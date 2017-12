Ramiro Ferreira, activista LGBT

Ramiro Ferreira es activista LGBT y Feminista Independiente y a su vez es Militante del Partido Socialista.

Compartió con EL PUEBLO sus reflexiones sobre la realidad actual de las personas LGBT en el camino de lucha por sus derechos.

“Este año se logró demostrar que la voluntad política de las instituciones no afecta en definitiva el desarrollo de las actividades del movimiento LGBT.

Este año me encuentra personalmente alejado de la faceta activista por razones de mi carrera, justamente fue un incentivo para mi el poder visualizar como el propio movimiento toma forma y apunta no solo a organizar la marcha sino a una continuidad en su trabajo en la causa que se presenta cada día más urgente. Vemos diariamente las golpizas a personas LGBT por motivos de odio de género sin mencionar la discriminación cotidiana.

En Salto hay activistas comprometidos con causa y conocimiento y hay una sociedad abierta y receptiva, salvo por contados y desafortunados casos vinculados al Opus Dei y demás facciones derechistas religiosas e intolerantes”

El Gobierno Departamental no solo suprimió la Coordinación de Políticas en Diversidad sino que desmanteló el equipo de lo que en un principio fue la Unidad de Género y Generaciones, hoy bajo la égida interminable de la Dirección de Desarrollo Social y coordinada por personas con denuncias por violaciones a los derechos humanos en esta misma gestión. Sin embargo la Coordinadora de la Diversidad se conformó y gestionó todo lo pertinente demostrando que la causa es absolutamente laica e independiente de las voluntades políticas.

Un gobierno que se comprometió pública y notoriamente a incorporar personas trans al funcionariado municipal y jamás lo hizo, teniendo los medios y las posibilidades.

Auguro un año que seguramente me encontrará al pie del cañón con mis compañeros y compañeras trabajando por la causa, llevando la información combatiendo la ignorancia, trabajando junto a los activistas nacionales en educación y salud”.

EN LA LUCHA DE LOS

DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBT

Las leyes que afectan a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) varían bastante según el país o territorio, desde el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo o de otros tipos de uniones, hasta la pena de muerte como castigo por la actividad romántica/sexual entre personas del mismo sexo.

Los derechos LGBT son considerados derechos humanos por parte de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.Las leyes sobre derechos LGBT incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:

Derogar las leyes que tipifican como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo (despenalización de la homosexualidad).

Reconocimiento gubernamental de las relaciones entre personas del mismo sexo (como el matrimonio entre personas del mismo sexo o uniones similares).

Permitir la adopción homoparental.

Reconocimiento de la familia homoparental.

Leyes contra ladiscriminación, que incluyan como categorías protegidas la orientación sexual, la identidad de género y expresión de género (en particular en el lugar de trabajo, el acceso a los bienes y servicios, la vivienda y la atención de la salud).

Legislación contra el acoso escolar y de no discriminación para proteger a niños y estudiantes LGBT.

Prohibir las “terapias reparadoras o de conversión” que intentan cambiar o reprimir la orientación sexual y la identidad de género de una persona, en particular en menores de edad.Derechos migratorios para parejas del mismo sexo.Legislación contra delitos de odio y el discurso de odio que proporcionen sanciones penales por la violencia y la incitación a la discriminación motivada por prejuicio contra personas LGBT.

Igualdad en la edad de consentimiento sexual.

Acceso igualitario a las técnicas de reproducción asistida.

Reconocer la autodeterminación del género de las personas transgénero, para acceder a la modificación legal de su identidad (nombre y sexo registral) en documentos oficiales. Acceso a la cirugía de reasignación de género y terapia de sustitución hormonal.

Reconocimiento legal y adaptación en documentos oficiales del género reasignado a personas transexuales.

Permitir a personas LGBT servir abiertamente en la fuerzas armadas. Permitir que personas que tienen tienen sexo con alguien de su mismo sexo puedan donar sangre. Se llama movimiento LGBT al movimiento social y político que lucha contra la discriminación y a favor de la equiparación y reconocimiento de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales.?

Es habitual afirmar que el movimiento LGBT se inició en occidente con el movimiento de liberación LGBTque normalmente se considera surgido en 1969 con los disturbios Estados Unidos. Una de las principales acciones del movimiento LGBT es el Día del Orgullo LGBT, usualmente mediante manifestaciones multitudinarias, dedicadas centralmente a exteriorizar ante la sociedad el orgullo que sienten las personas participantes de ser coherentes con sus deseos, orientaciones e identidades.