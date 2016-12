El Dr. Leonel Briozzo sostuvo que el gobierno de Mujica fue “el campeón de los derechos humanos”

“Estamos en contra del aborto y para eso hay que despenalizarlo, porque es la forma de que disminuya, y si se quiere disminuir la mortalidad de la mujer y la mortalidad infantil también hay que despenalizar el aborto. Porque somos nosotros los verdaderos grupos Pro Vida, los cuales luchamos todos los días por la vida y la salud de las mujeres, de los niños y de las niñas”, dijo a EL PUEBLO el ex subsecretario de Salud durante el gobierno de José Mujica, el ginecólogo, Leonel Briozzo.

En el marco de su tarea como docente universitario, a cargo de la Clínica Ginecológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el Dr. Briozzo, catedrático y experto en la materia, vino a Salto días pasados a participar de una charla abierta sobre la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntario del Embarazo (IVE), conocida como la ley de despenalización del aborto. En diálogo con este diario, el galeno dijo que a su juicio en el Uruguay hubo “avances impresionantes” respecto al tratamiento de lo que calificó como “grave patología social que es el aborto”.

PREVENCIÓN

Briozzo destacó que han venido desarrollando un modelo denominado de “prevención de riesgo y daño” aplicado durante los años 2001 hasta el 2012, que en ese entonces aún siendo el aborto un hecho ilegal “podíamos ayudar a las mujeres en lo que consideraban lo mejor para su salud y si eso era interrumpir el embarazo, le informábamos cómo hacerlo con el menor riesgo posible, alertándola de las complicaciones y haciendo que luego del aborto, tuvieran una anticoncepción que las previniera de embarazos no deseados”.

Dijo que allí lograron “disminuir dramáticamente la muerte materna” en el Uruguay y alertó que en el año 2012, con la despenalización del aborto “se logró también que se disminuya el número de abortos. Porque está demostrado que los países que despenalizan el aborto son los que tienen las menores tasas de aborto provocado del mundo”.

Señaló que el “éxito” de la experiencia uruguaya fue informado con énfasis en publicaciones internacionales expertas en la materia, con el fin de trasladar la misma a países donde hoy el aborto sigue siendo penalizado y donde hay muchas muertes por esa causa.

SIEMPRE HAY INESCRUPULOSOS

Con respecto a la existencia de clínicas clandestinas donde se realizan abortos, Leonel Briozzo, dijo que “siempre hay inescrupulosos que han lucrado con la angustia” de la gente. Dijo que “ha disminuido muchísimo el nivel de estas clínicas al punto que prácticamente ya no hay, porque hasta las 12 semanas de gestación el aborto es legal, y hasta los 14 meses en los casos de violación también está despenalizado; y por encima de esas semanas de gestación son muy pocas las mujeres que desean interrumpir el embarazo”. Aunque esgrimió que “no puedo negar que existan pero han disminuido dramáticamente, son algo marginal en los últimos tiempos en el Uruguay”.

EL CASO SALTO

Con respecto a lo que ocurre en nuestro departamento, donde tras la vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la totalidad de los ginecólogos se negaron a plegarse a estas prácticas, bajo la Objeción de Conciencia, el exjerarca de la salud subrayó que “cuando la objeción de conciencia es genuina como en el caso de muchos colegas de Salto, no es un problema desde el punto de vista ético, por lo tanto no hay que enfrentarla”.

Briozzo sostuvo que “nosotros enfrentamos la falsa objeción de conciencia de los que no se quieren involucrar y rechazan a las pacientes que tienen estas situaciones e intentan con sus convicciones religiosas o morales, cambiar la opinión de la paciente. Algo desde el punto de vista ético cuestionable, por parte del Código de Ética del Colegio Médico y por el de la Federación Internacional de Ginecología, cuyo Comité de Ética integro. Es esa falta de profesionalismo y falta de ética la que hay que enfrentar y no la Objeción de Conciencia”.

Para el exsubsecretario de Salud Pública, en Salto “la situación ha cambiado mucho en los últimos años porque se han incorporado destacados ginecólogos de destacada trayectoria académica, que no son objetores de conciencia y que están llevando adelante de manera profesional, con calidad técnica y humana los servicios de salud sexual y reproductiva) tanto a nivel público como privado”.

MENSAJE

Briozzo señaló que el mensaje de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo “es muy clara, busca que el aborto sea algo cada vez más infrecuente, que si una mujer resuelve interrumpir el embarazo sea cada vez más de forma segura porque cada vez que una mujer se pone en riesgo por un aborto inseguro y puede morir, aumenta la mortalidad de los niños a su cargo, y eso es un tema muy importante”.

Consideró que con el aborto “queremos que sea una práctica infrecuente, segura y accesible desde las políticas públicas, tal como se ha desarrollado desde los últimos gobiernos y en particular desde mi punto de vista, desde el gobierno de (José) Mujica, que fue el campeón de los derechos humanos y en particular de los derechos sexuales y reproductivos, estas leyes lo que buscan es ayudar a las mujeres a decidir mejor, y por lo tanto a no dejarlas solas si están viviendo una situación tan dramática”, sentenció.

Y enfatizó en que “no tengo empacho en decir que estamos en contra del aborto y para que no haya abortos hay que despenalizarlo, porque es la forma de que el mismo disminuya. Y si se quiere disminuir la mortalidad de la mujer y la mortalidad infantil también hay que despenalizar el aborto. Nosotros somos los verdaderos grupos Pro Vida que luchamos todos los días por la vida y la salud de las mujeres, de los niños y de las niñas, y no esos autodenominados grupos que en realidad son antiderechos y con sus prácticas, la omisión y la hipocresía, generan más angustias y más muertes tanto en las mujeres como en los niños”.