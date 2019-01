Estamos muy agradecidos con todos los salteños y por haber compartido tantos años”, dijo Margarita Costa, una de las nietas del fundador de la joyería.

Joyería Costa cierra sus puertas y liquida toda la mercadería este jueves 31, fecha en que cumple 119 años de su fundación.

El jueves 31 de enero, joyería Costa cumple 119 años ininterrumpidos de presencia en Salto y ese mismo día, el fino y legendario comercio ubicado en pleno centro de nuestra ciudad cierra sus puertas.

Mirtha Pesce, quien está al frente del negocio familiar se encuentra con algunos problemas de salud y una edad que la hacen merecedora de un descanso de la actividad rutinaria que demanda la atención de u n negocio. Las hijas de Joaquín Enrique Costa, (nietas del fundador Jorge Enrique Costa) residentes en la capital del país no pueden hacerse cargo del comercio en tanto tienen otras actividades que demandan su atención en Montevideo y así surgió la penosa decisión de liquidar toda la mercadería desde las joyas y otros finos artículos para el hogar que tiene el comercio hasta las estanterías y vitrinas, para definitivamente cerrar sus puertas en el aniversario de su fundación.

La joyería nació en el año 1900 y por ese entonces estaba a cargo de Don Costa y Don Rossi, hasta que Don Jorge Enrique Costa la adquiere en su totalidad y así se transforma en un negocio netamente familiar.

Actualmente atendido por Mirtha Pesce, señora de Joaquín Enrique Costa, hijo del fundador.

“Él era el idóneo para la joyería, el que tenía el conocimiento para eso y falleció hace ya ocho años. Ahora, su señora, Mirtha, está con todo el derecho a descansar un poco y disfrutar de su jubilación y como nosotras (Patricia y Margarita Costa), ya tenemos nuestra vida organizada en Montevideo, decidimos con gran pesar cerrar la joyería”, comentó a EL PUEBLO, Margarita Costa, una de las hijas que está al frente de la liquidación de la mercadería en estos días. La decisión fue tomada al margen del declive en las ventas que se esgrime por muchos comerciantes del medio en la actualidad y pensada sobre todo por la imposibilidad de que otro integrante de la familia pueda seguir con el emprendimiento.

“Vamos a ver cómo pasamos el día jueves (fecha del cierre definitivo de la empresa), pero tratamos de verlo de la mejor manera posible para que no nos afecte tanto”, señaló Margarita.

En cuanto a la viuda de Costa, la entrevistada comentó que se encuentra con algunos problemitas de salud, pero está atendida y cuidada. Asimismo, remarcó que con ella siempre tuvieron una excelente relación y durante todos estos años fueron muy compañeras.

“Mirtha estaba más decidida que nosotras, estaba bastante cansada y la opción de cerrar el negocio ya se venía manejando hace un tiempo”, agregó.

La hija de Joaquín Enrique Costa, también destacó la labor de Margarita Sancristóbal, una gran compañera de trabajo de Mirtha y una persona de confianza, que el año pasado cumplió 40 años de trabajo en el negocio familiar.

El local, será puesto en alquiler y ya tienen varias propuestas pero Margarita prefirió no adelantar nada todavía, porque aún no hay algo concreto con los nuevos emprendedores.

LIQUIDAN TODO, JOYERÍA, BAZAR, ESTANTERÍAS Y VITRINAS

Durante los días de liquidación y hasta el jueves 31, la joyería permanecerá abierta de 9 a 12:30 y de 15.30 a 19:30, incluso se piensa en la posibilidad de que este domingo puedan abrir un rato, lo que se verá según el movimiento que se presente.

Más allá de que el nombre del comercio remarca el rubro joyería, en su interior se pueden encontrar todo tipo de artículos. Desde finas cadenas, dijes, aros, anillos, pulseras o relojes hasta artículos de bazar, juegos de té, jarrones, finas bandejas, luminarias, cuadros, adornos, entre una gran variedad de artículos más.

Margarita no quiso destacar ningún artículo en particular pero resaltó la excelente calidad de cada uno de ellos e invitó a los salteños a pasar a mirar y conocer las ofertas de liquidación.

La mercadería en exhibición cuenta con varios descuentos, que van desde el 20 al 30 % según los artículos y todo está en una destacada promoción.

EL AGRADECIMIENTO A TODOS LOS SALTEÑOS

Finalmente, Margarita Costa agradeció a toda la sociedad salteña por confiar en el negocio y apoyarlo por tantos años transformándolo en un comercio más que centenario en la ciudad.

“Estamos muy agradecidos con todos los salteños y por haber compartido tantos años. Lamentamos mucho tener que ausentarnos y cerrar definitivamente las puertas de la joyería, pero son ciclos que van terminando y la idea es seguir adelante cada uno en nuestros propios destinos”, comentó la hija de Don Joaquín Enrique Costa, que se mostró muy apenada por el cierre del negocio que fundara su abuelo y continuara su padre.