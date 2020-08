Consultada la consejera Nacional del Colegio Médico del Uruguay – Dra Diana Domenech indicó que comenzaron las prácticas en laboratorios en este segundo semestre del año, correspondiente al segundo año de Medicina

“En este sentido, las prácticas de anatomía comenzaron a implementarse en Paysandú, para todos los estudiantes del Cenur, por este año y hasta que las salas de Anatomía de los hospitales de Salto y Paysandú, estén prontas para ser usadas.

Actualmente están cursando unos 80 estudiantes en el Cenur litoral norte, el segundo año de la carrera de Doctor en Medicina” – explicó.

¿Cuáles son los protocolos que se manejan con el estudiantado?

-”Los definidos por la UdelaR para los centros de Educación Terciaria en concordancia

con las pautas sanitarias del msp: distanciamiento físico, x cantidad de estudiantes según las dimensiones del salón, uso de tapabocas, registro de temperatura y alfombra sanitaria al ingreso al centro educativo, 2 hs entre clases para ventilación, entre otras”.

-¿Cuál es el máximo de estudiantes que puede haber en cada salón?

Depende del tamaño de cada salón.El centro universitario por ejemplo, lo tiene calculado y lo tenemos en cuenta a la hora de reservarlo para clases presenciales

-¿Cómo está trabajando el Colegio Médico del Uruguay en torno a la situación del Covid?

-”Se han realizado varias instancias de educación médica continua en torno al tema. Algunas muy destacables respecto a la discusión de aspectos éticos y médico legales en la toma de decisiones en pacientes graves; otras dirigidas a fortalecer aspectos de la salud mental de los equipos de salud en tiempos de pandemia

Existen experiencias puntuales en el país, principalmente en el dpto de Cerro Largo. En el año 2014 y por dos años funcionó también en Paysandú, como apoyo a la atención del área rural de ese departamento, en el marco de un proyecto de OPP que involucraba la catedra de medicina Familiar y Comunitaria de Paysandú.

-¿Qué evaluación hace de las experiencias?

-”Presentamos desde FEMI un proyecto para que la telemedicina sea un proyecto país, clave para la atención en tiempos de pandemia y epidemias estacionales.

Mejoraría ampliamente la accesibilidad de la atención, jeraequizando la atención domiciliaria y disminuyendo la circulación Comunitaria de los virus.

Esto es en base a esas experiencias

Lo presentamos desde FEMI al Sr. Ministro de Salud Pública, a la DIGESA, al Presidente de la JUNASA a ASSE y a COCEMI, a un grupo de trabajo específico de FEPREMI y a la OPP.

Con todos estos actores, la propuesta fue de recibo, ya que es muy acertada para la organización de los servicios de salud.

El tema es que a veces, otras urgencias nos ocupan y esto no se ha podido consolidar aún.

Pero seguiremos trabajando”.

LA TELEMEDICINA

La telemedicina es el conjunto de estrategias que permite al equipo asistencial mejorar el estado de salud de una población que no puede acceder a la atención de forma presencial o tradicional.

A través de la telemedicina el equipo de salud puede hacer prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los usuarios del sistema.

Es una herramienta que consiste en la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) para mejorar el acceso de los usuarios a los servicios de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como TELEMEDICINA al “aporte de servicios de salud, donde la distancia es un factor crítico, por cualquier profesional de la salud, usando las nuevas tecnologías de la comunicación para el intercambio válido de información en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades o lesiones, investigación y evaluación, y educación continuada de los proveedores de salud, todo con el interés de mejorar la salud de los individuos y sus comunidades”.

La OMS la define como la prestación de servicios de salud donde la distancia es un factor crítico, pero hoy en día la distancia no es el único factor crítico que influye en el uso de la telemedicina.

Cualquier proyecto de telemedicina siempre debe está centrado en el paciente y tener como objetivo el beneficio del mismo.

En muchos países se ha visto afectado el trabajo médico por empresas internacionales que han entrado a los mercados ofreciendo servicios a muy bajo costo lo cual los trasforma en muy atractivos para algunos actores de los sistemas de salud y esto redunda en una caída del salario médico.

Cuando se define una estrategia de telemedicina, esta tiene que tener un conjunto de pautas que aseguren que el resultado final tiene que tener la misma calidad y las mismas características que un acto médico presencial o tradicional.

No debería haber diferencias porque además la telemedicina se debe utilizar en beneficio del paciente y por lo tanto el acto médico tiene que tener como mínimo la misma calidad del acto médico presencial o mejor calidad. No es aceptable que la calidad de asistencia baje por utilizar telemedicina.

La telemedicina no debe sustituir el modelo de asistencia tradicional, lo debe complementar.

Tiene que aparecer cuando haya un problema de accesibilidad, universalidad y calidad de servicio y en ese momento hay que recurrir a ella.