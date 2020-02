Con Gabriela Suárez

Presidenta y Fundadora de APECV (Asociación de Pacientes Enfermos Cerebro Vasculares).

El accidente cerebrovascular es un motivo importante, para una asistencia urgente en cuanto a lo neurológico.

Y como es de público conocimiento, la Asociación de Pacientes Enfermos Cerebro Vasculares, viene desarrollando actividades y diálogos con autoridades, tanto de la salud, como del mismo gobierno, con el fin de obtener una respuesta positiva, que haga que los prestadores de salud de nuestro país, tengan la obligación de cubrir un tratamiento endovascular en Uruguay.

Gabriela Suárez desarrolló una patología relacionada, fue atendida en tiempo y forma y por tal motivo felizmente no quedó con secuelas. Pero al realizar el tratamiento y recuperarse manteniendo hoy una excelente calidad de vida, puso todas sus fuerzas en llevar adelante un proyecto para que la ley sea aprobada y podamos los uruguayos contar con un tratamiento obligatorio y gratuito en todo el país de accidentes cardiovasculares.

“Este tratamiento debe estar dentro del plan integrado de salud para el beneficio de todos los uruguayos, obligando así a todos los prestadores privados y públicos, a realizarlo de forma gratuita y obligatoria en Uruguay” consta en una de sus cartas a las autoridades de la salud, con la aprobación, firmas y testimonios de muchos pacientes afectados, que hoy están peleando por una mejor calidad de vida.

“Cuando nos referimos a los tratamientos endovasculares Neurológicos, hablamos de aquellas técnicas que por vía endovascular (mínimamente invasivas) son capaces de tratar un gran número de patologías cerebro vasculares complejas potencialmente mortales o invalidantes. En un intento de abreviar el universo de patologías abarcadas por dichas técnicas, podemos dividirlas en aquellas hemorrágicas e isquémicas”.

“Ya sean enfermedades cerebro vasculares hemorrágicas o isquémicas, la incidencia de las mismas es alta en todas los estudios estadísticos que las estudian. A modo de ejemplo podemos citar la incidencia de los aneurismas cerebrales, estos al romperse producen lo que se denomina hemorragia subaracnoidea, lo que constituye una de las enfermedades neurológicas agudas más graves, mortales y complejas que existe.

En EEUU, un aneurisma se rompe cada menos de 20 minutos y cuando eso ocurre, tiene una mortalidad del 50% en los primeros minutos. La mayor incidencia de muerte se encuentra en una franja etaria media de entre 30 y 60 años. Una de cada 15 personas desarrolla un aneurisma con un predominio en el sexo femenino de 3 a 2.

En Uruguay se diagnostican alrededor de 300 a 350 hemorragias meníngeas por año mientras que, basado en estudios internacionales decenas de miles de uruguayos desarrollan aneurismas cerebrales y es mediante técnicas endovasculares alguno de ellos ( los que tienen mayor riesgo de sangrado) pueden solucionarse con una morbimortalidad inferior al 2%”.

En relación a las patologías isquémicas y particularmente al ACV, esta es una de las enfermedades más frecuentes y graves del ser humano. Con una incidencia que se estima de entre 180 y 300 casos cada 100.000 habitantes al año, podemos estimar que hay al menos en Uruguay más de 10000 casos anualmente”.

“En el mundo cada menos de 6 segundos se produce uno y uno de cada 6 personas sufrirán un ACV a lo largo de su vida habiendo más de 17 millones de casos por año en el mundo con una tendencia ascendente”.

“El acceso a la Salud es un derecho y está consagrado en la Constitución de la ROU. Nosotros somos pacientes curados que conformamos una Asociación para que nadie más se muera por no tener fondos para pagar o en la espera de un nuevo RECURSO DE AMPARO”.

“Un estudio realizado por la propia DIGESA (Dirección General de Salud) en 2014, estudió y recomendó la inclusión por parte del MSP, el tratamiento de los aneurismas cerebrales en el PIAS. La evidencia científica es tan clara que hasta nosotros que muchos no somos médicos la entendemos”.

Y así, continuaron las cartas a diferentes autoridades, hasta hoy sin ninguna respuesta en beneficio de la población uruguaya toda, ya que nadie se encuentra exento de estas difíciles situaciones:

Sr. Ministro de Salud Pública Dr. Jorge Basso

Sr. Subsecretario de Salud Pública Dr, Jorge Quian.

“Como ya sabemos el ACV.MAV Y ANEURISMA ISQUEMICO son la segunda causa de muerte en Uruguay y la primera causa de discapacidad severa, además que en mujeres también es la primera causa de muerte, por lo tanto es un tema a tratar con suma urgencia y eficiencia”.

“Día a día, los pacientes que padecen esta enfermedad deben exponerse a estar rogando por su vida, ya que como sabemos las mutualistas no están obligadas a cubrir este tratamiento, razón por la cual ellos deben presentar recursos de amparo, los cuales como ya sabemos casi siempre son aprobados por un juez, quien obliga a el MSP a realizarlo”.

“Estamos convencidos que el tratamiento endovascular DEBE estar dentro del Plan Integrado de Salud como se ha hecho con otro tipo de tratamientos.

Nuestra Fundación cuenta con más de 20.000 personas que han puesto su firma y su número de cédula aprobando este proyecto”.

“Solo exigimos el derecho a la vida que nos corresponde y como ya es sabido, en éstas enfermedades el factor tiempo es fundamental, cada minuto cuenta, tenemos niños esperando el tratamiento, esto no puede esperar. Hay situaciones desgarradoras que tenemos que escuchar a diario en nuestra Fundación. Apelamos a la sensibilidad de quien tenga la palabra para lograr la inclusión de este tratamiento en la canasta básica y que sea ya, pues a muchos de los pacientes se les agota el tiempo”.

“¡Reflexionen!! Esto le puede pasar a cualquiera de Uds., sus hijos, su cónyuge, nietos, madre…. pero quizá lo puedan pagar…la mayoría del pueblo no!!”

En nuestro diálogo con Gabriela Suárez, para conocer qué cambios han encontrado en el camino de la búsqueda a una solución al problema, esto nos decía:

“APECV, Asociación de Personas con Enfermedades Cerebrovasculares, se inició en el año 2017.

El fin, como ya lo sabemos, es que todos los uruguayos podamos contar con un tratamiento gratuito ante una ACV, de ser necesario”.

¿Qué puertas se continúan golpeando?

Mantuvimos recientemente una reunión, con el futuro Ministro de Salud Pública Salinas y Sub Secretario, con el fin de que conozcan nuestra solicitud.

Pero entre otras reuniones recientes con el M.S.P y el Dr. Basso, nos habían enviado un formulario, para que lo entregáramos con las necesidades planteadas. Luego nos citó, fuimos personalmente a entregarlo, pero nunca más nos llamaron.

Nos volvimos a presentar ante la Comisión de Salud, (Senadores y Diputados) y los Senadores Larrañaga y Camí, nos presentaron la Ley de ACV, la cual entregamos en la Comisión de Salud, Presidida por la Senadora Mónica Xavier, y era quien tenía que ponerla en la orden del día para darle andamiento, pero nunca se hizo y quedó guardada en un cajón. El 29 de octubre, se realizó un evento en el Palacio Legislativo, donde fueron convocados los Legisladores, de los cuales como siempre el que nos allanó el camino fue el Senador Camí, poniéndose al hombro la causa y valla para él, todo nuestro reconocimiento.

Nos encontrábamos presente allí, el Dr. Roberto Crossa Cirujano Endovascular que nos acompaña en la Asociación, el Dr. Juan Ceretta, quien desde la Facultad de Derecho se encarga de presentar los recursos de amparo para los pacientes que lo necesiten y Yeny Duarte, Vice Presidenta de APECV. Se diálogo con los pacientes, siendo nuestro invitado estrella el Ministerio de Salud Pública y ese asiento reservado para el Ministro de Salud Pública, quedó vacío. Nos envió un e-mail, donde decía que él tenía otros compromisos.

Pensamos: en el país donde él maneja la salud y donde el ACV, es la primera causa de muerte, principalmente en mujeres,… él, ese día, tuvo otro compromiso.

Asi se presenta toda la lucha que venimos manteniendo con el gobierno actual.

¿Creen que el nuevo gobierno, brindará apoyo a la solicitud?

Para nosotros los uruguayos, es imprescindible contar con un sistema nacional de atención de ACV, obligatorio, universal y gratuito. Bajo la supervisión, a nuestro humilde entender, del único experto en Uruguay, el Dr. Roberto Crossa.

Las nuevas autoridades que ya están llegando, conocen el tema y están dispuestos a llevar adelante esta situación de forma positiva.

Es en lo que tenemos todas nuestras esperanzas incluidas, confiando plenamente en ello.

Mary Olivera.