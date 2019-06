Cómo es un proceso de envejecimiento?, ¿Cuáles son los cambios que genera? ¿Por qué se requiere indefectiblemente de una estimulación para apoyarse?

Todo ello y más, conoceremos del adulto mayor junto a nuestra invitada de hoy, la Licenciada en Psicología Fabiana Panizza, que así comenzaba refiriéndose al tema:

“Durante el proceso del envejecimiento, el desarrollo de procesos patológicos y la ausencia de redes sociales de apoyo, pueden afectar la adaptación e interacción social, ocasionando dependencia funcional de los individuos.

Por este motivo se plantea la importancia de la psicoestimulación cognitiva en personas adultas mayores y la necesidad de hacer uso de intervenciones no farmacológicas”.

¿Cuáles son los cambios que incorpora el adulto mayor?

Sufre de un envejecimiento cognitivo que requiere de la estimulación de estas funciones para prevenir su deterioro. A lo largo del ciclo vital, las funciones cognitivas experimentan una serie de cambios, que pueden traducirse con la presencia de déficits cognitivos o de pérdida de memoria, que interfieren en la realización de actividades complejas.

¿Qué es el deterioro cognitivo?

Es toda alteración de las capacidades mentales superiores (memoria, juicio, razonamiento abstracto, concentración, atención, praxias), que comporta implícitamente una serie de limitaciones en la autonomía y calidad de vida. Los factores de riesgo principales para padecer un deterioro cognitivo, guardan mucha relación con la demencia.

Las personas mayores tienen un riesgo elevado de padecer alguna enfermedad que repercuta en el estado de su cognición y este riesgo aumenta, cuando las condiciones ambientales son poco estimulantes.

¿Cómo es un proceso de envejecimiento?

Involucra intrínsecamente la reducción de la capacidad física y/o el desarrollo de deterioro cognitivo de un individuo; no obstante, diversas patologías, accidentes, historia de vida, carga genética y aspectos biopsicosociales pueden influir en la velocidad y severidad de tales condiciones, alcanzando incluso la condición de dependencia funcional.

El envejecimiento cognitivo no es un fenómeno homogéneo, dado que el comienzo de los posibles acontecimientos, la amplitud y sus manifestaciones son muy diversas. El envejecimiento intelectivo de cada individuo es diferente, independientemente de que los acontecimientos se puedan producir en todos los sujetos.

Aquí la importancia de tomar la Psico-estimulación Cognitiva como un proceso de mejoramiento en la calidad de vida de las personas a las cuales se les aplique procesos de estimulación de las funciones cognitivas: atención, memoria, comprensión, orientación temporal, espacial.

Es necesario realizar intervenciones que aseguren una adecuada adaptación del adulto mayor a los cambios ambientales.

Suministrándole mecanismos para que adquieran estrategias compensatorias y le ayuden a mantener su competencia social.

Las funciones cognitivas.

Son todas las actividades mentales que realiza el ser humano al relacionarse con el ambiente que le rodea.

Desde este aspecto, representan la esencia de la adaptación personal y de todo el proceso social debido a la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar estrategias, planificar el futuro y evaluar sus consecuencias.

¿Por qué se requiere de estimulación cognitiva?

El ser humano es un ser integral que necesita de la estimulación necesaria para aumentar sus potencialidades y así disminuir las deficiencias que presente.

Los adultos mayores requieren de estimulación, la cual le permita aumentar sus potencialidades y no permitir el avance de déficits (cognitivos, físicos) que presenten.

El adulto mayor con algún deterioro cognitivo puede beneficiarse con la estimulación cognitiva, siendo evidente como primer resultado una mejora en la calidad de vida y disminuyéndose así, el riesgo a que este deterioro empeore. La rehabilitación y mantenimiento cognitivo, buscan intervenir y estimular las siguientes áreas:

Orientación y atención:

Ambas funciones son fundamentales para poder realizar y aplicar el resto de las funciones cognitivas.

En casos de alteración de la atención aparece falta de persistencia, facilidad de distracción, gran vulnerabilidad a la interferencia y dificultad para inhibir respuestas inmediatas inapropiadas.

En los casos de deterioro más avanzado de la capacidad atencional, aparece desorientación, generalmente primero temporal y luego espacial.

La memoria, es la facultad de conservar las ideas anteriormente adquiridas.

Funciones ejecutivas frontales:

Son las conductas adaptativas: conducta apropiada, modificable, motivada y libre de respuestas impulsivas disruptivas.

Estas conductas deben controlar los cambios en el ambiente y si es posible, prevenirlos. También está ligada al lóbulo frontal la conducta social adaptada y la capacidad de autocuidado, de ahí que las personas con deterioro de esta área cerebral (demencias) sufran un importante deterioro en este tipo de conductas y que en muchos casos es uno de los deterioros fácilmente observables, especialmente en personas que tenían muy desarrolladas las habilidades y capacidad de autocuidado.

El Lenguaje, no solamente al hablado, sino al habla espontánea, denominación de objetos o situaciones, comprensión, repetición, expresión escrita y lectura comprensiva.

El Cálculo: es la capacidad para escribir, leer, comprender números y realizar cálculos aritméticos.

Las Praxias, son la capacidad de realizar ciertos movimientos, en diferentes regiones del cuerpo: buco-facial y extremidades superiores.

A través de la estimulación cognitiva, se pretende incitar las áreas en las que presentan déficit, favoreciendo a que el deterioro sea menos significativo o ya sea reforzar otras áreas cognitivas donde no presenta dificultad, y así, recompensar la deficiencia en el área afectada.

¿En qué consiste la estimulación cognitiva?

En la rehabilitación como proceso a través del cual las personas que están privadas de todas o algunas de sus capacidades, debido a una enfermedad o lesión trabajan para alcanzar el estado máximo de bienestar físico, psicológico y social posible. Buscando alcanzar una mejoría a nivel emocional, ya que se entrena a las personas a reutilizar habilidades instauradas, (tanto mentales como sociales), ya olvidadas y a ejercitar la utilización de recursos externos, manteniendo durante más tiempo las habilidades conservadas y retrasando su pérdida definitiva.

La estimulación cognitiva, aborda otros factores de relevancia dentro del ser humano, tales como la afectividad, lo conductual, lo social, lo familiar y lo biológico, buscando intervenir a la persona adulta mayor de forma integral; manteniendo las habilidades intelectuales (atención, memoria, praxias, funciones ejecutivas, cálculo) conservadas el máximo tiempo posible con la finalidad de preservar su autonomía.

Creando un entorno rico en estímulos que facilite el razonamiento y la actividad motora y mejorando las relaciones interpersonales.

Mary Olivera