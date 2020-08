«Y en el principio fue el río», se dice en algunas comarcas. Salto es una de ellas. «Si como afirma el griego en el Cratilo/ el nombre es arquetipo de la cosa» (re-afirma Borges), Salto lo demuestra. En su nombre están los saltos de agua: el Grande más al norte, que sirve de motor a la represa, y el chico más «abajo», en el Ayuí, por donde Artigas cruzó con su pueblo en 1811. En los saltos de Suárez y Cavani en un área de una cancha cualquiera del mundo, está el nombre de su tierra natal. Cuando se ponen la celeste, los salteños suelen acordarse del río, que es sinónimo de Víctor Lima («si el río camina y canta/ yo también canto y camino»), el salteño que en la voz de Los Olimareños explicó que «nada más azul que la querencia/ del lugar que una vez nos vio nacer». A Salto lo vio nacer el río.

El puerto se construyó apenas alumbraba el siglo XX. Pero antes ya, el movimiento era intenso, y hasta la construcción de barcos daba vida al ambiente (los astilleros de Saturnino Ribes primero, de Mihanovich después, son hitos en la historia). La primera compañía de navegación en el Río de la Plata fue audazmente pensada, creada y echada a navegar desde Salto. Fue la «Compañía Salteña de Navegación», pionera en mensajería fluvial; fue, dicen algunos documentos, «apenas sobrepasada la primera media centuria del siglo XIX», y fue, coinciden los historiadores Rafael Firpo y Fernández Saldaña, obra de «un sindicato local a cuyo frente se colocó un hombre de negocios enérgico y hábil, Mariano Cabal».

Hoy, en tiempos electorales, rodean a Salto promesas pintadas con todos los colores del abanico político, que hablan de volver a hacer navegable el río y, sobre todo, de reactivar el puerto. De un puerto de barcazas hablan, con el que según los expertos (algunos miembros de la C.A.R.U. por ejemplo) se ahorrarían millones de pesos porque resulta considerablemente más económico que el transporte carretero, no solo por el precio del combustible (una barcaza transporta más carga que un camión, lo que equivale a menos viajes), sino también, incluso por lo que no se debería gastar en reparación de rutas.

Fue en 2001 el último gran movimiento de barcazas, pero fue ocasional, algo excepcionalmente puntual que no tuvo continuidad. De todas partes de la ciudad llegaba gente a contemplar aquel espectáculo de carga de granos. Docentes y estudiantes del Centro Regional de Profesores, que entonces funcionaba en el viejo Palacio Córdoba (después Palacio de la Galletita y ahora Casa de Gobierno), enclavado a no más de doscientos metros del muelle, salían como en bandadas a mirar, como si se tratara de una película antigua. Las vueltas del tiempo: este año hay gente que llega hasta allí para mirar películas verdaderas y nuevas, en pantalla gigante, desde adentro de sus autos (a eso también llevó el Coronavirus); el Auto Cine llegó a Salto.

En tanto sobre el agua el movimiento no es otro que el de pescadores en chalanas anaranjadas (no podían no estar las naranjas por estos lados) y alguna pequeña lancha a motor que las hace temblar si pasa cerca, donde algunos pescan y otro se conforman con la diversión del paseo. Ya no queda ni el transporte fluvial de pasajeros Salto-Concordia en las lanchas de Don Demetrio San Cristóbal. Su hijo Mario decidió cerrar la empresa antes que (y no es un irónico juego con el lenguaje) se hundiera. Queda sí alguna de esas lanchas ancladas en la dársena, casi como piezas de un museo flotante.

Pero lo cierto es que mientras el puerto espera su reactivación como tal, así como la concreción de un «Paseo del Puerto», que se anuncia desde hace unos años y que no mucho más se sabe fuera de que será «un lugar moderno que incluirá plaza de comidas» (¿llegará alguno de los tantos proyectos a buen puerto? -no es un juego de palabras-, ¿con qué color político partidario?; han pasado todos, y nada…), su entorno es permanente lugar de reuniones, sobre todo de la juventud, las veinticuatro horas del día. En la mañana y en la tarde, mate y tortas fritas. En la noche, vino y cerveza y algún que otro porro. Música en parlantes pero también, algún guitarrero que forma ronda a su alrededor nunca falta. La cultura en todas sus manifestaciones se arrima al puerto. Es gente que está allí y sin embargo vuela alto; es que ya lo escribió Marosa: «Nací en Salto, un lugar que queda cerca del agua y de la luna».

El puerto tiene un murallón muy grande, dos grandes grúas (que alguna vez un poeta llamó «dos pájaros detenidos», y otro, «Quijotes enmohecidos por la calma»), un museo («Museo del Río» en el antiguo Resguardo de Aduana), el edificio que comparten Aduana y Prefectura –a cuyo frente se puede estimar que hay varios miles de dólares en autos decomisados que están allí pudriéndose-, y enfrente una oficina de la Dirección Nacional de Hidrografía.

Y está rodeado de plazoletas: la Roosevelt, la de los Recuerdos, la del Líbano y la 1º de Mayo con dos grandes ceibos, que el primer día del quinto mes de cada año sirve de escenario para reivindicar derechos de los trabajadores en actos con proclamas y espectáculos artísticos (porque la plaza sí se llama así por el Día de los Trabajadores; no como la calle salteña «Primero de Mayo», que recuerda la firma de un tratado de paz).

Están también los carritos. Para los salteños, «carritos» son los minigrill con comida rápida, bálsamo ideal para madrugadas que se hacen largas. El primero fue colocado allí, de espalda al agua, hace cuarenta años y aún permanece, con su mismo y significativo nombre de «Hostal del Río». Es que el comercio de Salto también tuvo su principio en el puerto. Mostradores de todo tipo, de almacenes de ramos generales y hasta de quilombos (no podrían faltar en un puerto). Es bueno de vez en cuando dar una hojeada, al menos una ojeada, a los «Mostradores italianos en Salto», obra de Enrique Cesio. Y quilombos todavía hay por allí, aunque no más de uno o dos, dependiendo de la época, de las crecidas y bajadas del Uruguay (río y país). Alguna lucecita roja es apenas lo que se ve desde lejos ya cuando las radios avisan solemnes que «la altura del río frente al puerto de Salto alcanza la marca de 12 metros…», y mirando a Salto a los ojos se podría parafrasear a Neruda para decirle «todo en ti es naufragio».

Párrafo aparte merece «el túnel», Muelle de Alta Creciente su correcto nombre. Une el norte con el sur de la larguísima costanera y para muchos es el escenario perfecto para las historias misteriosas que pueda crear su imaginación. Siempre fue negro, de paredes oscuras. Algo lúgubre. Eso, hasta que el artista callejero Pablo Gallino pintó en esas paredes a Cavani y al Cero Pelo (manisero, entrañable personaje popular fallecido hace pocos años). Y a las pinturas de Gallino se han ido sumando otras, de otros inquietos creativos, amén de ofrecer siempre algún espacio para pegatinas, fuerte forma de expresión. Democracia también se respira en el puerto. La calle que pasa ahí, ha querido el pueblo de Salto y su intendente frenteamplista Andrés Lima, que lleve el nombre de uno de los políticos más queridos: «Esc. Eduardo R, Malaquina» se llama. El homenajeado aún anda entre nosotros -leyenda viviente que le dicen-, es colorado y fue tres veces intendente.

Es que el puerto siempre llama. La gente acude y golpea sus puertas en busca de infinitas cosas, aún morir. Desde hace algunos años, más que acertadamente, el candombe despliega allí en las «Llamadas al Puerto». También desde el puerto, de vez en cuando es la muerte la que llama. Son varios los suicidios. Allí y metros más acá, como en el Muelle Negro (espacio acondicionado ahora como paseo público) que fuera destino de trenes hace un siglo, donde, entre otros, se arrojó al agua el poeta Pedro Lisasola en 1923; fue rescatado y murió de pulmonía días después. O más allá, en la Piedra Alta, emblemático lugar de suicidios donde se arrojara el ya mencionado Víctor Lima, lugar que inspiró «El libro de los suicidas», de Leonardo Garet.

Sería fomentar innecesariamente su desgaste, como erosión sobre la orilla de las palabras y el pensamiento, volver a hablar de la metáfora río-tiempo. Alcance con decir solamente que frente al puerto de Salto cruza una historia grande de las tantas que hacen la Historia y la Nostalgia. Cruzan rumbo al sur, promesas y desilusiones. Es una historia a veces transparente, a veces sucia, a veces quieta y otras con sobresaltos; unas veces suave como remanso y otras honda como un dolor; no se detiene ni vuelve atrás; avanza siempre, como en un salto de agua, cambiante y detenido al mismo tiempo.

