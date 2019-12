Jóvenes a Programar «Álvaro Lamé» (JAP) es un programa de Plan Ceibal que apunta a la capacitación e inserción laboral de jóvenes en el área de las tecnologías de la información, ofreciendo cursos de programación y Testing con el apoyo de CUTI, BID-Lab, INEFOP y laLos cursos están dirigidos a jóvenes de todo el país, con interés en programación y Testing.

Al terminar el curso de nueve meses, los estudiantes conocen uno de los principales lenguajes de programación demandados por la industria o lo necesario para trabajar en testing, con un certificado que valida sus conocimientos y les permite postularse ante oportunidades de empleo en el sector.

El programa cuenta con más de 1400 egresados de sus dos primeras ediciones.

Estos jóvenes se capacitaron en Testing, Desarrollo Web, GeneXus, .Net, Business Intelligence o Python, entre otros.

Plan Ceibal, con el apoyo de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), el Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo BID, INEFOP y las principales empresas tecnológicas, organiza cursos de programación para jóvenes en todo el país.

El proyecto Jóvenes a Programar tiene como objetivo contribuir a través de la educación al desarrollo del sector de las TIC, brindando formación en testing y en los lenguajes de programación más utilizados del mercado. Apunta a ampliar las posibilidades de inserción laboral en un rubro con alta demanda de recursos humanos capacitados.

Jóvenes a Programar comienza en 2017 con el objetivo de formar jóvenes de entre 17 y 26 años con Ciclo Básico de Educación Media (3er año de liceo o UTU) aprobado. En línea con los ejes estratégicos de Plan Ceibal, apunta a desarrollar el pensamiento computacional y lógico como herramienta aplicable a diferentes áreas.

Profesionales de empresas y organizaciones de tecnología enseñan los principales lenguajes de programación utilizando la infraestructura de videoconferencia de Plan Ceibal. Un/a líder que está personalmente en las aulas brinda además talleres para el desarrollo de habilidades socioemocionales. A la formación se suma inglés y preparación para el mercado laboral. El diseño de los cursos incluye talleres, material de lectura o tareas a distancia, así como variadas actividades con empresas: entrevistas laborales, visitas guiadas a empresas, charlas de tecnología o paneles de discusión.

Los cursos, armados en relación con la demanda, son gratuitos y se brindan todos los materiales necesarios para el aprendizaje. Se aprende a dominar alguno de los lenguajes de programación más solicitados por la industria (Genexus, Python, Desarrollo web, .NET) y Testing. La participación en los cursos no exige tener conocimientos previos de programación.

Ya casi nadie duda que la programación es una habilidad esencial en los planes educativos actuales. Todo niño debería aprender a programar, en mayor o menor nivel.

El problema es que mientras que enseñar programación a niños pequeños es relativamente sencillo, al llegar a la adolescencia la mayoría de los chavales pierden el interés por la programación.

En el pasado, muchos padres entusiastas se me han acercado y me han preguntado cómo aprendí a programar, principalmente con el interés de encontrar maneras de ayudar a sus hijos a que programen también. No tenía una respuesta clara para ellos, porque aprendí a programar a una edad mucho más tardía que la mayoría de los hijos de estos padres. En el interés de ayudar a estos padres, también traté de encontrar formas de ayudar a los niños a aprender a programar.

LOS JÓVENES Y LA PROGRAMACIÓN

A través de estas plataformas, los estudiantes escriben programas sencillos que hacen que criaturas virtuales se muevan o construyen juegos sencillos y aprenden las herramientas básicas de programación, como los bucles y los condicionales, al tiempo que adquieren habilidades útiles para resolver problemas generales. La mayor fortaleza de estas plataformas es la retroalimentación visual de la plataforma, que realmente ayuda a los estudiantes a mantenerse constantemente comprometidos con el plan de estudios y los ejercicios.

Los adolescentes quieren construir o hacer algo REAL que puedan mostrar a los demás. Por ejemplo, diseñar y lanzar una aplicación de iPhone, crear su propio sitio web o, porqué no, piratear algún sistema. Pero, ¿cómo se puede conseguir que alguien que acaba de terminar unos ejercicios de Scratch construya una aplicación para el iPhone, mientras se compromete constantemente a terminarla?

Enseñar programación es divertido y educativo. No sólo aprendes a enseñar a otra persona, sino que también te da la oportunidad de ponerte en el lugar del estudiante. Aprendes a entender cómo piensan los demás sobre un problema y te das cuenta de que hay muchas maneras diferentes de percibir el mismo. También aprendes a describir los problemas de forma que los estudiantes disfruten pensando en ellos.