El pasado viernes 21 se estrenó en el Cine 4D Daymán el documental “El país sin indios”; un documental en español cuya duración es de sesenta minutos y fue realizado en nuestro país.

El mismo aborda la temática de los Derechos Humanos y las políticas de los pueblos originarios… sus raíces e identidad.

La dirección está a cargo de Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez.

Cámara: Nicolás Soto – Dirección de Sonido -Fernando Serkhochian – Montaje – Nicolás Soto – Música Original – Andrés Arotxarena y Pablo Macedo.

Siempre se ha dicho que Uruguay es un país sin indios. Roberto y Mónica, dos descendientes de charrúas, reivindican sus raíces y nos hacen volver la mirada hacia la historia para cuestionar el presente.

En una sociedad que niega parte de su origen, la búsqueda de la identidad se convierte en un desafío.

EL DOCUMENTAL

Este documental surge del interés de darle voz a un colectivo de personas que no está siendo

escuchado, de aportar a la construcción de la identidad individual y nacional y de promover la búsqueda de la memoria de nuestros pueblos originarios.

Esta historia que hacemos visible responde a la responsabilidad que tenemos todos los uruguayos que, desde la negación o la indiferencia, seguimos permitiendo la exclusión y la invisibilización de esta población.

El tema indígena en Uruguay es complejo y confuso, se encuentra rodeado de desconocimiento, de silencio, de contradicciones e idealizaciones, y sigue siendo un pendiente en la agenda nacional.

Junto con Surinam, el Uruguay es el único país de Sudamérica que aún no ha firmado el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales.

El Comité para la eliminación de la discriminación racial de la Organización de las Naciones Unidas recomendó en el 2016 al Uruguay que realice un estudio para determinar cuáles son los pueblos indígenas que han existido y que aún se encuentran en el país.

Las agrupaciones indígenas del Uruguay continúan trabajando en el rescate de la memoria ancestral y en su reconocimiento por parte del Estado.

El Uruguay anterior a su descubrimiento por los españoles en 1516, estaba poblado por unos pocos millares de indígenas a los que el conquistador europeo llamó Charrúas, Minuanes, Bohanes, Guenoas, Yaros, Chanaes y Guaraníes; pueblos que también se extendían por los vecinos Argentina y Brasil.

La macro etnia Charrúa, mayoritaria, tenía el nivel cultural de los cazadores superiores; los Chanaes practicaban también una agricultura incipiente; los Enclaves Guaraníes conocían formas algo más avanzadas de la agricultura. Pero todos ellos eran fundamentalmente cazadores, canoeros y pescadores. Algunos escasos restos arqueológicos testimonian la práctica de cerámica decorada así como el tallado de la piedra.

EL PUEBLO INDÍGENA

La llegada de los europeos y del ganado vacuno y caballar que estos abandonaron a comienzos del siglo XVII en territorio uruguayo, modificaron el hábitat, la demografía y las costumbres de esos indígenas.

Convertidos en diestros jinetes cazadores de vacas, terminaron diezmados por la viruela y la persecución del hombre blanco por cuanto su cultura los torno hostiles a las formas de trabajo que trajo el conquistador español.

La tradición historiográfica afirma ser el año 1831 aquel en que desaparecieron los Charrúas como entidad demográfica de cierto peso, cuando fueron aniquilados por las tropas del primer gobierno republicano del Uruguay independiente, esa destrucción no impidió que la sangre indígena penetrara en capas de cierta importancia de la población campesina del país, en particular Guaraní proveniente del territorio que ocuparon las Misiones Jesuíticas.

De cualquier modo, el llamado «exterminio de los indígenas en Salsipuedes» (1831) fundó el mito del Uruguay europeo y blanco que las clases dirigentes del país siempre alimentaron, tanto más cuanto la inmigración transcontinental fue, en efecto, la bases del crecimiento demográfico uruguayo.

El carácter de frontera móvil del territorio influyó también en su economía – facilitando el contrabando y la burla del monopolio comercial español – y en la sociedad, ambientando en sus pobladores la actividad ecuestre y el oficio de las armas.

La pradera natural y el ganado vacuno y caballar sin dueño ganaron la estancia – predio dedicado a la ganadería y productor de vacunos – y el estanciero, la figura dominante del medio rural.

Hacia 1700-1800 aparecieron los saladeros que convertían a parte de la carne vacuna de esas estancias en tasajo. Este era carne salada, dura y magra, por lo que la consumían al comienzo sólo los esclavos de Cuba y Brasil. Los saladeros eran una mezcla de estancia e industria asentada en Montevideo. Aunque en 1832 incorporaron la máquina de vapor para producir grasas, la elaboración del tasajo sólo requería la habilidad manual del gaucho enlazador del ganado casi salvaje y la diestra artesanía de los peones – hasta 1830 casi todos esclavos negros – cortadores de carne en finas lonjas que luego se salaban y apilaban durante dos o tres días.

Luego se practicaba el secado de la carne salada tendiéndola al sol. Esta industria eran en suma una manufactura.

Por el puerto de Montevideo se comerciaba legalmente con España y Buenos Aires (desde 1779), e ilegalmente con el Brasil portugués y las naves europeas que arribaban «forzosamente» a sus playas.

Esa actividad generó una renta suficiente para mantener tanto a la burocracia española que gobernaba la Banda Oriental, como a los ricos comerciantes que integraban el cuerpo municipal llamado Cabildo, única e imperfecta escuela de gobierno propio a la que «criollos» tenían acceso.

La Banda Oriental formaba parte del Virreinato de Buenos Aires desde su creación en 1776 y una importante zona adyacente lo integraba como Gobernación.

En el interior abundaba la población errante, a veces mestiza.

La vida era fácil y el alimento casi único y esencial, la carne era gratuito.

Este hecho se explica porque la producción era infinitamente superior a una demanda reducida al escaso mercado interno y a los limitados mercados externos cubano y brasileño.

La Banda Oriental, con tal vez 6 millones de vacunos y medio millón de yeguarizos, poseía el mayor número de cabezas vacunas y equinas por habitante en el mundo.