Próximo 18 de octubre

Kalkañal Teatro Salto 2020 estrenará el próximo 18 de octubre la obra de Griselda Gambaro intitulada “Decir sí” con la actuación estelar de Daniel Paveleski -Pablo Sánchez y Néstor Chiriff

Lenguaje y gestualidad: la violencia del absurdo. La obra se presentará todos los domingos siguientes de octubre y noviembre en Joaquin Suarez 910, esquina 6 de Abril. 20:30 horas.

Las localidades son limitadas. Solamente diez espectadores por función. El costo de cada entrada es de doscientos pesos uruguayos.

DECIR SÍ” solamente tiene sentido como obra de teatro, más allá de la evidente gestualidad, el poner dos cuerpos comunes en escena crea una tensión imposible de recrear en los otros géneros; la elección estética conceptual de Gambaro está en violentar esos cuerpos sin dañarlos de manera física, utilizándolos para crear una imagen que, a su vez, abre, mediante el gesto corpóreo, una multiplicidad de sistemas significantes que se resemantiza por cada espectador.

“Durante este tiempo de particularidades hemos efectuado un tránsito de manera silenciosa continuando el camino, deseando eso que llamamos sorpresas.

Los que nos dedicamos a lo escénico de alguna manera vamos por la vida esperando el piedrazo, esperando algo que te sacuda.

Vas por la calle y aparece algo, abriste un diario y aparece algo, estás leyendo una novela y aparece algo, alguien te cuenta una cosa y aparece algo. En realidad siempre son apariciones sorpresivas en las cuales uno se tienta porque descubre que es un material apto para lo que uno hace. Es como si uno encuentra una madera que puede tallar”.

- ¿Qué se destaca en el proceso de búsqueda?

“En esta búsqueda nosotros nos convencimos de que los actores transforman la música en un sistema matemático.

Uno podría pensar en actores que transforman su cuerpo en un sistema matemático. Eso no es el actor. Ahí estaríamos pensando en un actor instrumento.

Por supuesto que la industria quiere actores instrumento, porque los instrumentos cuando terminás los guardás en la funda, te lo llevás . Para nosotros , el actor es otra cosa.

No es un instrumento, es un intérprete.

Que su cuerpo funcione como instrumento no quita la otra parte.

Es un verdadero intérprete, un verdadero creador. Vemos al rol del director como alguien que se plantea cierto grado de objetividad desde afuera sobre eso otro que está sucediendo a partir del actor creador.

En el camino recorrido comprobamos que se puede sugerir y acompañar en algún lugar donde el actor no probó, pero el que lo está probando es él.

El actor obediente lo único que puede poner es oficio y el oficio es resultado de la repetición, no de la creación. Apelamos al motivar el lado creativo del actor.

Nuestra labor siempre fue confiar en el cuerpo del actor para llegar al encuentro de una realidad. El no tener nada prefijado a nivel interpretativo nos lleva a la simplicidad, mirar y elegir. Consideramos que todo lo crea el cuerpo el actor. No así el texto”.

- ¿En qué se centra la obra?

“Nuestro juego se centra en descubrir cómo el actor sintetiza en su cuerpo algo que se charla antes del ensayo, visualizando como una verdadera máquina creativa al cuerpo del actor.

Es obvio que se tiran contextos, situaciones, ejemplos. Pero el que sintetiza es el actor. Ahí es donde nosotros hablamos del estado de libertad del cuerpo del actor. El actor sintetizando, no obedeciendo. Buscamos corrernos de los problemas tradicionales del teatro, el actor obediente. Esa relación sadomasoquista entre el director que exige, manda y castiga y el actor que acepta ese otro lugar de sumisión da siempre como resultado un teatro artificial”.

EL CONCEPTO DEL TIEMPO

Juega un papel fundamental el concepto de tiempo porque uno, siempre está tentado, pero lo que tiene que saber es que cada plato lleva su tiempo. Servirlo antes es servirlo antes del punto. Hay que aceptarlo. De la misma manera que la obra de arte tiene su espacio, la obra de teatro tiene sus tiempos. Requiere, exige, instala un tiempo de realización. Si uno lo quiere hacer en menos lo puede conseguir, pero va a conseguir menos.

Está planteado desde el inicio. No hay otro planteo que el de ir a buscar la obra. El trabajo de experimentación tiene siempre esa condición. Uno busca la obra. Buscarla significa ponerse como objetivo encontrarla. Si no la encontrás, el trabajo no está logrado. Creemos que ése es uno de los problemas que ha tenido tradicionalmente el teatro. La ingenuidad de creer en ciertas fórmulas mágicas, en ciertas fechas mágicas.

Hasta que no encontramos lo que buscamos, seguimos trabajando. Hasta que no lo encontramos todos, obviamente. Todo tiene que ver con un acto de razonabilidad, con el mirar desde afuera. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Los actores se tiran a la pileta confiando en que el agua está allí . Por lo tanto de la mirada externa depende que no se pegue un porrazo.

Porque un movimiento cotidiano puede ser hueco y trivial, mientras que un gesto aparentemente extraño puede convertirse en vehículo de un significado hondamente conmovedor. Lo que nos como grupo de búsqueda es que la acción debe sonar a verdad en el momento de la ejecución. En ese instante esta ‘bien’. Esa es la prueba decisiva. Eso es la realidad teatral para nosotros.

La inquietud, ese intentar ir, nos llevó a recordar el instante histórico inicial donde el teatro era una ceremonia iniciática, un espacio de magia, un rito sagrado… “Aunque el teatro tuvo en su origen ritos que hacían encarnar lo invisible, no debemos olvidar que, a excepción de ciertos teatros orientales, dichos ritos se han perdido o están en franca decadencia”, dice Peter Brook. Afirmando que hemos perdido el sentido del rito y del ceremonial ya sea en un funeral, un cumpleaños, Navidades, pero nosotros buscamos acercarnos a esa memoria ancestral de los rituales.

Para lograrlo buscamos captar lo invisible sin perder el contacto con el sentido común, desde un teatro más violento, menos racional, más extremado, menos verbal y más peligroso

En este proceso, en ese insistir en encontrar descubrimos, que el hombre ha reducido su vida a una serie de ejercicios verbales e intelectuales: “se ahoga en un mar de palabras”. En una supuesta terapia el palabrerío desconectado nos recuerda a un teatro desligado de la vida, que aburre con palabras deshabitadas de alma… nuestro objetivo es valorar los silencios, las pausas y que estos “dialoguen” con y para la palabra verbalizada.

“DECIR SÍ”

Así llegamos con “DECIR SÍ” de Griselda Gambaro, a un mojón, a un lugar que nos invitó a la pausa: Toda la vida de un hombre depende de esa masa de carne de aspecto tan desagradable encerrada en una caja que llamamos cabeza. Todo está conectado con ese centro nervioso: lo más horrendo, lo más sublime, el gozo por la música, el impulso religioso… Es un prodigio”. Es la percepción sinestésica, una alteración de los sentidos que conduce a escuchar colores, saborear notas musicales, palpar conceptos abstractos, olfatear texturas…

Esta propuesta 2020 dio un giro que nos impulsó al encuentro con la sorpresa…El teatro tiene la virtud de mostrar lo que es invisible o hermético en condiciones normales. Cuando ves a alguien por la calle, resulta imposible colarse en el interior de su cerebro.

En cambio, en el teatro sí puedes acceder a ese territorio oculto. Es justo lo que hemos hecho con esta obra. Conducimos al público por el asombroso valle de la mente, a lo largo de un periplo sinuoso, porque todo valle tiene sus colinas y sus vaguadas, sus infiernos y sus paraísos.