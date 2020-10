Jorge Branger- joven emprendedor especialista en Infuencer Marketing

Jorge Branger es un joven emprendedor y marketero, reside en Madrid y es co fundador de dos empresas relacionadas con el Influencer Marketing.

El marketing de influencers es una novedosa estrategia de marketing que consiste en lograr una serie de vínculos de colaboración entre las marcas y las empresas y aquellas personas con una gran visibilidad y protagonismo en internet, a las que se conoce como ‘influencers’.

Internet, y sobre todo las redes sociales, han generado la aparición de una serie de personas, que en los medios de comunicación tradicionales serían más o menos el equivalente a los famosos o las celebrities, que se han convertido en referentes para un gran número de usuarios.

Estos influenciadores se caracterizan por tener mucho gancho y carisma en el mundo virtual. Algunos de ellos, como los youtubers, cuentan con canales con millares de suscriptores y seguidores.

“Básicamente lo que hacemos es unir a las empresas con los influencers. Estamos empezando una nueva vertiente de empresas y trabajando con influencers corporativos, líderes de opinión, empresarios, emprendedores profesionales que tienen muchísimos seguidores dentro del sector corporativo” – nos relató Branger.

El joven profesional sostiene que su labor es muy intensa y que no puede ir a ningún sitio sin su ordenador. “No tengo la misma suerte de aquellos empresarios o profesionales que tienen otra libertad y pueden manejar sus asuntos vía móvil. Intento todos los días compatibilizar mi trabajo con mi vida personal… me hago mi tiempo para concurrir al gimnasio; también he retomado el tema espiritual que creo que ayuda a nivel paz mental y enfoque empresarial. La dinámica laboral es fuerte…. nos dedicamos al marketing lo que implica hacer en forma permanente captaciones de ventas…. posicionamos a aquellas empresas que deseen destacarse en forma digital, utilizando las redes sociales y los influencers que son creadores de contenido que tienen muchísima audiencia.

Éstos comparten contenido ya que tienen muchísima audiencia, para darle mayor exposición. Confiamos muchísimo en el boca a boca digital… el perfil digital que se paga por los medios está infravalorado. Es mucho más barato

que lo que se paga por los medios tradicionales”.

-¿Cómo eligió su camino profesional?

Lo elegí luego de cumplir los 18 años. Madrid es una ciudad bastante fiestera…anteriormente me dedicaba al mundo de la noche como relacionista público y promotor. Realizaba eventos… ello me llevó a que tuviera un estilo de vida bastante complicado… no me alimentaba bien y salía de fiestas de jueves a domingos los fines de semana.

Comía en la calle, mientras concurria a la Universidad y se sumaba todo ese stress. Comencé a experimentar ataques de pánico y fue así que opté por darle otro giro a mi vida,. Cambié mis hábitos y empecé a alimentarme de forma sana. Descubrí este emprendimiento advirtiendo que en los Estados Unidos estaba muy bien posicionado el Marketing Influencer y en ese entonces en España habían solamente dos empresas dedicadas a ello.

Vi una oportunidad muy clara y decidí aprovecharla”.

-¿Tiene en mente algún otro proyecto?

-”Ahora mismo estamos muy centrados en el sector de influencers corporativos para empresas multinacionales que desean posicionarse digitalmente. Merced a la época Covid nos hemos dado cuenta de la necesidad digital… muchas empresas no se han digitalizado un cien por ciento. Nosotros les ayudamos a impulsar su marca. Paralelamente estoy trabajando en un libro intitulado El Club del uno por ciento… es un recopilatorio de los top jóvenes emprendedores en España comparten sus seretos y estrategias que los han llevado al éxito.

Por el tema del Covid se ha retrazado su lanzamiento pero seguramente se hará en todas las librerías de España – y por qué no – también en Latinoamérica.

-¿Qué le diría a los jóvenes que están buscando su lugar en el mundo?

-”Que encuentren su propósito, su pasión. Estamos viviendo la mayor era tecnológica de la historia de la humanidad y debemos aprovecharla. Aporvechemos también para testear. No nos desesperemos por ganar dinero… una de las grandes vulnerabilidades de nosotros los jóvenes hoy en día es la falta de paciencia. Para tener éxito en un emprendimiento hay que dedicar muchas horas al trabajo, sin compararnos con los demás. Tenemos que ser agradecidos”.

- ¿Cómo le ha impactado la pandemia?

-”A nivel personal puedo decir que me ha hecho dar un paso hacia atrás y ver hacia dónde realmente me quiero dirigir… ver mis propósitos, mis pasiones, mis amigos, mis familiares, mi ética, mi moral… entenderme a mi mismo, quererme y sobre todo estar orientado hacia el éxito con perspectiva.

Creo que me he convertido en mejor persona.

A nivel económico nos ha afectado seriamente… hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a las nuevas necesidades. De la desesperación viene la superación.

Hemos empezado un nuevo modelo de negocio que está funcionando”.

-¿Cómo es la esencia interior de Jorge Branger?

“Una persona que intenta descubrirse día a día… me considero espiritual y creo en la ley de atracción, pues me ha funcionado.

Me gusta leer sobre todo cuando tengo tiempo libre. En mi día a día me gusta centrarme en el trabajo. Ciertos sucesos de mi vida me hicieron cambiar para siempre… en el 2018 falleció mi padre a raíz de un accidente.

Tuve la opción de hundirme o canalizar todo ese sufrimiento en salir a flote…

Luego mi novia con la que tuve una relación de tres años me dejó en forma telefónica y pensé lo mismo… del caos siempre podemos extraer nuevas oportunidades…. tengo muchísimas ganas de comerme el mundo”.