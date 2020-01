Este sábado 18 de enero, a partir de las 18 horas, llega nuevamente el motociclismo nocturno a Salto en una nueva pista ubicada en avenida Gautrón entre Apolón de Mirbeck y Garibaldi. Pablo dos Santos, directivo de la Unión Moto Club Salto, informó que se correrá en todas las categorías de la Federación Uruguaya de Motociclismo (FUM), con premios hasta el quinto puesto, con la novedad de que se incorpora la nueva categoría «Iniciantes de Salto» para quienes nunca corrieron anteriormente. Dos Santos dijo que esta categoría será abierta a todo tipo de motos y apunta a que los jóvenes aceleren en la pista y no en la calle. Incluso si los interesados no cuentan con todos los elementos de seguridad o indumentaria exigidos, se los pueden prestar para la carrera.

En la oportunidad, Dos Santos agradeció el apoyo de la Intendencia de Salto en aspectos de preparación del espacio para la competencia, sobre todo lo que tiene que ver con alumbrado público. El objetivo es abrir la pista el viernes 17 para que todos la puedan probar el día anterior, tal como lo hace la FUM. Por su parte Ricardo Mazzarino, piloto y directivo de Unión Moto Club Salto, dijo que «la pista está quedando espectacular, es un terreno completamente nuevo en el que ninguna moto anduvo todavía, para no dar ventaja deportiva a ningún piloto». Los organizadores invitan al público en general a concurrir y pasar un buen momento. Habrá servicio de cantina y se estima que el evento estará culminando sobre la hora 3. Las entradas generales tendrán un costo de 150 pesos.