Sólo se prestarán servicios esenciales

El próximo lunes y martes las estaciones de servicio van a estar abiertas como cualquier día, pero no van a despachar ninguno de los combustibles líquidos, ya sea nafta, gas oil o queroseno. El resto de los servicios se van a brindar como siempre, informó el comerciante e integrante de la Unión de vendedores de nafta y representante del Centro Comercial e Industrial de Salto, Miguel Féris.

Los trabajadores estarán en las estaciones de servicio y concurrirán a trabajar como siempre, pero solo prestarán los servicios esenciales de despacho de combustible a las ambulancias, Bomberos y Policía.

“La unión de vendedores de nafta del Uruguay envió un comunicado donde explica esta situación, que la no venta de combustible comienza a las cero horas del lunes 29 y termina a las 24 horas del día martes. Lo único que no se va a hacer es a despachar combustible”, aclaró Féris.

Vale destacar, según el empresario que en todo el país de las 570 estaciones de servicio que existen, cerca de 480 están nucleadas en esta unión de vendedores y en Salto el 100% de las estaciones son socias así que no se va a despachar combustible. Sin embargo, reconoció que muchas personas en el litoral tal vez solucionen esta medida yendo a “echar combustible al otro lado de la orilla”. Pero destacó la necesidad de alinearse a las medidas de la gremial.

“Se toma esta medida después de muchas negociaciones con el gobierno nacional, que ha tomado medidas que no cumplen con lo pactado, como por ejemplo cuando se realizó la última negociación colectiva, donde nosotros nos bajamos”, dijo Féris.

LOS GASTOS OPERATIVOS LOS PAGA EL CONSUMIDOR FINAL

“ANCAP dice que parte de su déficit es la distribución pero esto no lo puede decir si el que paga es el consumidor final, los gastos operativos siempre los termina pagando el consumidor final”, dijo Féris.

“Dentro de lo que es el precio del combustible está fijado el salario de los trabajadores y eso debería ir acompañado de los aumentos, está dentro de la paramétrica y eso es algo que ANCAP (Administración Nacional de Combustible Alcohol y Portland) no está cumpliendo, que había dicho que lo iba a cumplir e incluso se había refrendado en el MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). Pero no están cumpliendo con lo que se pactó y se habló. Además, en los últimos tiempos ANCAP modificó la paramétrica, esto es lo que pasa desde la puerta de La Teja, donde se entrega el combustible hasta que llega al tanque del auto, de la moto o del camión. En esa paramétrica se contempla el precio de la distribuidora, del flete o del camión y el precio de las estaciones de servicios. ANCAP ha tomado la decisión de modificar eso porque dice que es parte de un precio que es mucha plata que está poniendo y en realidad esa plata no la pone ANCAP sino el consumidor final. Desde que existe ANCAP siempre se ha actuado en diálogo y esta vez quiere modificar sin consultar a nadie para que el fusible seamos nosotras las estaciones de servicio. Han habido negociaciones pero el gobierno y la cúpula del Ministerio de Industrias están cerrados. Lo que siempre funcionó bien en Uruguay fue la distribución y nunca sentimos una queja, máxime porque al haber un precio fijo la calidad está asegurada, ahora lo que va a pasar es que el grande va a tener el mayor poder de negociación en desmedro del chico y ellos dicen que el grande va a ganar menos y el chico va a ganar más pero eso no va a suceder”, aclaró Féris.

EL PROBLEMA DEL AUTOSERVICE

“El gobierno quiere que nosotros hagamos el desgaste y vayamos a pelearnos con nuestros trabajadores y eso es lo que no queremos hacer”. Pero además está otra cosa, se viene el autoservice, porque esa es la realidad, la robótica y la tecnología nos dice que los surtidores en el mundo no vienen más para ser atendidos por un trabajador y no habría pistero. “Lo que quiere el gobierno es que nosotros hagamos el desgaste y vayamos a pelearnos con la gremial pero va a llegar un momento en que el trabajador no va a estar en las estaciones de servicio”, agregó el comerciante.

Actualmente son alrededor de 8.000 puestos de trabajo que dependen de las estaciones de servicio en todo el país. “Pero yo creo que los trabajadores a nivel nacional no han tomado conciencia de lo que significa pasar al autoservice”, agregó.

NO HABRÁN CRÉDITOS AL SECTOR PRODUCTIVO

“Espero que la población entienda que esto es en defensa del trabajador y de las empresas de bandera nacional como las estaciones de servicio que no se mudan, no se van y no cierran y somos los primeros que estamos dando crédito para que el sector productivo se movilice que también se va a ver resentido porque no va a haber posibilidad de dar crédito si se continúa así”, concluyó Féris.