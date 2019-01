“No le vemos tanta gravedad” dijo Bochia, pero analizan iniciar una investigación

Las tradicionales fiestas de despedidas de fin de año que se realizan en muchos lugares de trabajo pueden a veces salirse de los cánones apropiados y terminar comprometiendo a los mismos funcionarios que participan en ellas.

Algo similar parece haber sucedido en el local del Gramon de la Intendencia de Salto, donde se realizó una reunión para despedir el año entre los funcionarios del sector que llevó a que las autoridades departamentales analicen si llevan esta situación a una investigación administrativa que amerite alguna sanción.

El Secretario General de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia, dialogó con EL PUEBLO sobre este tema y confirmó que la reunión se llevó a cabo sin la autorización correspondiente, o al menos sin su conocimiento personal y si se confirma que se hizo sin autorización ese hecho ameritaría una situación comprometedora para los funcionarios que estuvieron en la misma. El asunto será investigado por el área jurídica, así como también algunos videos donde se ve en la fiesta de despedida a personas que no son trabajadores de la intendencia.

“Nosotros nos enteramos (de la fiesta) por los videos que circularon y lo que estamos evaluando es pasarlo a jurídica para conocer su opinión y ver si eso amerita una investigación administrativa”, señaló Bochia sobre lo sucedido.

“Primero que nada se trata de una pequeña despedida y en los videos se ve gente que no trabaja en la Intendencia pero que va a vender cosas todos los días y que se ve que se sumaron a la despedida. No le vemos tanta gravedad en el asunto pero de todas maneras lo pasaremos a jurídica para que los abogados nos asesoren”, agregó.

“A MI NO ME LLEGÓ SOLICITUD” DE AUTORIZACIÓN PARA HACER LA FIESTA

La fiesta de despedida de fin de año se realizó en el Gramon de la Intendencia de Salto y según informó el Secretario General, es habitual que se realicen reuniones despidiendo el año o recibiendo el que comienza en diferentes sectores de la comuna.

Lo particular de esta fiesta es que aparentemente no contó con la autorización correspondiente y así lo hizo saber Bochia. “Se solicitan sí (autorizaciones) y en este caso a mí no me llegó solicitud, pero más allá de eso queremos investigar porque estamos hablando de bienes públicos y porque se ve gente que no es de la intendencia. Por ejemplo, en Servicios Públicos se hizo un asado y Nicolás Palacios (el Director de dicha área) avisó y no hubo problema y quedó en eso nomás”. Sobre la habitualidad de este tipo de reuniones agregó “mucha gente hace picadas a fin de año o se juntan a compartir algo, en todos los lugares”.

PARTICIPARON PERSONAS QUE NO SON FUNCIONARIOS DE LA INTENDENCIA

La particularidad de este caso se dio porque trascendió un video con un baile donde se ve a personas que no son funcionarios de la Intendencia bailando y disfrutando de la fiesta. “Para nosotros no es algo dramático ni nada por el estilo pero de todas maneras queremos investigar y escucharemos la opinión de jurídica, no es mucho más que eso”, dijo Bochia, restando trascendencia a lo sucedido.

En el video se ven algunas muchachas bailando que habitualmente van a vender empanadas a la Sede de la Intendencia, que no son funcionarias municipales y aparentemente se sumaron a la fiesta, informó el jerarca entrevistado.

NO ES UN HECHO DE GRAVEDAD, “PERO HAY QUE INVESTIGAR”

Sobre las posibles sanciones que se puedan dar ante este hecho, Bochia prefirió no adelantar una opinión al respecto y aseguró que esperarán la opinión del área jurídica y los abogados que trabajan allí para proceder. De todas maneras, asentó que el hecho en sí no fue visto como algo de gravedad ni por el Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, ni por el mismo Secretario General, pero de todas maneras es un asunto que “hay que investigar”, reiteró.

El entrevistado aseguró también que en la celebración “no se afectaron bienes públicos ni se rompió nada ni hubo delito alguno”, pero se va a esperar por la opinión de jurídica.

En cuanto a la actitud que la comuna tomará respecto a futuras fiestas o celebraciones de parte de los funcionarios en los espacios de la comuna a través de sus diferentes áreas, Bochia señaló que no cree que esto lleve a tomar otro tipo de medidas con respecto a estas situaciones. En este sentido, se limitó a decir que hay una orden interna que indica que se debe solicitar permiso para realizar cualquier tipo de reuniones y no hay mucho más que eso, en tanto no se afecten los bienes públicos ni el lugar en sí.