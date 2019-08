Así lo explicó a EL PUEBLO Patricia Navas, presidenta de FEMI

Este viernes desde horas tempranas de la mañana, pudo notarse un movimiento particular en la sede del Hospital Regional Salto. Según pudo saber EL PUEBLO, el mismo se debió a la llegada a nuestra ciudad de parte de la directiva de FEMI (Federación Médica del Interior) e integrantes de la Unidad de Negociación de ASSE por un planteamiento realizado desde el Sindicato Médico de Salto. Por ese motivo, EL PUEBLO se contactó con la presidenta de FEMI, la salteña Patricia Navas, quien aclaró que no se trataba de ningún conflicto sino de buscar solucionar algunos aspectos del funcionamiento de la Emergencia de Adultos, donde hay solo dos médicos para atender a 190 pacientes diarios, así como también se observó la necesidad de reforzar con mayor dotación médica las Salas de Internación de Medicina del Hospital.

En dicha oportunidad EL PUEBLO también supo del diálogo mantenido por Navas con la directora del Hospital Regional Salto, la doctora Patricia Barusso, donde se planteó la preocupación respecto a quejas por demoras existentes en el área de cirugía, lo que según Navas se estaría normalizando y que tampoco era tan alto el atraso “como alguien dijo”.

EMERGENCIA Y SALAS DE INTERNACIÓN

“Vino parte de la directiva de FEMI –comenzó explicando Navas a EL PUEBLO- a apoyar al Sindicato Médico de Salto que es FEMI local. Estuvimos trabajando toda la mañana con la Unidad de Negociación de ASSE, que vino de Montevideo y la dirección del Hospital Salto, en lo que tiene que ver con reforzar la puerta de Emergencia de Adultos en cuanto a recursos humanos, para dar cabida a toda la demanda que se está teniendo”.

Navas afirmó que “se está negociando y se está llegando a acuerdos, o sea, aumentar la dotación de médicos en esas dos áreas. Estamos conformes porque se están logrando avances en las negociaciones”.

“Después –continuó-, tenemos el tema de las Salas de Internación de Medicina que también estaban con una dotación de pocos recursos. Ahí se están haciendo algunos llamados de médicos, por lo que se va a reforzar toda esa área también”.

“No se trató de ningún conflicto –aclaró-, lo que pasa es que los médicos de la asistencia están viendo solo en la Emergencias de Adultos 190 pacientes por día, y pasa que son solo dos médicos, por lo que el pedido refiere a la presencia de un tercer médico. Pero ahora se va a aumentar porque hay que hacer frente a este legítimo reclamo, porque la gente se queja y los médicos a veces están como a cuatro manos atendiendo a los pacientes, porque incluso a veces por licencias por enfermedad, queda un solo médico a cargo de la guardia y ahí ya se complica aún más la situación”.

Consultada por EL PUEBLO cuál sería el ideal de médicos en la Emergencia, sostuvo que “en este momento lo que ellos están pidiendo es que haya en total tres médicos, o sea, reforzar en algunos momentos, porque se trata de una Emergencia muy grande, que ve un gran volumen de pacientes, y ni siquiera estamos hablando de la Emergencia Pediátrica. La nuestra vendría a ser la tercera Emergencia del país en volumen”.

Además, “después de las 12 del mediodía, los médicos de la Emergencia también quedan a cargo de toda la interna del Hospital”.

SOBRE LAS DEMORAS EN LAS CIRUGÍAS

“Otra novedad, es que acabo de hablar con la dirección del Hospital sobre el tema de las cirugías y las demoras. Hablando con la dirección del Hospital puedo adelantarle que se está trabajando fuertemente en la coordinación quirúrgica y se está disminuyendo la demora, y que además, es importante destacar que no era tan alto el número de cirugías que estaban en espera como alguien dijo”, concluyó.