Franco Presentado Galeano – fotógrafo salteño que es elegido entre más de 1.800 profesionales de todo el mundo

El artista y fotógrafo Franco Presentado Galeano viene destacándose con sus trabajos desde hace ya bastante tiempo y el año pasado tuvo importantes logros que lo impulsaron a seguir profesionalizándose y a organizar seminarios y talleres, puesto que son muchas las personas interesadas en capacitarse con sus cursos.

“Tuve un año con una explosión muy linda en mi trabajo, logrando posicionarme al punto de ser bastante conocido gracias a Dios en poco tiempo” – comentó

En breve estará brindando las fechas de los seminarios que se orientarán a todas aquellas personas amantes de la fotografía.

Sus fotos fueron seleccionadas entre más de 1.800 fotógrafos de todo el mundo en un certamen en España y se hizo acreedor de una beca de perfeccionamiento.

Franco Presentado compartió con nuestra redacción cómo fue viviendo su proceso como profesional y artista del mundo gráfico y que hoy va con todo para ir planteándose nuevos desafíos.

“Deseo agradecer a la gente que me ha apoyado y a quienes no saben de mí, que me puedan conocer” – expresó con entusiasmo.

Presentado está organizando unos seminarios para mostrar su arte y poder compartir todos los conocimientos que ha ido acuñando a lo largo de su carrera como fotógrafo.

SELECCIONADO POR UNA ESCUELA DE FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA

“El logro más relevante fue en diciembre , fui seleccionado con otros 15 fotógrafos por una escuela de fotografía en España , de entre más de 1.800 fotógrafos en todo el mundo, para una beca allá.

Estuve en los primeros lugares y si bien no accedí a las 3 becas para ir a España a estudiar por 6 meses, me ofrecieron un plan de estudios para el año próximo.

También fui recomendado para hacer fotos periodísticas para el diario el Observador de Montevideo, y cuando ellos necesitan alguna cobertura puntual me llaman” – agregó el entrevistado.

Franco Presentado ha vivido la experiencia de trabajar para empresas gastronómicas del medio y con artistas locales como Nacho Toso y Diego Castro.

El seminario está orientado a las personas apasionadas por la fotografía donde el artista compartirá su visión.

“Este año trataré de seguir superando mis metas para poder generar la experiencia suficiente como para poder ir a España en el 2019 y tener otra visión y profesionalismo” – concluyó.

LA FOTOGRAFÍA COMO EXPRESIÓN DE ARTE

Actualmente la fotografía está considerada como un arte más, esto es, la cámara fotográfica al igual que el pincel y el lienzo se ha convertido en una herramienta imprescindible para que muchos artistas expresen sus emociones. Pero al igual que la mayoría del arte contemporáneo en la fotografía la idea que se vende es incluso más importante que la propia obra. Es decir, que la idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales.

Así, más allá de su belleza nos hace cuestionarnos y plantearnos una serie de preguntas.

Si no lo consigue sólo será una hermosa imagen más, que será relegada a ser únicamente observada y olvidada, como algunas de las imágenes que imperan en este mundo cuya democratización de la fotografía ha creado una sociedad acostumbrada a ver, pero no a fijarse en las imágenes que están a nuestro alrededor.