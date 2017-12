Lic. Fabián Bochia, Secretario General de la Intendencia de Salto

EL PUEBLO dialogó con el Sec. Gral. de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia, quien se refirió a la marcha del fideicomiso que viene llevando adelante la comuna, para la adquisición de una importante flota de vehículos, entre ellos 12 ómnibus para la línea urbana, que llegarían a mediados del próximo año, haciendo hincapié en que “las

nuevas unidades, nos permitirán reparar a fondo las que merecen ser reparadas, y en la medida de las posibilidades, también económicas, ampliar las líneas”, expresó el jerarca.

¿Cuál es la realidad actual del servicio ómnibus?

En la actualidad la Intendencia de Salto, la Unidad de Ómnibus, tiene alrededor de 34 unidades trabajando, aproximadamente, muchas de las cuales tienen un deterioro importante, lo que reconocemos, naturalmente. Eso implica que haya que acentuarse en el trabajo y en la atención, y de a poco se han ido recuperando varias unidades, tras los trabajos efectuados en el área de talleres dirigido por el Prof. Jaime Cáceres; pero claro, lo que nosotros estamos esperando, y no quiero adelantar fechas, pero será una realidad en breve, la llegada de 12 nuevas unidades, a través del fideicomiso de administración.

Esperamos que a mediado de año dichas unidades puedan llegar, y nos permita renovar la flota, pero sobre todo, tener más tiempo para poder atender a los ómnibus cuya situación se encuentra más complicada, ya que hoy por hoy, hay urgencia por hacerlo.

Creemos que con las 12 nuevas unidades, tendremos un respiro importante, entre otras cosas para poder dedicarnos a atender, repito, a aquellas unidades que urge atender para ponerlas en buen funcionamiento.

Con la ampliación de la flota, ¿habrá nuevas líneas?

Por otro lado tenemos ese otro gran tema, que es la solicitud de la gente, para que haya la extensión de las líneas urbanas; solicitudes recibidas permanentemente, tanto por Gustavo Gómez como por el Prof. Jaime Cáceres. Sucede que, extender las líneas en estos momentos, con la flota actual, no es para nada sencillo, es bastante complicado.

Estimamos que, una vez que lleguen las nuevas unidades, podrá atenderse dicha solicitud, en la medida en la que también, tengamos una cantidad de chóferes acorde al servicio, lo cual no es un dato menor; porque, entre otras cosas, hay mucha gente a la que le reconocemos el esfuerzo, que padecen problemas de columna, en las cervicales, en las caderas, etc., por las horas que implica este trabajo.

¿Se tiene una fecha estipulada para el arribo de las mencionadas unidades?

El fideicomiso está en marcha. Lo que sucede es que el mismo tiene sus plazos legales y está de por medio la licitación. Pero, además, dicho fideicomiso implica la adquisición de camionetas para las distintas áreas, como por ejemplo, Descentralización, con todo lo que implica la actividad en el interior del Departamento, y que no cuenta con vehículos disponibles; retroexcavadoras; camiones para obras y servicios públicos; motoniveladoras; aplanadoras, hasta carritos para cortar el pasto, entre otra cantidad de maquinaria que la Intendencia está necesitando, que van a permitir darle una estructura muy importante.

Dada la envergadura de la compra, como podrá ver, implica que haya un andamiaje y una estructura jurídica tal, que deben cumplir con procesos y plazos; por eso la espera de la llegada de las nuevas unidades se ha hecho un poco larga.

Por eso no es conveniente aventurarnos a dar una fecha específica, pues se están corriendo los plazos, y esperamos que, en el transcurso del 2018, tengamos las novedades que todos deseamos; pero, como tratamos con tiempos burocráticos y legales, aventurarse implica ciertos riesgos.

Pero volviendo al tema ómnibus, podemos decir que las nuevas unidades, nos permitirán reparar a fondo las que merecen ser reparadas, y en la medida de las posibilidades, también económicas, ampliar líneas, ya que Salto ha crecido mucho, hay nuevos barrios, hay cooperativas, unidades barriales que requieren, a veces, no una nueva línea, sino que haya una extensión de las ya existentes por la forma como han cambiado.