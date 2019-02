Formulario estará disponible hasta el 15 de marzo

El proyecto, impulsado por el Programa de Lectura y Escritura en Español (ProLEE) de la Dirección de Políticas Lingüísticas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), incluye liceos rurales, escuelas técnicas agrarias y escuelas con 7º , 8º y 9º.

Tiene por objetivo fortalecer y afianzar el vínculo con la lectura de los jóvenes de primer ciclo de educación media, invitándolos a formarse como mediadores de lectura de niños pequeños de su comunidad.

Para hacer efectivo el ingreso de nuevas instituciones de educación media rural, los directores de estos centros educativos deberán completar hasta el 15 de marzo inclusive el siguiente formulario electrónico: Formulario de ingreso a Joven Lector para nuevas instituciones de educación media rural.

Por consultas o dificultades para completarlo, pueden comunicarse con el 2908 2674 int. 30 o enviar un email a prolee@anep.edu.uy.

El Programa de Lectura y Escritura en Español (ProLEE) fue concebido por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública en 2011 e inscripto en la una de las líneas de trabajo denominada Proyectos de Impulso a la Inclusión Académica.

Su cometido central es atenuar las inequidades surgidas de desigualdades sociales y culturales a través del mejoramiento de los niveles de lectura y escritura de los estudiantes uruguayos.

Actualmente, ProLEE se halla integrado al Programa Políticas Lingüísticas al ser establecido por la ANEP como uno de los ejes transversales y articuladores de su política educativa.

Al observar la trayectoria de los estudiantes en el sistema educativo la ANEP constata determinadas rupturas y fragmentaciones. Estas se ubican coincidentemente al iniciar un nuevo ciclo escolar y más precisamente cuando el estudiante transita de un subsistema a otro.

Específicamente estos quiebres (evidenciados en altos índices de repetición, rezago y desvinculación) acontecen mayormente en los primeros años de educación primaria y educación media.

Es justamente en estos períodos donde el sujeto se enfrenta no solo a una nueva dinámica institucional sino también al aprendizaje inicial de la lectura y la escritura y a la necesidad de dominar estas herramientas para aprender en los diversos campos del conocimiento.

Por ello la inclusión de los estudiantes en las instituciones educativas no se puede pensar en ausencia de una política lingüística transversal a todos los subsistemas que conciba a la lectura y la escritura como constructos básicos de ciudadanía.

Esta situación dio lugar a que la ANEP implementara el Programa de Lectura y Escritura en Español (ProLEE) con la finalidad de trascender la mirada acotada que cada subsistema y diversos entes del Estado realizan sobre ciertas limitaciones de los estudiantes en este campo -puestas de manifiesto por diversas evaluaciones nacionales e internacionales- y se configurara como un nuevo paradigma sustentado en tres pilares: la centralidad del enfoque en el estudiante y en su proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura; la transversalidad del abordaje, con estrategias que comprendan a la totalidad de los subsistemas (CEIP, CES, CETP, CFE); y la promoción de la corresponsabilidad de los diversos actores-docentes, estudiantes y comunidad- en las acciones de mejora de la lectura y escritura.

La percepción social de familias y docentes, así como también algunos resultados de medición, coinciden en la existencia de dificultades en la lectura y en la escritura de los estudiantes de los distintos subsistemas.

Las evaluaciones nacionales e internacionales muestran un correlato entre los niveles más bajos de aprendizajes de la lengua escrita y los niveles socioeconómicos y culturales más desfavorecidos.

Estos datos están señalando la existencia de un problema grave en el área del conocimiento lingüístico que se desborda necesariamente hacia otras áreas del conocimiento, ya que el primero es sustento de buena parte de otros aprendizajes.

La lectura dificultosa o ineficaz repercute no solamente en el desempeño social del individuo y en su capacidad para conocer el mundo que lo rodea sino también y directamente en las posibilidades de acceso al conocimiento científico, ya que este depende radicalmente de los contenidos vehiculizados a través de textos escritos, estén estos en soporte papel o en soporte digital.

Surge de allí la necesidad de enfatizar, coordinar y promover acciones a largo y mediano plazo pero también de pensar en estrategias de impacto que colaboren en revertir, con cierta urgencia, el relacionamiento de muchos de nuestros estudiantes con la cultura escrita.

Por lo antedicho será necesario, para garantizar el derecho a la alfabetización y a la cultura, mantener sobre la lectura y la escritura una perspectiva sistémica donde docentes, estudiantes, familia y comunidad avancen en su aprendizaje a lo largo de toda la vida.

En comunidades sociales crecientemente letradas, la construcción de ciudadanía y el acceso al ejercicio de los derechos está fuertemente ligada a las competencias lingüísticas de los ciudadanos.