José Díaz, Presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Salto

El Presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Salto (APC) José Díaz, dialogó con EL PUEBLO, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, manifestando que lamentablemente, hay una dependencia económica en todos los medios de comunicación, que de alguna manera condiciona la labor y la libertad de expresión y de prensa.

La libertad de prensa y con ella la de expresión, ¿es respetada en Latinoamérica en general y en Uruguay en particular?

Depende muchísimo de los medios. Hoy en día, lamentablemente, hay una dependencia económica en todos los medios de comunicación, que de alguna manera condiciona la labor y la libertad de expresión y de prensa. Los medios de comunicación, hace mucho tiempo que se están manejando como empresas, lo cual realmente tiene que ser así, porque de lo contrario desaparecen; y muchas veces se condiciona por un aviso publicitario, o a veces no se puede hablar de algún problema de salud grave ocurrido en un sanatorio, por ejemplo, o, respecto a algo que pueda atentar contra la salud humana en un comercio, porque está dicho aviso publicitario de por medio; eso ha venido condicionando bastante en los últimos años. Por otra parte, están las presiones políticas, que muchas veces se dan a través de la publicidad estatal que viene. Nosotros, en lo departamental, tenemos el caso de la Intendencia, la que es uno de los mejores clientes que tienen todos los medios de comunicación de Salto. Quizás, los condicionamientos no vengan de la propia administración municipal el decir no pongan esto, o no hablen de aquello, o no queremos que nos critiquen, etc.; por lo menos de parte de ésta administración, sabemos que no es así. Ellos han dejado absoluta libertad, pero, en el propio medio, muchas veces, el Director o el encargado, dicen: no, para un momentito hermano que la cosa viene fea, y están recortando la publicidad; eso, lamentablemente, se da, y atenta directamente contra la libertad de prensa.

La pauta publicitaria por parte del Estado, y en el caso de Salto, de la Intendencia, ¿han dado cabida al llamado “periodismo militante”?

Sí. Nosotros desde hace más de 10 años que venimos tratando ese tema; APC junto a compañeros de otros gremios, de otros departamentos y la gente de la Asociación de Periodismo del Uruguay (APU), hemos discutido que, también, muchas veces se utiliza a la publicidad como un premio o un castigo; cuando desean premiar, la otorgan, cuando buscan castigar por tal o cual motivo, la quitan. De acuerdo a la línea periodística, de acuerdo a las investigaciones que se hagan, de acuerdo a los criterios que se sigan respecto a la libertad de expresión; han ocurrido muchos de dichos casos. Obviamente que no podemos generalizar; no podemos decir que, todos los medios de comunicación o en todas las reparticiones estatales; pero, lamentablemente se ha dado.

¿Existen diferencias en la remuneración y la jerarquización brindada al periodista de la capital y con el del interior?

La verdad que sí; hay bastantes diferencias. De todas formas, creía que eran más importantes, pero, hablando con colegas de Montevideo, también algunos de ellos, como nosotros, tienen que trabajar en dos o tres lugares para lograr vivir de la profesión. Por ahí hay gente que trabaja al mismo tiempo en un canal, en una radio, etc. Si bien, hay que tener en cuenta que muchas veces las condiciones son mejores allá que acá, también tienen otros gastos por los traslados, los alquileres, etc., lo cual influye.

En el mundo periodístico, ¿hay competencia, celos y hasta un enfrentamiento de egos, a la hora de buscar la noticia?

Para mí, son más bien casos aislados. Yo tengo más de 40 años en la comunicación, y puedo decir que, hubo tiempos en los que había normalmente mayor rivalidad, sobre todo en los medios escritos. Recuerdo a Directores de algunos medios, que no permitían a sus periodistas, que compartieran momentos de distención o de conversación con colegas de otros medios; ni que hablar de pasarle alguna foto o información a quien lo pidiera, por ejemplo. Hay un caso de un Director que no permitía que ni nos acercáramos a los periodistas de tal medio en particular, y, hoy, él escribe en ese medio. Por suerte esa ha ido cambiando.

Como Pte. de APC, ¿qué evaluación realiza de estos últimos años en los que la institución ha adoptado un protagonismo más social, como con la campaña por el IMAE?

Una satisfacción muy grande. A diario nos encontramos con gente que nos felicita y nos agradece, y nos cuentan casos de familiares o de ellos mismos, que han pasado por intervenciones en sus coronarias y fueron atendidas acá en Salto, evitando quizás una muerte a causa de la distancia hasta Montevideo, como era antes, lo cual es impresionante y emocionante, realmente. Cumplimos esa tarea, como hemos cumplido otras, como por ejemplo, jornadas solidarias para personas que necesitan determinados medicamentos no cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), etc., sucede que lo del IMAE y todo lo que conlleva en el tema salud y el tiempo que duró la lucha para lograrlo, junto a diversas instituciones sociales del medio, hizo que tuviera y tenga una mayor relevancia. Lo que hay que destacar, siempre, es que sin el apoyo de la gente, no se hubiera podido lograr, nada.

Días atrás APC llevó adelante una Asamblea de socios, donde se trató la realización de elecciones, ¿se está ante una instancia de cambio de rumbo en la conducción?

Sí, es así. Realizamos una asamblea en la cual también se dio participación a comunicadores que no son socios de la institución, porque desde hace años venimos reclamando la necesidad de que se acerque gente joven, si bien en una oportunidad se formó una directiva de gente joven, pero los veteranos nos pusimos de suplentes, y encaramos los siete, asumiendo luego la titularidad para sacar adelante la institución, porque siempre es bueno renovar.