentación de sistemas lúdicos, el análisis de los diferentes elementos que se dan en el juego como la participación, las reglas, el espacio de juego, las motivaciones, la construcción de lo narrativo y la ficción, instauración de roles, etc. La propuesta de prácticas sobre diferentes juegos existentes y su manipulación para investigar qué tipo de significados o situaciones producen así como el reto de inventarse nuevos juegos que movilicen o pongan encima de la mesa intereses comunes.

La esgrima escénica es el arte de crear, integrar y realizar coreografías de escenas de enfrentamientos con el uso de armas blancas para el medio del entretenimiento, es decir dentro de la actuación en una representación teatral, recreación histórica, espectáculo, escena televisiva o cinematográfica, también se la conoce como combate escénico donde ya no estaría limitada al uso de armas blancas históricas; y puede estar enmarcado en una escena de acción, a diferencia de la esgrima artística que es un deporte, donde se crean e integran las coreografías en sí mismas, formando un todo en la escena se trabajan todas las edades de la historia, incluso de fantasía, se compite sin ningún tipo de protecciones pero con unas estrictas reglas de seguridad de cara al público en un teatro y por extensión a todo tipo de escenarios, espectáculos o actuaciones callejeras y forma un todo alrededor de sí misma.